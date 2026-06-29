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తెలంగాణ వెదర్ అప్‌డేట్స్.. రానున్న మూడు రోజులు ఇలా..!

Telangana Weather Updates: కోస్తాంధ్ర, ఉత్తర ప్రాంతాల నుంచి మధ్య మహారాష్ట్ర వరకు ఉన్న ద్రోణి బలహీనపడిందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. దీని ప్రభావంతో రానున్న మూడు రోజులలో తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వెల్లడించారు.

Written ByAshok Krindinti
Published: Jun 29, 2026, 05:05 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 05:05 PM IST
తెలంగాణ వెదర్ అప్‌డేట్స్.. రానున్న మూడు రోజులు ఇలా..!
Image Credit: Telangana Rains (Source: File)Source: Bureau

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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