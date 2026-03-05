English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad
  • Hyderabad: అయ్యో.. జిమ్ చేస్తుండగా పెను విషాదం.. చూస్తుండగానే కుప్పకూలీన టెకీ.. ఏంజరిగిందంటే..?

Techie died while gym workouts in jubilee hills:  ఖమ్మం జిల్లాకు చెందిన నాగండ్ల అనిల్ చౌదరి రోజులానే జిమ్ కు వచ్చి వర్కౌట్స్ చేస్తున్నాడు. ఇంతలో అందరు చూస్తుంగానే కుప్పకూలీపోయాడు. దీంతో అక్కడున్న వారు అతనికి సపర్యలు చేశారు. అప్పటికే అతను మూర్చబోయాడు.   

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 5, 2026, 12:37 PM IST
  • జిమ్ చేస్తుంగా గుండెపోతు..
  • జూబ్లిహిల్స్ లో టెకీ దుర్మరణం..

Hyderabad: అయ్యో.. జిమ్ చేస్తుండగా పెను విషాదం.. చూస్తుండగానే కుప్పకూలీన టెకీ.. ఏంజరిగిందంటే..?

Software engineer Dies Of Heart Attack While doing gym Hyderabad: ఇటీవల కాలంలో అసలు ఎప్పుడు ఏంజరుగుతుందో ఎవరు చెప్పలేకుండా మారింది.అప్పటి వరకు బాగా ఉన్న వారు, పనులు చేసుకున్న వారు కుప్పకూలీపోతున్నారు. ఆడుకుంటు, డ్యాన్స్ లు చేస్తు , ఆఫీసుల్లో పనులు చేసుకుంటున్న వారు సైతం సడెన్ గా కార్డియాక్ బారిన పడుతున్నారు.ఈ కోవకు చెందిన అనేక వీడియోలు ఇప్పటికే వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఒకప్పుడు 40 ఏళ్లు దాటిన తర్వాత గుండె పోటులు వంటివి చూస్తేండేవారు . కానీ ఇటీవల సిట్యువేషన్ పూర్తిగా మారిపోయింది.  స్కూళ్లకు వెళ్తున్న  చిన్న చిన్న పిల్లలు కూడా హర్ట్ ఎటాక్ బారిన పడుతున్నారు. మారీపోయిన జీవన శైలీ, ఆహరపు అలవాట్లతో చాలా మంది తరచుగా అనారోగ్యాల బారిన పడుతున్నారు.

దానికి తోడు ఏది తిన్న ,మరేది తాగిన కల్తీనే. దీంతో అసలు ఆరోగ్యం గాల్లో దీపంలా మారిందని చెప్పుకొవచ్చు. అయితే.. కొంత మంది ఆరోగ్యంపై చాలా కేర్ తీసుకుంటారు. ప్రతి రోజు జిమ్ లు, యోగాలకు వెళ్లుంటారు. ప్రాపర్ డైన్ ను ఫాలో అవుతారు. అలాంటి వారు సైతం కొన్నిసార్లు వర్కౌట్స్ చేస్తుంగానే హర్ట్ ఎటాక్ కు గురై చనిపోతున్నారు. ఈ కోవకు చెందిన ఘటన జూబ్లిహిల్స్ లో హైదరాబాద్ లో సంభవించింది.

హైదరాబాద్ లోని  జూబ్లీహిల్స్‌ రోడ్ నెం.36లో తీవ్ర విషాదం చోటు చేసుకుంది.  ఖమ్మం జిల్లాకు చెందిన నాగండ్ల అనిల్ చౌదరి (36) హైదరాబాద్‌లోని ప్రముఖ కంపెనీలో టెకీగా పనిచేస్తున్నాడు. ఇతను రోజు జిమ్ చేసుకుంటు ఉంటాడు. ఇటీవల కూడా జిమ్ వర్కౌట్స్ చేసుకుంటున్నాడు. ఇంతలో అతను ఆయాసంకు గురయ్యాడు.

అందరు చూస్తుంగానే ఒక్కసారిగా కుప్పకూలీపోయాడు. తోటి వరకు అతనికి సీపీఆర్ చేశారు. కానీ అతనిలో ఏ మాత్రంచలనంలేదు. వెంటనే దగ్గరలోని ఆస్పత్రికి తరలించాగా అతను చనిపోయినట్లు వెల్లడించారు.

Read more: Harish Rao: ఐఏఎస్, ఐపీఎస్‌లను బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తున్నారు.!. సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై హరీష్ రావు సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..

ఈ ఘటనతో స్థానికంగా తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. మరోవైపు వైద్యులు సమ్మర్ వేళ నీళ్లు ఎక్కువగా తాగాలని, కొంత మంది జిమ్ లో జాయిన్ అయిన వెంటనే బాడీ రావాలని ఎక్కువగా బరువున్న డంబెల్స్ ను ఎత్తుతారు . దీంతో శరీరంపై ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. దానికి తగ్గ ఫుడ్ డైట్ మాత్రం తీసుకొరు. ఇలాంటి సందర్భాల్లో హర్ట్ ఎటాక్ సంభవించే అవకాశాలు ఉంటాయని నిపుణులు చెప్తున్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

HyderabadHeart attacksoftware engineer died heart strokeGym WorkoutHeart Stroke

