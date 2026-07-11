/షాబాద్ ఆరుగురి హత్య కేసులో ఉద్రిక్తత.. పోలీస్ స్టేషన్ ముందు గ్రామస్థుల ధర్నా, ఎమ్మెల్యే కాలే యాదయ్యపై తిరగబడ్డ జనం!

Shabad 6 Murders Protest: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా షాబాద్ హత్యలు సంచలనం సృష్టిస్తున్నాయి. బాధితుల కుటుంబ సభ్యులు, స్థానిక ప్రజలు ఒక్కసారిగా ఎమ్మెల్యేపై తిరగబడటంతో, ఆయనను ముట్టడించి 'గో బ్యాక్' అంటూ నినాదాలు చేస్తూ తీవ్రంగా నిలదీశారు. ఈ గొడవ , ఎమ్మెల్యే ఎదుర్కొన్న పరిస్థితికి సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. ఈ పోక్సో కేసు మర్డర్ సంఘటనలు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తీవ్రమైన ఉత్కంఠకు దారితీస్తున్నాయి.
షాబాద్ 6 గురి మర్డర్ అప్డేట్..
షాబాద్లో జరిగిన ఈ ఘాతుకానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను పరిశీలిస్తే, నిందితుడు రాజకుమార్ నిన్న రాత్రి 11 గంటల నుండి అర్ధరాత్రి దాటిన రెండు గంటల పాటు ఒక నరరూప రాక్షసుడిలా వ్యవహరించాడు. పోలీసుల దర్యాప్తు ప్రకారం, నిందితుడు మొదట బాధితురాలైన మైనర్ బాలిక ఇంటికి వెళ్లి, ఆమె తల్లి, నానమ్మను హత్య చేశాడు. అనంతరం ఆ బాలికను సుమారు మూడు కిలోమీటర్ల దూరం తీసుకెళ్లి దారుణంగా చంపేశాడు. అంతటితో ఆగకుండా, తిరిగి తన సొంత ఇంటికి చేరుకుని అక్కడ ఉన్న తన భార్య సరితను ఇద్దరు చిన్న పిల్లలను కూడా నిర్దాక్షిణ్యంగా హతమార్చాడు. ఈ దారుణ చర్య జరిగిన తర్వాత, నిందితుడు తన తల్లిదండ్రులకు ఫోన్ చేసి ఈ విషయాన్ని తెలియజేసినట్లు తెలిసింది. ప్రస్తుతం నిందితుడు రాజకుమార్ పరారీలో ఉన్నాడు.
ఇప్పటికే నిందితుడిపై పలు కేసులు..
పోలీసుల విచారణలో నిందితుడిపై గతంలో కూడా రెండు కేసులు ఉన్నట్లు వెల్లడైంది. నిందితుడు గతంలో భూమికి సంబంధించి తగాదాలు పడటమే కాకుండా, బెదిరింపులకు పాల్పడటంతో పాటు, ప్రేమ పేరుతో ఒక మైనర్ బాలికను వేధించినట్లు సమాచారం. ఆ బాలికను కలవాలని, మాట్లాడాలని బలవంతం చేస్తున్నాడని మే 16వ తేదీన ఆమె తల్లి చేసిన ఫిర్యాదు మేరకు పోక్సో కేసు నమోదైంది. అయితే, కొన్ని రోజులకే బెయిల్ మీద బయటకు వచ్చిన నిందితుడు, ఈ కక్షతో దైవాలగూడ ప్రాంతంలో నివసించే ఆ కుటుంబ సభ్యులందరినీ కత్తితో విచక్షణారహితంగా పొడిచి చంపేశాడు. సోషల్ మీడియాలో ఈ రోజు ఉదయం 10 గంటల సమయంలో, నిందితుడు ఆ మైనర్ బాలికను బయటకు తీసుకువెళ్తున్న దృశ్యాలు కూడా వైరల్ అయ్యాయి, వీటిని ఆధారంగా చేసుకుని పోలీసులు దర్యాప్తు చేశారు.
బ్రేకింగ్ న్యూస్
కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే కాలె యాదయ్య పై తిరగబడ్డ ప్రజలు, మృతుల కుటుంబ సభ్యులు
ధర్నా ప్రాంతం నుండి పరుగెత్తిన ఎమ్మెల్యే
తృటిలో తప్పించుకుని పారిపోయిన కాలె యాదయ్య
కొనసాగుతున్న మృతుల కుటుంబ సభ్యుల ధర్నా
ధర్నా ప్రాంతానికి వచ్చిన జిల్లా కలెక్టర్ నారాయణ రెడ్డి… https://t.co/xKrXpvPPMx pic.twitter.com/XEtdP2FrwX
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) July 11, 2026
ఈ ఘటనలో పోలీసుల వైఫల్యం, నిర్లక్ష్యం కారణంగానే ఇంతటి ఘోరం జరిగిందని గ్రామస్తులు ఆరోపిస్తున్నారు. గతంలో పోక్సో కేసు నమోదైనప్పటికీ, నిందితుడిపై కఠినమైన సెక్షన్లు విధించకుండా కేసును నీరుగార్చారు. దీంతో అతను బయటకు వచ్చి ఇలాంటి హత్యాకాండకు పాల్పడ్డాడని ప్రజలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ ఉద్రిక్తతలను దృష్టిలో ఉంచుకుని, ఉన్నతాధికారులు వెంటనే స్పందించి ఎస్ఐ రమేష్ను సస్పెండ్ చేశారు. అనంతరం కలెక్టర్ గారు బాధితులకు న్యాయం చేస్తామని హామీ ఇవ్వడంతో ప్రజలు ఆందోళన విరమించారు.
గంటలోనే ఆరు మర్డర్లు..
కేవలం గంట వ్యవధిలోనే ఆరుగురిని చంపేసిన ఈ ఘటనపై ప్రజా సంఘాలు, మహిళా కమిషనర్, రాజకీయ నాయకులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ ఘటనపై టీఆర్ఎస్ నేత కవిత స్పందిస్తూ, నిందితుడు బెయిల్ మీద బయటకు వచ్చి మళ్ళీ ఇలాంటి దారుణాలకు పాల్పడటంపై ప్రభుత్వం, పోలీసు వ్యవస్థపై తీవ్ర ప్రశ్నలు లేవనెత్తారు. ముఖ్యంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు ఈ విషయంపై స్పందించాలని, రాజీనామా చేయాలని ట్వీట్ చేశారు. మరోవైపు, తెలంగాణ మహిళా కమిషన్ చైర్పర్సన్ గద్వాల విజయలక్ష్మి కూడా ఈ ఘటనను తీవ్రంగా ఖండించారు. ఫ్యూచర్ సిటీ సిటీ తరుణ్ జోషి, డీసీపీ యోగేష్ గౌతమ్ కూడా ఈ కేసు వివరాలను సమీక్షిస్తూ, పరారీలో ఉన్న నిందితుడిని వెంటనే అరెస్టు చేయాలని ఆదేశించారు. నేరస్తులకు వెన్నులో వణుకు పుట్టేలా కఠిన శిక్షలు పడాలని, బాధిత మహిళలకు కమిషన్ పూర్తి మద్దతు ఉంటుందని భరోసా ఇచ్చారు.
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