Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Hyderabad
  • /ఈ ఏడాది సంతోషంగా రాలేదు.. క్రోధంతో వచ్చా..! కుంభవృష్టి వర్షాలు: భవిష్యవాణిలో స్వర్ణలత

'ఈ ఏడాది సంతోషంగా రాలేదు.. క్రోధంతో వచ్చా..!' కుంభవృష్టి వర్షాలు: భవిష్యవాణిలో స్వర్ణలత

ప్రతి ఏటా ఆషాడమాస బోనాల సందర్భంగా ఉజ్జయిని సికింద్రాబాద్ మహంకాళి జాతరలో రెండో రోజు అంటే సోమవారం 'రంగం' నిర్వహిస్తారు. ఈ జాతరలో ప్రధాన ఘట్టమైన 'అమ్మ పలుకు - జగదంబ పలుకు' కోసం భక్తులందరూ ప్రతి ఏటా ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తుంటారు. ఈరోజు భవిష్యవాణిలో కుంభవృష్టి కురుస్తుందని, కానీ తాను సంతోషంగా కాకుండా క్రోధంతో వచ్చానని రంగంలో స్వర్ణలత భవిష్యవాణి పలికారు. ఆ పూర్తి వివరాలను తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 03, 2026, 10:43 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 10:52 AM IST
'ఈ ఏడాది సంతోషంగా రాలేదు.. క్రోధంతో వచ్చా..!' కుంభవృష్టి వర్షాలు: భవిష్యవాణిలో స్వర్ణలత
Image Credit: Bhavishyavani Rangam 2026:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'ఈ ఏడాది సంతోషంగా రాలేదు.. క్రోధంతో వచ్చా..!' కుంభవృష్టి వర్షాలు: భవిష్యవాణిలో స్వర్ణలత
2
3
4
5