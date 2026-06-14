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Sonam Wangchuk: నిరుద్యోగులకు అండగా కాక్రోచ్ జనాతా పార్టీ.. ఇందిరాపార్క్ ధర్నాలో సామాజిక వేత్త వాంగ్ చూక్ కీలక వ్యాఖ్యలు..

Cockroach Janta Party protest in hyderabad:  యువత దేశాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలని,  నాలాంటి వారు మార్గనిర్దేశం చేస్తారని సామాజిక వేత్త సోనమ్ వాంగ్ చూక్ పిలుపునిచ్చారు. అంతే కాకుండా.. విద్యాశాఖ మంత్రి అవ్వాలనో, కొత్త పార్టీ పెట్టాలనో మాకు ఎలాంటి కోరిక లేదని, ఇది కేవలం యువతను మేల్కొల్పే ఉద్యమం మాత్రమే అని స్పష్టంచేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 14, 2026, 12:34 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 12:37 PM IST
Sonam Wangchuk: నిరుద్యోగులకు అండగా కాక్రోచ్ జనాతా పార్టీ.. ఇందిరాపార్క్ ధర్నాలో సామాజిక వేత్త వాంగ్ చూక్ కీలక వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: Hyderabadnews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Sonam Wangchuk: నిరుద్యోగులకు అండగా కాక్రోచ్ జనాతా పార్టీ.. ఇందిరాపార్క్ ధర్నాలో
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