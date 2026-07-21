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ప్రాణల గుప్పిట్లో చదువులు.. కిషన్ నగర్ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో దారుణ పరిస్థితి!

Kishan Nagar Govt School: షాద్‌నగర్ నియోజకవర్గ పరిధిలోని కిషన్ నగర్ ప్రభుత్వ పాఠశాల భవనం తీవ్రంగా దెబ్బతిని శిథిలావస్థకు చేరింది. భవనం పైకప్పు.. గోడలు విరిగిపోయే స్థితికి రావడంతో విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు ప్రాణభయంతో గడుపుతున్నారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 21, 2026, 12:44 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 12:44 PM IST
ప్రాణల గుప్పిట్లో చదువులు.. కిషన్ నగర్ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో దారుణ పరిస్థితి!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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