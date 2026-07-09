Shamshabad Road Accident: రోడ్డు ప్రమాదాలు ప్రజలను భయాందోళనకు గురిచేస్తున్నాయి. వాహనాలు వేగంగా నడపడమే కాకుండా, రోడ్డు దాటడానికి వేచి చూస్తున్న వారిపైకి కూడా వాహనాలు దూసుకెళ్లడం వల్ల ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. ముఖ్యంగా రాత్రి సమయాల్లోనే కాకుండా, ఉదయం కూడా బ్రేక్ ఫెయిల్ అవ్వడం, నిద్రమత్తు లేదా అతివేగం వంటి కారణాల వల్ల ఇతరుల ప్రాణాలు పోతున్నాయి. ఈరోజు ఉదయం శంషాబాద్ సత్తంరాయిలో జరిగిన ప్రమాదంలో, బస్ స్టాప్లో బస్సు కోసం వేచి ఉన్న ముగ్గురు మహిళలపై మిర్చి లోడ్ తో వెళ్తున్న బొలెరో వాహనం అదుపుతప్పి దూసుకెళ్లింది. దీంతో వారు వాహనం కింద నలిగి ప్రాణాలు కోల్పోయారు. పక్కన ఉన్న వాహనాన్ని తప్పించే ప్రయత్నంలో బొలెరో స్కిడ్ అవ్వడం వల్ల ఈ విషాదం జరిగిందని ప్రాథమిక సమాచారం.
ప్రమాదానికి గురైన మహిళలు అక్కడి గ్రామస్తులేనని తెలుస్తోంది. రంగారెడ్డి జిల్లా శంషాబాద్ మండలం సత్తంరాయి వద్ద గురువారం జరిగిన ఈ ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం స్థానికులను కూడా కలచివేసింది. వెంటనే సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం కోసం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించే ప్రక్రియను చేపట్టారు. కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు కూడా చేపట్టారు. అలాగే అక్కడ ట్రాఫిక్ జామ్ కాకుండా క్లియర్ చేశారు.
శంషాబాద్లో బొలెరో వాహనం బీభత్సం
బస్సు కోసం ఎదురు చూస్తున్న మహిళలపైకి దూసుకెళ్లిన వాహనం, ఇద్దరు మహిళలు మృతి
రంగారెడ్డి జిల్లా శంషాబాద్ సత్తం రాయి వద్ద బస్ స్టాప్లో ఎదురు చూస్తున్న మహిళలపైకి దూసుకెళ్లిన మిర్చి లోడ్తో వెళ్తున్న బొలెరో వాహనం
దీంతో వాహనం కింద పడి అక్కడికక్కడే… pic.twitter.com/hwX11rHMF0
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) July 9, 2026
అయితే, స్థానికుల ప్రకారం ఆ ముగ్గురు మహిళలు తమ పనులన్నీ ముగించుకుని ఇంటికి వెళ్లే క్రమంలో బస్సు కోసం వేచి చూస్తున్న సమయంలో ఈ ఘటన జరిగినట్లు చెబుతున్నారు. శంషాబాద్ ప్రాంతంలో ఇటువంటి ప్రమాదాలు తరచుగా జరుగుతున్నాయని, దీనివల్ల ప్రజలు తీవ్ర భయాందోళనకు గురవుతున్నామని, కావున అధికారులు తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని వారు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఇది 44 నేషనల్ హైవే కావడంతో స్పీడ్ బ్రేకర్లు వేయడం సాధ్యం కాదని, అందుకే బస్టాప్ వద్ద కనీసం బారికేడ్లు అయినా ఏర్పాటు చేయాలని వారు కోరుతున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.