Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Hyderabad
  • /Hyderabad: హైదరాబాద్‌లో దారుణం.. క్యాబ్ ఎక్కుతున్న లేడీ సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజినీర్‌ ను ముద్దుపెట్టిన సెక్యురిటీ గార్డు..!

Hyderabad: హైదరాబాద్‌లో దారుణం.. క్యాబ్ ఎక్కుతున్న లేడీ సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజినీర్‌ ను ముద్దుపెట్టిన సెక్యురిటీ గార్డు..!

Security guard kissed woman in Gachibowli: యువతి తన విధులను ముగించుకుంది. ఇంతలో క్యాబ్ బుక్ చేసుకుని కారు ఎక్కేందుకు వెళ్లింది.  అక్కడే విధుల్లో ఉన్న సెక్యురిటీ గార్డ్ యువతిని పక్కకు లాగి బలంగా ముద్దు పెట్టాడు. ఈ ఘటనతో ఆమె ఒక్కసారిగా షాక్ కు గురై గట్టిగా కేకలు పెట్టింది. గచ్చి బౌలీలో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటన సంచలనంగా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 23, 2026, 12:46 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 12:48 PM IST
Hyderabad: హైదరాబాద్‌లో దారుణం.. క్యాబ్ ఎక్కుతున్న లేడీ సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజినీర్‌ ను ముద్దుపెట్టిన సెక్యురిటీ గార్డు..!
Image Credit: Hyderabadnews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
తెలంగాణ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు ఊరట.. 2 డిఏల చెల్లింపునకు ప్రభుత్వం సన్నాహాలు..!!
2
3
4
5