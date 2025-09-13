English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Hyderabad: కొంప ముంచిన పానీపూరీ.. నెలరోజుల పాటు ఆస్పత్రి బెడ్ పైనే టెకీ.. అసలేం జరిగిందంటే..?

Software engineer hospitalized due to pani puri: రోడ్డుపక్కన పానీపూరీ తినడంతో టెకీ ఏకంగా నెల రోజుల పాటు ఆస్పత్రిలో అడ్మిట్ అయ్యాడు. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది. ముఖ్యంగా రోడ్డుపైన జంక్ ఫుడ్ తినేవారు తప్పకుండా జాగ్రత్తలు పాటించాలని కూడా వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. 

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 13, 2025, 07:36 PM IST
  • పానీపూరీతో ప్రమాదంలో పడ్డ టెకీ..
  • నెల రోజుల పాటు ఆస్పత్రిలో అడ్మిట్..

Trending Photos

Employees Holiday: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సడన్‌ హలీడే.. మొత్తం 3 రోజులు సెలవు
5
govt employees
Employees Holiday: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సడన్‌ హలీడే.. మొత్తం 3 రోజులు సెలవు
School Holidays: స్కూళ్లు, కాలేజీలకు ఈ సారి ఏకంగా రెండు వారాల దసరా సెలవులు.. ప్రభుత్వ ప్రకటన..
5
School holidays
School Holidays: స్కూళ్లు, కాలేజీలకు ఈ సారి ఏకంగా రెండు వారాల దసరా సెలవులు.. ప్రభుత్వ ప్రకటన..
Rithu Chowdary: బిగ్‌బాస్ హౌస్‌లో వారానికి రూ.2,30,000.. రూ.700 కోట్లకు పైగా ఆస్తి..నటి ఎవరో తెలుసా?
7
Bigg Boss Remuneration
Rithu Chowdary: బిగ్‌బాస్ హౌస్‌లో వారానికి రూ.2,30,000.. రూ.700 కోట్లకు పైగా ఆస్తి..నటి ఎవరో తెలుసా?
Rahu Powerful Effect: బలపడిన రాహువు.. ఈ రాశుల వారికి ఎన్నెన్నో కోరికలు నెరవేరుతాయి.. ఇక డబ్బుకు లోటు ఉండదు..
5
Rahu Transit
Rahu Powerful Effect: బలపడిన రాహువు.. ఈ రాశుల వారికి ఎన్నెన్నో కోరికలు నెరవేరుతాయి.. ఇక డబ్బుకు లోటు ఉండదు..
Hyderabad: కొంప ముంచిన పానీపూరీ.. నెలరోజుల పాటు ఆస్పత్రి బెడ్ పైనే టెకీ.. అసలేం జరిగిందంటే..?

Hyderabad Software Engineer one month hospitalized due to pani puri side effects: కొన్నిరోజులుగా భారీ వర్షాలు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా దంచి కొడుతున్నాయి.ఈ క్రమంలో చాలా మంది వానలు పడుతున్నాయంటే.. ఏదైన వేడి వేడిగా తినేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. ముఖ్యంగా పానీపూరీలు, మిర్చి బజ్జీల్ని తింటు ఉంటారు.  చాలా చోట్ల అసలు ఫుడ్ ను తయారు చేసే క్రమంలో నాణ్యతను అస్సలు పాటించరు. ముఖ్యంగా అపరిశుభ్రంగామైన నీటిని బజ్జీలు, పానీపూరీల తయారీలో ఉపయోగిస్తారు.

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ క్రమంలో ఇటీవల హైదరాబాద్​ న‌గ‌రానికి చెందిన 22 ఏళ్ల సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజినీర్  పానీపూరీ తిని ఆస్పత్రి పాలయ్యాడు. తొలుత వామిటింగ్ , వీక్ నెస్ లు ఎక్కువగా అయ్యాయి. అతనికి టెస్ట్ లు చేయగా.. తీవ్ర‌మైన హెప‌టైటిస్ ఎ ఇన్ఫెక్ష‌న్ బారిన ప‌డినట్లు వైద్యులు తెలిపారు. దీంతో అతను ఆస్పత్రిలో వైద్యం తీసుకొవాల్సి వచ్చింది. దాదాపు నెల రోజుల పాటు అతను ఆస్పత్రిలో ఉండాల్సిన సిట్యూవేషన్ ఏర్పడింది.

ముఖ్యంగా అతని క‌ళ్లు, చ‌ర్మం ప‌సుపుప‌చ్చ‌గా అయిపోవ‌డం (కామెర్లు), క‌డుపులో ఏదో ఇబ్బంది, వికారం, వాంతులు, యూరీన్ పసుపు రంగులోకి మారడం జరిగాయి. దీంతో వైద్యులు నెల రోజుల పాటు వైద్యులు ఎప్పటికప్పుడు మెడిసిన్ ఇచ్చి, మంచి ఫుడ్  ఇచ్చి పూర్తిగా రికవరీ అయ్యేల ా చేశారు . 

Read more: Heavy Rains In Telangana: తెలంగాణాలో మళ్లీ వరుణుడి మహోగ్ర రూపం.!. వాతావరణ కేంద్రం కీలక హెచ్చరిక..

ఈ క్రమంలో అతను సరైన సమయంలో ఆస్పత్రికి రావడం వల్ల పెద్ద ప్రమాదం నుంచి బైటపడ్డాడని వైద్యులు చెబుతున్నారు.
ఈ ఘటనతో వైద్యులు.. రోడ్డు ప‌క్క‌న అమ్మే పానీపూరీ, చ‌ట్నీలు, ఫ్రూట్స్ ముక్క‌లు, మిర్జీబజ్జీలు,  స‌రిగా ఉడ‌క‌ని నూడుల్స్ లాంటివి, ఫాస్ట్ ఫుడ్ ల వాటి వ‌ల్ల హెప‌టైటిస్ ఎ, ఈ లు వ‌చ్చే ప్ర‌మాదం ఉంటుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

HyderabadPani puri tragedySoftware engineerpanipuri health problemsPani Puri Side Effects

Trending News