  • Telugu News
  • Hyderabad
  • Hyderabad: ఉలిక్కి పడ్డ హైదరాబాద్.. యువతి చేతిగోర్లు పీకేసి, ప్రైవేటు పార్ట్ లపై దాడి చేసిన ప్రేమోన్మాది..

Techie brutally attacks girl in Hyderabad: యువతిని అపార్ట్ మెంట్ లో బంధించి ఆమెపై లైంగిక దాడికి యత్నించాడు. ఆమె తిరగబడటంతో ఆమె చేతిగోర్లు పీకేసి, యాసిడ్ దాడి చేస్తానంటూ వేధించాడు. ఈ ఘటన హైదరాబాద్ లో సంచలనంగా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 30, 2025, 10:17 AM IST
  • హైదరాబాద్ లో మరో ఘోరం..
  • యువతిపై టెకీ దారుణం..

Techie molested and brutally attacks on his girl friend in hyderabad: ప్రభుత్వాలు ఎన్నిచట్టాలు తీసుకొచ్చిన, పోలీసులు ఎన్ని కఠిన చర్యలు తీసుకున్న కూడా కామాంధులు మాత్రం మారడంలేదు. ఆడది కన్పిస్తే చాలా రెచ్చిపోతున్నారు. పసిపాప నుంచి పండు ముసలి వరకు ఏ ఒక్కర్ని వదలడంలేదు.  ప్రతిరోజు మహిళలపై వేధింపులు, అత్యాచారాలు వెలుగులోకి వస్తునే ఉన్నాయి. తాజాగా.. హైదరాబాద్ లోని సోమాజిగూడలో జరిగిన  దారుణం ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది.

 మహబూబ్‌నగర్ జిల్లా మూసాపేటకు చెందిన అంకి భానుప్రకాశ్ (23) హైదరాబాద్‌లోని బీఎన్‌రెడ్డి నగర్‌లో నివసిస్తూ సాఫ్ట్‌వేర్ ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో.. సోమాజిగూడకు చెందిన ఒక యువతి ఆర్థిక ఇబ్బందుల వల్ల చదువు మధ్యలోనే ఆపేసి, మణికొండలోని ఒక ప్రైవేటు సంస్థలో పనిచేస్తోంది. ఈ క్రమంలో వారిద్దరికీ పరిచయం ఏర్పడి, అది ప్రేమగా మారింది.

పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించడంతో ఇద్దరి మధ్య చనువు పెరిగింది. అయితే.. భానుప్రకాశ్.. ఈ నెల 26న రాత్రి నేరుగా ఆమె ఫ్లాట్‌కు వెళ్లి గొడవకు దిగాడు. అనంతరం ఆమెను గదిలో బంధించి లైంగిక దాడికి ప్రయత్నించాడు. బాధితురాలు తీవ్రంగా ప్రతిఘటించడంతో రెచ్చిపోయిన భాను ప్రకాశ్.. కత్తెరతో ఆమే చేతి గోళ్లను పీకేశాడు. ఆమె ప్రైవేటు పార్ట్ లపై గాయాలు చేశాడు.

Read more: Hyderabad Srisailam road Video: మొంథా ఎఫెక్ట్.. కొట్టుకుపోయిన హైదరాబాద్–శ్రీశైలం హైవే.. వీడియో..

గొంతు పిసికి హత్యకు యత్నించాడు. అంతటితో ఆగకుండా పోలీసులకు చెబితే యాసిడ్  పోస్తానని ఆమెను బెదిరించాడు. ఈ క్రమంలో భయంతో షాక్ లో ఉండిపోయిన యువతి తన వాళ్లకు జరిగిన విషయంను ఆలస్యంగా చెప్పింది. యువతికి ధైర్యం చెప్పి వెంటనే పంజాగుట్టకు వెళ్లి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.ఈ క్రమంలోరంగంలోకి దిగిన పోలీసులు  అంకి భానుప్రకాశ్‌ను అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్‌కు తరలించారు. ఈ ఘటన హైదరాబాద్ లో ప్రస్తుతం సంచలనంగా మారింది.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

HyderabadTechie attack on girlTechie molested girlHyderabad crime newsTechie brutally attacks on girl

