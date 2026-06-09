Southwest Monsoon Effect Heavy rains lashes several parts in Hyderabad: రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నైరుతి రుతుపవనాల ప్రభావంతో వారం క్రితం వరకు దంచి కొట్టిన ఎండల నుంచి ప్రజలకు విముక్తి లభించింది. ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే నైరుతి రుతుపవనాలు తెలంగాణలో ఎంట్రీ ఇచ్చాయి. దీంతో వాతావరణం ఒక్కసారిగా చల్లబడింది. పలు జిల్లాల్లో జోరుగా వానలు కురుస్తున్నాయి.
హైదరాబాద్ లో ఉదయం నుంచి వాతావరణం చల్లబడి ఒక్కసారిగా ఆకాశంలో నల్లని మేఘాలు అలుముకున్నాయి. ఒక్కసారిగా ఉరుములు, మెరుపులతో కుండపోత వాన కురుస్తుంది. సైబరాబాద్ పరిధిలోని గచ్చిబౌలి, మాదాపూర్, లింగం పల్లి, చందానగర్, హైటెక్ సిటీలో భారీగా వర్షం దంచి కొట్టింది. దీంతో ఎక్కడికక్కడ రోడ్ల మీద భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది.
కూకట్ పల్లి పరిసర ప్రాంతాల్లోని కేపి.హెచ్.బి, జేఎన్టీయూ , మూసాపేట్, వై జంక్షన్, పాపి రెడ్డి నగర్, ఆస్బెస్టాస్ కాలనీ, దిన బంధు కాలనీ, ప్రగతి నగర్, వెంకటేశ్వర నగర్ పరిసర ప్రాంతాలలో ఉరుములతో కూడిన వర్షం కురుస్తుంది.
ఉదయం నుండి ఎండ తీవ్రతతో సతమతమైన ప్రజలు ఒక్కసారిగా మారిన వాతావరణంతో చల్లదనాన్ని ఆస్వాదిస్తున్నారు. మరోవైపు గాలి, ఉరుములతో వర్షం కురుస్తుండటంతో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెట్ల కింద, కరెంటు పోల్స్ సమీపంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
ఇక సాయంత్రం ఆఫీసుల నుంచి బైటకు వచ్చే సమయంలో కావడంతో రోడ్లపై వాహనాలు బారులు తీరాయి. మరోవైపు వర్షం కురవడంతో ఎక్కడికక్కడ రోడ్లమీద వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. పలు ప్రాంతాల్లో మ్యాన్ హోళ్ల వద్ద నీళ్ల ఆగిపోవడంతో ట్రాఫిక్ పోలీసులు చెత్తా, చెదారంను తొలగిస్తు నీళ్లను వెళ్లేలా చేస్తున్నారు. ఇక తెలంగాణలోని సిద్దిపేట్, సంగారెడ్డి, కామారెడ్డి, మెదక్, కరీంనగర్, నిర్మల్, ఆర్మూర్, నిజామాబాద్ పలు ప్రాంతాల్లో జోరుగా వాన కురిసింది.
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