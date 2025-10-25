English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad
  Hyderabad Gunfiring: హైదరాబాద్‌లో మళ్లీ కాల్పుల కలకలం.. చైన్ స్నాచర్ పై డీసీపీ చైతన్య కాల్పులు.. ఏంజరిగిందంటే..?

Dcp Chaitanya gun firing on chain snatcher:  చైన్ స్నాచర్ పై డీసీపీ మూడు రౌండ్ల కాల్పులు జరిపారు. దీంతో ఒక్కసారిగా ఛాదర్ ఘాట్ ప్రాంతంలో హైటెన్షన్ వాతావరణం ఏర్పడింది. పోలీసులు ఘటన ప్రదేశంలోకి భారీగా చేరుకున్నారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 25, 2025, 06:12 PM IST
south east dcp chaitanya gun firing on chain snatcher in Hyderabad: హైదరాబాద్ లో ఇటీవల వరుసగా కాల్పుల ఘటన ప్రజల్ని షాక్ కు గురిచేస్తున్నాయి.  తాజాగా.. చాదర్ ఘాట్ పరిధిలో సీపీ కార్యాలయంకు మీటింగ్ కు వెళ్లి వస్తుండగా  ఇద్దరు చైన్ స్నాచర్ లను సౌత్ ఈస్ట్ డీసీపీ గమనించారు. వెంటనే తన గన్ మెన్ తో కలిసి వారిని వెంబడించారు.

ఇంతలో ఒక చైన్ స్నాచర్ కత్తితో డీసీపీపై దాడికి యత్నించడంతో డీసీపీ కిందపడిపోయారు. అప్పుడు వెంటనే డీసీపీ తెరుకుని వెంటనే.. గన్ తో చైన్ స్నాచర్ లపై మూడు రౌండ్ల కాల్పులు జరిపారు.  దీంతో ఇద్దరు దొంగలు కింద పడిపోయారు.

Read more: CP Sajjanar: సీపీ సజ్జనార్ కే ఝలక్ ఇచ్చిన సైబర్ కేటుగాళ్లు.!. అసలు విషయం ఏంటంటే..?

వెంటనే పోలీసులు, స్థానికులతో సాయంతో ఇద్దర్ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. తీవ్రంగా గాయపడ్డ ఒక చైన్ స్నాచర్ ను పోలీసులు ఆస్పత్రికి తరలించారు. దీనిపై పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.ఈ  ఘటన ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ లో తీవ్ర కలకలంగా మారింది.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

HyderabadGun Firing In HyderabadChain Snatchingsouth east dcp chaitanya gun firingdcp gun firing

