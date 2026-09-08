Snake spotted in Serenity School in Keesara: ఇటీవల పాములు ఎక్కువగా అడవుల నుంచి జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి. అంతే కాకుండా ఎలుకల కోసం కాచుకుని ఉంటుంది. ఇక కోబ్రాలతో జాగ్రత్తగా ఉండాలని నిపుణులు సైతం తరచుగా హెచ్చరిస్తున్నారు. మరోవైపు పాములు చీకటిగా ఉండే ప్రదేశాలు, చెట్లు, గుబురుగా ఉండే పొదలున్న చోట సంచరిస్తారు. ముఖ్యంగా ఇతర సీజన్ లలో కంటే వర్షాకాలంలో పాముల సంచారం ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీనివల్ల జాగ్రత్తగా ఉండాలని హెచ్చరిస్తారు.
ఈ నేపథ్యంలో మేడ్చల్ జిల్లా కీసర సెరినిటీ స్కూల్ లో నాగు పాము ప్రవేశించింది. దీంతో విద్యార్థులు భయంతో పరుగులు పెట్టారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్ గా మారింది.
సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఒక కోబ్రా స్కూల్ లోకి ప్రవేశించింది. అది బుసలు కొడుతూ అక్కడున్న వారిని హడలెత్తిచ్చింది. ఈ ఘటన కీసరలోని సెరినిటీ స్కూల్ లో సంభవించింది. మరీ ఆ పాము ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలీదు కానీ.. బుసలు కొడుతూ అక్కడున్న వారికి చుక్కలు చూపించింది.
పామును చూడగానే అక్కడున్న సిబ్బంది, విద్యార్థులు భయంతో దూరంగా పారిపోయారు. వెంటనే స్నేక్ క్యాచర్ కు సమాచారం అందించారు. అది చాలా డెంజర్ గా ఉంది. పొరపాటున కాటు వేస్తు ఎంత డెంజర్ అంటూ భయపడిపోయారు. స్నేక్ క్యాచర్ అక్కడకు వచ్చి పామును చాకచక్యంగా పట్టుకున్నారు.
ఆ తర్వాత దగ్గరలో ఉన్న దట్టమైన అడవిలోకి తీసుకెళ్లి వదిలేశారు. పెద్దప్రమాదం తప్పడంతో సిబ్బంది, విద్యార్థులు ఊపిరిపీల్చుున్నారు.ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ గా మారింది.