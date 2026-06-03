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Snakes Video: అరెవావ్ .. హైదరాబాద్ జీహెచ్ఎంసీ ఆఫీసులో రెండు నాగు పాముల సయ్యాట.. అరుదైన వీడియో..

Snakes fight in ghmc office video: రెండు పాములు జీహెచ్ఎంసీ ఆఫీసు సమీపంలోని చెట్లలో సయ్యాటలు ఆడుతూ హల్ చల్ చేశాయి. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 03, 2026, 01:14 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 01:15 PM IST
Snakes Video: అరెవావ్ .. హైదరాబాద్ జీహెచ్ఎంసీ ఆఫీసులో రెండు నాగు పాముల సయ్యాట.. అరుదైన వీడియో..
Image Credit: snakevideo(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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