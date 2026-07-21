/ప్రాణల గుప్పిట్లో చదువులు.. కిషన్ నగర్ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో దారుణ పరిస్థితి!

Kishan Nagar Govt School: రంగారెడ్డి జిల్లా షాద్నగర్ నియోజకవర్గ పరిధిలోని కిషన్ నగర్ గ్రామ ప్రభుత్వ పాఠశాల భవనం తీవ్రంగా దెబ్బతిని.. శిథిలావస్థకు చేరింది. భవనం పైకప్పు.. గోడలు విరిగిపోయే స్థితికి రావడంతో ఎప్పుడు ఏ ప్రమాదం జరుగుతుందోనని విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు ప్రాణభయంతో చదువుతున్నారు..
పైపెచ్చులు ఊడిపడి తీవ్ర గాయాలు..
నాలుగు రోజుల క్రితం పాఠశాలలోని ఒక తరగతి గదిలో పైపెచ్చు ఒక్కసారిగా ఊడిపడటంతో ఆయమ్మ మెడపై పడి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి.. వెంటనే ఆమెను స్థానిక ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. గతంలో కూడా ఇటువంటి సంఘటనలు పలుమార్లు చోటుచేసుకున్నాయని స్థానికులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రమాదాలు మళ్లీ మళ్లీ జరుగుతున్న సంబంధిత అధికారులు ఇప్పటివరకు ఎలాంటి శాశ్వత చర్యలు తీసుకోకపోవడం గమనార్హం..
వర్షం పడితే గది బయటే పాఠాలు..
సాధారణంగా వర్షం వస్తే.. విద్యార్థులు తరగతి గదుల్లోకి వెళ్తారు. కానీ కిషన్ నగర్ పాఠశాలలో పరిస్థితి ఇందుకు పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంది. వర్షం పడినప్పుడు పైకప్పు నాని.. పెచ్చులు మరింతగా ఊడిపడే ప్రమాదం ఉండటంతో.. ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థులను గదుల నుంచి బయటకు పంపుతున్నారు. దీనికితోడు వర్షపు నీరు లీకై గదుల్లోకి చేరడంతో తీవ్ర అసౌకర్యం కలుగుతోంది. వర్షం వస్తే చాలు గదుల్లో ఉండలేదని... పెచ్చులు పడతాయేమోనని భయం.. నీరు గదుల్లోకి రావడంతో బయట నిలబడాల్సి వస్తోందని విద్యార్థులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
పాఠశాల ఆవరణలో కోతులు..
భవన సమస్యలే కాకుండా.. పాఠశాల ఆవరణలో కోతుల బెడద విద్యార్థులను మరింత భయాందోళనకు గురిచేస్తోందని తెలిపారు. మధ్యాహ్న భోజన సమయాల్లో, విరామ సమయంలో బయటకు వచ్చిన విద్యార్థులపై కోతులు గుంపులుగా దాడి చేస్తున్నాయట.. మధ్యాహ్నం సురక్షితంగా భోజనం చేయడానికి కూడా వీలులేకుండా పోయిందని విద్యార్థులు వాపోతున్నారు.
తల్లిదండ్రుల ఆవేదన..
ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో నాణ్యమైన విద్య అందుతుందని ఆశతో పిల్లలను ఇక్కడికి పంపుతున్నమని.. కానీ ప్రతిరోజూ పిల్లలు క్షేమంగా తిరిగి వస్తారో లేదోనన్న భయంతో బతకాల్సి వస్తోందని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అధికారులు తక్షణమే స్పందించి.. పాత భవనాన్ని తొలగించి నూతన పాఠశాల భవనాన్ని నిర్మించాలని వారు కోరుతున్నారు. వెంటనే ఉన్నతాధికారులు స్పందించి కిషన్ నగర్ పాఠశాలకు సురక్షితమైన నూతన భవనాన్ని మంజూరు చేయాలని.. అలాగే కోతుల బెడద నుంచి విద్యార్థులకు రక్షణ కల్పించాలని గ్రామస్తులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
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