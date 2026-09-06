Engineering student died in ramnagar during ganesh aagaman: దేశంలో ఎక్కడ చూసి వినాయక నవరాత్రుల సందడి కన్పిస్తుంది. ముఖ్యంగా గణపయ్యలను అందంగా ముస్తాబు చేసి షెడ్ లలో అమ్మకాలకు పెట్టారు. దీంతో ఎక్కడ చూసిన వినాయక విగ్రహాల అమ్మకాలు జోరందుకున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ లో సైతం గణేష్ నవరాత్రుల ఉత్సవాల శోభ మొదలైంది. ఎక్కడ చూసి అందంగా గణపయ్యల కోసం భారీగా షెడ్డులను సిద్దం చేస్తున్నారు . కొంత మంది ఇప్పటికే తమ షెడ్డులకు గణపయ్యలను తరలిస్తున్నారు. ధూంధాంగా గణపయ్య ఆగమన్ ను వేడుకగా నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ లోని రామ్ నగర్ లో గణపయ్య ఆగమన్ వేడుకలో పెను విషాదం చోటుచేసుకుంది.
హైదరాబాద్లో గణేశ్ నవరాత్రులు ప్రారంభం కాకముందే పెను విషాదం సంభవించింది. ముషీరాబాద్లోని రాంనగర్ చౌరస్తాలో ‘గణేశ్ ఆగమన్’ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ‘శ్రీ గణపతి యూత్ అసోసియేషన్’ ఆధ్వర్యంలో వినాయక ఆగమన కార్యక్రమాన్ని గ్రాండ్ గా నిర్వహించారు. దీన్ని చూసేందుకు భారీగా భక్తులు తరలివచ్చారు. ప్రజలంతా ఒకే చోట గుమిగూడటంతో ఒక్కసారిగా తొక్కిసలాట చోటు చేసుకుంది. కొంత మంది తోపులాట చేయడంతో కింద పడిపోయారు.
ఈ ప్రమాదంలో బద్రీనాథ్ అనే యువకుడు కింద పడి తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. అతను ఊపిరాడక అక్కడికక్కడే అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లిపోయి ప్రాణాలు విడిచాడు. దీంతో పోలీసులు ఘటన స్థలంకు చేరుకున్నారు. ట్రాఫిక్ ను క్లియర్ చేశారు. యువకుడిని ఆస్పత్రిలో అంబులెన్స్ కు తరలించారు. కానీ అప్పటికే ఆ యువకుడు చనిపోయినట్లు వైద్యులు ప్రకటించారు. దీంతో గణేష్ ఆగమన్ వేళ ఈ ఘటన తీవ్ర విషాదకరంగా మారింది.
బద్రీనాథ్ స్వస్థలం ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కడప జిల్లా. ఆయన ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ రాంనగర్లోని గౌరీశంకర్ అపార్ట్మెంట్లో నివసిస్తున్నాడు. అబిడ్స్లోని మెథొడిస్ట్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీలో బీటెక్ చదువుతున్నాడు. మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం గాంధీ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేపట్టారు.
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