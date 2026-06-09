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Hyderabad Rains: హైదరాబాద్‌లోని పలు చోట్ల ఉరుములు, మెరుపులతో దంచి కొడుతున్న వాన.. భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్..

Heavy rain lashes in hyderabad: లింగం పల్లి, మాదాపూర్, హైటెక్ సిటీ వంటి పలు ప్రాంతాల్లో వాన దంచి కొడుతుంది. దీంతో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. దీంతో జీహెచ్ఎంసీ, హైడ్రా అధికారులు అలర్ట్ అయ్యారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 09, 2026, 05:18 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 05:32 PM IST
Hyderabad Rains: హైదరాబాద్‌లోని పలు చోట్ల ఉరుములు, మెరుపులతో దంచి కొడుతున్న వాన.. భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్..
Image Credit: Hyderabadnews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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