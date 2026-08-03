'ఈ ఏడాది సంతోషంగా రాలేదు.. క్రోధంతో వచ్చా..!' కుంభవృష్టి వర్షాలు: భవిష్యవాణిలో స్వర్ణలత

Bhavishyavani Rangam 2026: ఆషాడమాస బోనాలు అంటే ఉజ్జయిని లష్కర్ బోనాలే. ఇందులో మొదటి రోజు ఆదివారం బోనాలు నిర్వహించిన మరుసటి రోజే రంగం నిర్వహిస్తారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉజ్జయిని మహంకాళి సికింద్రాబాద్ రంగం కోసం భక్తులు ఎంతో ఎదురుచూస్తుంటారు. అమ్మవారు ఏం పలుకుతారో తెలుసుకోవడానికి పెద్ద సంఖ్యలో తరలివస్తారు. సికింద్రాబాద్ బోనాల మొదటి రోజు అంగరంగ వైభవంగా ముగిసిన తర్వాత, రెండో రోజు సోమవారం రంగం ద్వారా భవిష్యవాణి వినిపిస్తారు. అదే రోజున అంబారి ఊరేగింపు కూడా ఉంటుంది. ఈరోజు సికింద్రాబాద్ బోనాల రెండో రోజు సందర్భంగా, 2026కి సంబంధించిన రంగం భవిష్యవాణిని స్వర్ణలత వినిపించారు.
పచ్చి కుండపై నిలబడి ఆ ఏడాది ఎలా ఉండబోతుందో ఆమె భవిష్యవాణిని వినిపిస్తారు. ప్రభుత్వాలతో సహా కోట్లాది మంది భక్తులు అమ్మవారు ఏం పలుకుతారో అని ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తుంటారు. ప్రతిసారి రాష్ట్రంలోని వర్షాలు, జాతర లోటుపాట్లపై ఆమె వివరిస్తూ ఉంటారు. నిన్న ఆలయం బయట జరిగిన జోగిల ఆందోళనలు, భక్తులు ఎదుర్కొన్న ఇబ్బందులపై ఆమె తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
ఈ ఏడాది ఎలా ఉంటుందంటే?
ఈరోజు మాతంగి స్వర్ణలత భవిష్యవాణిలో ఈ ఏడాది కుంభవృష్టి కురుస్తుందని చెప్పారు. అలాగే అగ్ని ప్రమాదాలు కూడా ఎక్కువగా జరిగే అవకాశం ఉన్నందున, ప్రాణనష్టం జరగకుండా ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని హెచ్చరించారు. జనాలు వర్షాల ధాటికి కొట్టుకుపోయే ప్రమాదం కూడా ఉందని హెచ్చరించారు. తాను సంతోషంగా కాకుండా క్రోధంతో వచ్చానని, విగ్రహ ప్రతిష్టను తాను చెప్పినట్లు చేయలేదని ఆమె ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఆరు నెలల్లోనే ఈ ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలని, లేదంటే ప్రాణనష్టం జరుగుతుందని ఆమె హెచ్చరించారు. దీనిపై ఆలయ ప్రధాన పూజారి స్పందిస్తూ, ఆరు నెలల గడువు కాదని, ఏడాదిలోపు విగ్రహ ప్రతిష్ఠ చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు.
వావివరసలు తప్పుతున్నారు..
రంగంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా స్వర్ణలత తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ భవిష్యవాణి చెప్పారు. ప్రజలు ఎలా ఉంటున్నారో ఆమె హెచ్చరించారు. ""మీ ప్రశ్నలకు నేను ఎందుకు సమాధానం చెప్పాలి?" అని నిలదీశారు. నా విగ్రహ ప్రతిష్ట విషయంలో మాట తప్పారు. వావివరసలు కూడా తప్పుతున్నారు. అహంకారంతో తల్లిదండ్రులను రోడ్డున పడేస్తున్నారు. నాకు ఎవరడ్డొచ్చినా నలిపేస్తాను. ఈసారి విగ్రహప్రతిష్ఠ చేయకపోతే నా ఆగ్రహాన్ని తట్టుకోలేరు" అని ముగించారు.
అంబారీ ఊరేగింపు..
భక్తుల విశ్వాసం మేరకు అమ్మవారి ఘట్టాన్ని అనంతరం ఏనుగు అంబారిపై ఊరేగిస్తారు. దీనితో లష్కర్ బోనాల ఉత్సవాలు ఘనంగా ముగుస్తాయి. ఈరోజు ఉదయం 8 గంటల వరకు ఉజ్జయిని మహంకాళి ఆలయంలో సాంప్రదాయబద్ధంగా రంగం భవిష్యవాణి నిర్వహించి అనంతరం ఉదయం 10:30 గంటల నుంచి అంబారీ ఊరేగింపు నిర్వహిస్తున్నారు.
లష్కర్ అంబారి ఊరేగింపు..
లష్కర్లో బోనాల తర్వాత రంగం నిర్వహిస్తారు.. ఆ వెంటనే మరో ప్రధాన ఘట్టమైన అంబారి ఊరేగింపు ప్రారంభమవుతుంది. దీనినే 'గజ వాహన సేవ' అని కూడా పిలుస్తారు. మైసూర్ నుండి వచ్చిన ప్రత్యేకమైన ఏనుగును అందంగా అలంకరించి, అమ్మవారి భవ్య మూర్తికి ఉదయం 10:30 గంటలకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి, ఆలయం నుండి పరిసర గ్రామ దేవతల ఆలయాల మీదుగా ఊరేగింపు సాగుతుంది. ఈ క్రమంలో భక్తులు అమ్మవారికి అడుగడుగునా హారతులు, పూలవర్షంతో నీరాజనాలు అర్పిస్తారు.
అంబారి ఊరేగింపు మార్గం:
ఈరోజు ఉదయం 10:30 గంటల నుండి సికింద్రాబాద్ ఉజ్జయిని మహంకాళి అమ్మవారి ఊరేగింపు జరగనుంది. ఇది జనరల్ బజార్, ఎంజీ రోడ్డు, రాణిగంజ్, ఆర్పి రోడ్డు , ఓల్డ్ రాంగోపాల్పేట పిఎస్ మీదుగా సాగుతుంది. ఈ మార్గంలో ప్రయాణించేవారు ముందుగానే ప్రణాళిక చేసుకోవాలని ట్రాఫిక్ పోలీసులు సూచించారు.
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