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శంషాబాద్‌ సత్తంరాయ్ వద్ద ఘోర ప్రమాదం.. బస్ స్టాప్‌లోకి దూసుకెళ్లిన బొలెరో, ముగ్గురు మహిళలు మృతి!

శంషాబాద్‌లోని సత్తంరాయి వద్ద ఈరోజు ఉదయం ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. బస్సు కోసం ఎదురుచూస్తున్న ముగ్గురు మహిళల మీద బస్సు దూసుకెళ్లడంతో, వారు వాహనం కింద నలిగి అక్కడికక్కడే మరణించారు. ముందుగా వెళ్తున్న వాహనాన్ని తప్పించబోయి మిర్చిలోడ్‌తో వెళ్తున్న బొలెరో ఒక్కసారిగా స్కిడ్‌ అవ్వడం వల్ల ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు సమాచారం. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 09, 2026, 09:57 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 09:57 AM IST
శంషాబాద్‌ సత్తంరాయ్ వద్ద ఘోర ప్రమాదం.. బస్ స్టాప్‌లోకి దూసుకెళ్లిన బొలెరో, ముగ్గురు మహిళలు మృతి!
Image Credit: Shamshabad Road Accident: XSource: Bureau

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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