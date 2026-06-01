Traffic Restrictions in Secunderabad Tomorrow: తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకల కోసం సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పరేడ్ గ్రౌండ్లో సమావేశం నిర్వహించనున్నారు. అందువల్ల ఉదయం 7 నుండి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు సికింద్రాబాద్ పరేడ్ గ్రౌండ్ పరిసర ప్రాంతాల్లో వాహనాల రాకపోకలపై ఆంక్షలు ఉంటాయని పోలీసులు తెలిపారు. ప్రతి ఏటా ఈ వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతాయి.. ఈసారి కూడా అదే విధంగా నిర్వహించనున్నారు. ఈ సమయంలో పరేడ్ గ్రౌండ్ వైపు వెళ్లే వాహనదారులు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను ఎంచుకోవాలని ట్రాఫిక్ పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.
బేగంపేట నుండి వచ్చే వాహనాలు సంగీత్ జంక్షన్ ద్వారా పరేడ్ గ్రౌండ్, పాత క్లాక్ టవర్ వైపు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. ఇక తిరుమలగిరి వైపు వెళ్లే వాహనాలు ఫ్లైఓవర్ మీదుగా సెయింట్ జోన్స్ రోటరీ, షెనాయ్, ఏఓసీ మీదుగా వెళ్లాలని నిర్ణయించారు. దీనితో పాటు సికింద్రాబాద్, బోయిన్ పల్లి, ట్యాంక్ బండ్- తిరుమలగిరి వైపు కూడా కొన్ని మార్పులు ఉన్నాయి. భారీ వాహనాలు, ఆర్టీసీ బస్సులు కూడా ఈ ఆవిర్భావ దినోత్సవం నేపథ్యంలో ప్రత్యామ్నాయ దారుల్లో ప్రయాణించాలని సూచించారు. కేవలం అత్యవసర వాహనాలకు మాత్రమే అనుమతి ఉంటుంది.
బేగంపేట నుండి వచ్చే వాహనాలు సంగీత్ జంక్షన్ నుండి పారడైజ్, పాత క్లాక్ టవర్ వైపు వెళ్లవచ్చు. తిరుమలగిరి చేరుకోవడానికి ఫ్లైఓవర్ మార్గాలను వాడాలి. సంగీత్ జంక్షన్ నుండి పంజాగుట్టకు వెళ్లాలనుకునే వారు పాత క్లాక్ టవర్, కర్బలా, ట్యాంక్ బండ్ లేదా ఖైరతాబాద్ మార్గాలను ఉపయోగించవచ్చు. సికింద్రాబాద్ నుండి తిరుమలగిరికి వెళ్లే వారు క్లాక్ టవర్ ఎడమ వైపు నుండి సెయింట్ జోన్స్ రోటరీ, ఏఓసీ, కేవీ ద్వారా వెళ్లవచ్చు. సికింద్రాబాద్ నుండి బోయిన్ పల్లికి వెళ్లే వాహనాలు క్లాక్ టవర్ ఎడమ వైపున ఉన్న పారడైజ్, సిటీఓ వైపు మళ్లాల్సి ఉంటుంది.
బోయిన్ పల్లి నుండి సికింద్రాబాద్కు వచ్చే వాహనాలు బ్రూక్బండ్, టివోలీ, YMCA లేదా ట్యాంక్ బండ్ మార్గాలను వాడవచ్చు. అలాగే పారడైజ్, తాడ్బన్ డైమండ్ పాయింట్స్ , బోయిన్ పల్లి మార్కెట్ ద్వారా కూడా తిరుమలగిరికి వెళ్లేందుకు ప్రత్యామ్నాయం ఉంది. తిరుమలగిరి నుండి ట్యాంక్ బండ్ వైపు వెళ్లే వాహనాలు NCC, పికెట్స్ U, వైఎంసీఏ, క్లాక్ టవర్, ఘాస్మండి, కర్బలా ట్యాంక్ బండ్ మార్గాలను ఉపయోగించవచ్చు.
సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశాలు..
జూన్ 2న తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవాలను అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది. ఎండ తీవ్రత దృష్ట్యా ప్రజలు ఇబ్బంది పడకుండా ఉండాలని, అందుకే ఉదయం వేళల్లోనే వేడుకలు నిర్వహించాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సూచించారు. సికింద్రాబాద్ పరేడ్ గ్రౌండ్లో ఈ వేడుకలు ఉదయం 8:30 గంటలకు ప్రారంభమవుతాయి.
ఎండల కారణంగా జాతీయ పతకావిష్కరణ ఇతర కార్యక్రమాలు గంటన్నర సమయంలోనే ముగియాలని ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు. వేడుకలకు వచ్చే అతిథులకు, ప్రజలకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా తగిన ఏర్పాట్లు చేయాలని ఆయన అధికారులకు సూచించారు.
