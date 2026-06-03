/Snakes Video: అరెవావ్ .. హైదరాబాద్ జీహెచ్ఎంసీ ఆఫీసులో రెండు నాగు పాముల సయ్యాట.. అరుదైన వీడియో..

Snakes fight in Hyderabad ghmc office video going viral: ఇటీవల పాములు అడవిలో, చెట్లలో , పుట్టల్లో కంటే జనావాసాల్లోకి ఎక్కువగా వస్తున్నాయి. ఎన్నిజాగ్రత్తలు తీసుకున్న పాములు తరచుగా బూట్లలో, కార్లలో, బైక్ లలో దూరి దాక్కుంటున్నాయి. చాలా సార్లు ఇళ్లలోకి కోబ్రాలు వచ్చిన ఘటనలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో ఎండల వేడికి తాళలేక అవి చల్లగా, చీకటిగా ఉండే ప్రదేశాల్లో ఉండేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తిని చూపిస్తాయి. కోబ్రాల వీడియోలు ఎక్కువగా ఇటీవల వార్తలలో ఉంటున్నాయి. పాములు చాలా అరుదుగా సయ్యాటలు ఆడుతుంటాయి. దీన్ని కొంత మంది పాముల కలయిక అని కూడా చెప్తారు.
Telangana
Hyderabad
Snake scare at the GHMC Head Office in Hyderabad after two snakes were reportedly seen fighting inside the premises, creating panic among staff and visitors. 🐍🏢#Viral on Social Media pic.twitter.com/CVePczrq7Q
— Gummalla Lakshmana (@GUMMALLALAKSHM3) June 2, 2026
ప్రస్తుతం రెండు నాగు పాములు నగరం నడిబొడ్డున ఉన్న జీహెచ్ఎంసీ ఆఫీస్ చెట్లలోకి వచ్చాయి. మరీ వాటిలో రొమాంటిక్ మూడ్ కల్గిందో ఏంటో కానీ రెండు పాములు ఒకదానికి మరోకటి పెనవేసుకుని రొమాన్స్ కు దిగాయి. రోజు లాగే ఉద్యోగులు తమ తమ కార్యాలయాల్లో పనుల్లో నిమగ్నమయ్యారు.
ఇంతలో కిటికి పక్క నుంచి చెట్లలో ఏదో వింత శబ్దాలు విన్పించడంతో అక్కడకు వెళ్లి కొంత మంది చూశాడు. అప్పుడు రెండు పాములు ఒకదానితో మరోకటి బుసలు కొడుతూ రొమన్స్ కు దిగాయి. రెండు కూడా గాఢంగా పెనవేసుకుని మరీ సయ్యాటలు ఆడాయి. ఈ అరుదైన ఘటనను అక్కడున్న వారు వెంటనే తమ ఫోన్ లలో రికార్డు చేసుకున్నారు. పాములు చాలా అరుదుగా నృత్యం చేస్తాయి.
ఈ సన్నివేషంను చూసేందుకు చాలా మంది ఆసక్తిని చూపించారు. కోబ్రాలు రెండు కూడా దాదాపు అరగంటకు పైగా సయ్యాటలు ఆడాయని కొంత మంది చెప్తున్నారు. ఈ వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయగా అది కాస్త జెట్ స్పీడ్ లో వైరల్ గా మారింది.
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