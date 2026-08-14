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'డెడ్ డ్రాప్' కేసులో సంచలన విషయాలు.. అమ్మాయిలపై లైంగిక దాడి, సొంతంగా అబార్షన్‌

Sensational Details Out In Dead Drop Marijuana Case After EAGLE Force Attack: హైదరాబాద్‌లో పట్టుబడిన గంజాయి కేసులో సంచలన విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. బొల్లా బ్రదర్స్‌ అత్యంత క్రూరంగా వ్యవహరించారని తెలిశాయి. గంజాయి విక్రయాలతోపాటు అమ్మాయిలను తీసుకువచ్చి వారిపై లైంగిక దాడికి పాల్పడి.. గర్భం దాల్చితే సొంతం అబార్షన్‌ చేయించిన ఉదంతం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 14, 2026, 05:33 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 05:33 PM IST
'డెడ్ డ్రాప్' కేసులో సంచలన విషయాలు.. అమ్మాయిలపై లైంగిక దాడి, సొంతంగా అబార్షన్‌
Image Credit: Bolla Brothers Dead Drop Marijuana Case

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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