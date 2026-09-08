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Hyderabad: కీసరలోని స్కూల్‌లో నాగు పాము కలకలం.. బుసలు కొడుతూ మరీ.. వీడియో వైరల్..

Cobra Spotted in Serenity School: స్కూల్ లోకి ప్రవేశించిన నాగుపాము పడగ విప్పి బుసలు కొడుతూ అక్కడున్నవారిని భయపెట్టింది. ఈవీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 08, 2026, 03:43 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 03:46 PM IST
Hyderabad: కీసరలోని స్కూల్‌లో నాగు పాము కలకలం.. బుసలు కొడుతూ మరీ.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: snakeinmedchalschool

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Hyderabad: కీసరలోని స్కూల్‌లో నాగు పాము కలకలం.. బుసలు కొడుతూ మరీ.. వీడియో వైరల్..
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