  Snake Smuggling: పాముల్లో అరుదైనది..కోట్ల రూపాయల వ్యాపారం..ఎలాంటి వారైనా దీని గురించి తెలిస్తే అంతే సంగతులు!

Snake Smuggling: పాముల్లో అరుదైనది..కోట్ల రూపాయల వ్యాపారం..ఎలాంటి వారైనా దీని గురించి తెలిస్తే అంతే సంగతులు!

Red Sand Boa Snake Myth: రంగారెడ్డి జిల్లా షాద్‌నగర్‌ ఫరూఖ్ నగర్ ప్రాంతంలో జరుగుతున్న డబుల్ బెడ్ రూమ్ ఇళ్ల నిర్మాణ స్థలంలో ఒక వింత పాము కలకలం రేపింది. స్థానికంగా పనిచేస్తున్న షఫీ అనే వ్యక్తికి ఈ అరుదైన 'ఎర్ర ఇసుక బోవా' కంటపడటంతో వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించారు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Feb 20, 2026, 03:33 PM IST

Red Sand Boa Snake Myth: రంగారెడ్డి జిల్లా షాద్‌నగర్‌ ఫరూఖ్ నగర్ ప్రాంతంలో జరుగుతున్న డబుల్ బెడ్ రూమ్ ఇళ్ల నిర్మాణ స్థలంలో ఒక వింత పాము కలకలం రేపింది. స్థానికంగా పనిచేస్తున్న షఫీ అనే వ్యక్తికి ఈ అరుదైన 'ఎర్ర ఇసుక బోవా' కంటపడటంతో వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించారు.

రెండు తలల పాము రహస్యం
చూడటానికి రెండు వైపులా తలలు ఉన్నట్లు కనిపించే ఈ పాముపై ఎన్నో ఏళ్లుగా రకరకాల కథనాలు ప్రచారంలో ఉన్నాయి. అసలు వాస్తవాలు ఇవే. నిజానికి రెండు తలలు ఉండవు, ఈ పాము తోక భాగం కూడా తల లాగే మొద్దుబారి ఉంటుంది. శత్రువుల నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఇది తన తోకను తలలా చూపిస్తూ భ్రమింపజేస్తుంది. ఇది ఏమాత్రం విషపూరితమైన పాము కాదు. చాలా నెమ్మదిగా కదులుతుంది.

ఈ పాము ఇంట్లో ఉంటే అదృష్టం అని, క్షుద్రపూజలు చేస్తే ధన వర్షం కురుస్తుందని, లైంగిక పటిమ పెంచే మందుల్లో వాడతారని అనేక అపోహలు ఉన్నాయి. ఈ కారణాల వల్లే స్మగ్లర్లు దీన్ని పట్టుకుని కోట్లాది రూపాయలకు విదేశాల్లో విక్రయిస్తుంటారు.

అటవీ శాఖ చర్యలు
సమాచారం అందుకున్న ఫలక్‌నుమా పోలీసులు, అటవీ శాఖ అధికారులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పామును సురక్షితంగా స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ జాతి పాములను వేటాడటం, బంధించడం లేదా అమ్మడం వన్యప్రాణుల రక్షణ చట్టం ప్రకారం నేరం. 

ప్రస్తుతం స్వాధీనం చేసుకున్న పామును పరీక్షించిన అనంతరం నిర్మానుష్య అటవీ ప్రాంతంలో వదిలిపెట్టనున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరించి సమాచారం అందించిన షఫీని అధికారులు అభినందించారు. ఇలాంటి అరుదైన జీవులు కనిపిస్తే వాటిని చంపడం గానీ, అక్రమంగా తరలించడం గానీ చేయవద్దు. వెంటనే అటవీ శాఖకు సమాచారం అందించడం బాధ్యతాయుతమైన పౌరుల లక్షణం.

Also Read: EPS-95 Pension Hike: ఉద్యోగులు భారీ గుడ్‌న్యూస్..రూ.9000 వేలకు పెరగనున్న పెన్షన్..భారీగా పెంచేందుకు కేంద్రం కసరత్తు!

Also Read: Unhealthy Part Of Chicken: వారం వారం చికెన్ ఎక్కువగా తింటున్నారా? చికెన్‌లో ఈ భాగాలు తింటే ప్రమాదకరమే!

 

Snake SmugglingRed Sand Boa found in ShadnagarRed Sand Boa price and mythsTwo headed snake news TelanganaRare snake rescue Rangareddy

