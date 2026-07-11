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షాబాద్ ఆరుగురి హత్య కేసులో ఉద్రిక్తత.. పోలీస్ స్టేషన్ ముందు గ్రామస్థుల ధర్నా, ఎమ్మెల్యే కాలే యాదయ్యపై తిరగబడ్డ జనం!

రంగారెడ్డి జిల్లా షాబాద్ ప్రాంతంలో ఆరుగురిని అత్యంత దారుణంగా హత్య చేసిన ఘటన రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పెను సంచలనాన్ని సృష్టించింది. ఈ క్రూరమైన హత్యల నేపథ్యంలో, బాధితుల కుటుంబాలకు తక్షణమే న్యాయం చేయాలని, నిందితుడిని వెంటనే పోలీసుల అదుపులోకి తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ బంధువులు, గ్రామస్తులు పెద్ద ఎత్తున రోడ్డుపైకి వచ్చి పోరాటం చేస్తున్నారు. నిందితుడిని అప్పగించాలంటూ ప్రజలు పోలీస్ స్టేషన్ వద్ద నిరసన తెలుపుతూ ధర్నాకు దిగారు. ఈ ఉద్రిక్త పరిస్థితుల మధ్య, బాధితులను పరామర్శించడానికి వెళ్లిన ఎమ్మెల్యే కాలే యాదయ్యకు అక్కడి ప్రజల నుండి తీవ్ర అవమానం ఎదురైంది.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 11, 2026, 03:43 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 03:50 PM IST
షాబాద్ ఆరుగురి హత్య కేసులో ఉద్రిక్తత.. పోలీస్ స్టేషన్ ముందు గ్రామస్థుల ధర్నా, ఎమ్మెల్యే కాలే యాదయ్యపై తిరగబడ్డ జనం!
Image Credit: Shabad 6 Murders Protest: X

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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