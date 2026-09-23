Security guard kissed woman techie in Gachibowli: దేశంలో ఎక్కడ చూసిన మహిళలపై అత్యాచారాలు, దాడులు మాత్రం ఆగడంలేదు. ప్రభుత్వాలు ఎన్ని చట్టాలు తీసుకొచ్చిన కూడా కామాంధులు మారడంలేదు. ఆడది కన్పిస్తే చాలు.. పశువుల్లా మారి వేధింపులకు పాల్పడుతున్నారు. అసలు మహిళల భద్రత సమాజంలో పెనుసవాల్ గా మారింది.ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణలో కూడా ఇటీవల మహిళలపై అనేక దాడులఘటనలు నిత్యం వార్తలలో ఉంటున్నాయి.
హైదరాబాద్ లో నిత్యం అత్యాచారాలు, నడిరోడ్డు మీద మర్డర్ లు ఇటీవల ఎక్కువగా సంభవిస్తున్నాయి. ఐటీ క్యారిడర్ లలో, క్యాబ్ లలో వెళ్తున్న మహిళలు కూడా వేధింపులకు గురౌతున్నారు. తాజాగా.. గచ్చి బౌలీలో ఒక ఐటీ మహిళ ఉద్యోగి తన విధులు ముగించుకుని ఇంటికి వెళ్తుండగా సెక్యురిటీ గార్డు ఆమెకు ముద్దుపెట్టాడు. ఈ ఘటన పెనుదుమారంగా మారింది.
హైదరాబాద్ లోని గచ్చిబౌలీలోని ఐటీ క్యారిడర్ లో మహిళ జాబ్ చేస్తుంది. సదరు యువతి తనవిధులు ముగించుకుని క్యాబ్ బుక్ చేసుకుంది. ఆ తర్వాత క్యాబ్ రాగానే ఎక్కుతుంది. ఇంతలో అక్కడే విధుల్లో ఉన్న సెక్యురిటీ గార్డు ఆమెను పక్కకు లాగి ముద్దు పెట్టాడు.ఈ ఘటనతో ఆమె షాక్ కు గురై గట్టిగా కేకలు పెట్టింది. దీంతో అతగాడు ఆమెను వదిలేసి అక్కడి నుంచి పరారయ్యాడు. వెంటనే అక్కడున్న వారు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు.
అక్కడ తీవ్ర గందరగోళం తలెత్తింది. యువతిని అక్కడి నుంచి పంపించి వేశారు. వెంటనే యువతి తన కుటుంబ సభ్యులకు విషయం చెప్పగా గచ్చి బౌలీ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు సీసీ ఫుటేజీ పరిశీలించి ఇందిరానగర్లో సెక్యూరిటీ గార్డుగా పనిచేస్తున్న జార్ఖండ్కు చెందిన రాజ్కుమార్ (25)ను గుర్తించి అరెస్ట్ చేశారు.
బాధితురాలు వైజాగ్కు చెందిన యువతి అని ఆమె గచ్చిబౌలి ఇందిరానగర్లోని పీజీ హస్టల్ లో ఉంటూ జాబ్ చేస్తుందని పోలీసులు వెల్లడించారు. గచ్చి బౌలీ పోలీసులు ఈ ఘటనపై విచారణ చేపట్టారు.
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