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Shabbir ali: నాపై పక్కా ప్లాన్‌తో కుట్రలు చేస్తున్నారు.. ఆడియో క్లిప్ వివాదంపై స్పందించిన షబ్బీర్ అలీ.. ఏమన్నారంటే..?

Shabbir ali reacts on aicc disciplinary notices: తన రాజకీయ జీవితంలో ఎప్పుడూ పార్టీ ప్రతిష్ఠకు భంగం కలిగించే విధంగా ప్రవర్తించలేదని షబ్బీర్ అలీ పేర్కొన్నారు. అంతే కాకుండా బొమ్మ మహేష్ కుమార్ గౌడ్‌తో తనకు దాదాపు నాలుగు దశాబ్దాల సన్నిహిత సంబంధం ఉందని తెలిపారు. ఈ ఆడియో కాల్ అంతా ఫెక్ అంటూ కొట్టిపారేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 14, 2026, 04:57 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 05:02 PM IST
Shabbir ali: నాపై పక్కా ప్లాన్‌తో కుట్రలు చేస్తున్నారు.. ఆడియో క్లిప్ వివాదంపై స్పందించిన షబ్బీర్ అలీ.. ఏమన్నారంటే..?
Image Credit: shabbirali(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Shabbir ali: నాపై పక్కా ప్లాన్‌తో కుట్రలు చేస్తున్నారు.. ఆడియో క్లిప్ వివాదంపై
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