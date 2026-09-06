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Hyderabad: హైదరాబాద్‌లో గణేష్ ఆగమన్ వేళ పెనువిషాదం.. ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థి దుర్మరణం.. ఏంజరిగిందంటే..?..

Student dies in ganesh aagaman in Hyderabad:  ముషీరాబాద్‌లోని రాంనగర్ చౌరస్తాలో ‘శ్రీ గణపతి యూత్ అసోసియేషన్’ ఆధ్వర్యంలో వినాయక ఆగమన కార్యక్రమాన్నిఘనంగా నిర్వహించారు. దీనికి భారీగా  యువకులు, భక్తులు తరలి వచ్చారు.   ఈ నేపథ్యంలో ఒక్కసారిగా తోపులాట చోటు  చేసుకుంది. కొంత మంది ఒకరి మీద మరోకరు పడిపోయారు. కొంత మంది భయంతో పరుగులు పెట్టడంతో పెను విషాదం చోటు చేసుకుంది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 06, 2026, 01:08 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 01:11 PM IST
Hyderabad: హైదరాబాద్‌లో గణేష్ ఆగమన్ వేళ పెనువిషాదం.. ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థి దుర్మరణం.. ఏంజరిగిందంటే..?..
Image Credit: Hyderabadnews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Hyderabad: హైదరాబాద్‌లో గణేష్ ఆగమన్ వేళ పెనువిషాదం.. ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థి దుర్మరణం.. ఏంజరిగిందంటే..?..
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