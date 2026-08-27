/మైనింగ్ AD ఇళ్లపై ACB పంజా.. 8 చోట్ల ఏకకాలంలో మెరుపు దాడులు!

Telangana Acb Raids: అవినీతి అధికారుల గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెత్తిస్తూ అవినీతి నిరోధక శాఖ మరో భారీ ఆపరేషన్ చేపట్టింది.. ఆదాయానికి మించి అక్రమంగా ఆస్తులు కూడబెడుతున్నారని పక్కా సమాచారంతో భూగర్భ జల వనరుల శాఖకు చెందిన అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ జయరాజు నివాసంపై ఏసీబీ అధికారులు గురువారం ఉదయం మెరుపు దాడులు నిర్వహించారు. ఇందులో భాగంగా ఏసీబీ అధికారులకు ఆశ్చర్యం కలిగించే ఆస్తులు బయటపడ్డాయి. అవేంటో వాటికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ప్రస్తుతం జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాలోని మైనింగ్ ఏడిగా జయరాజు విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. అయితే ఆయన తన అధికార దుర్వినియోగానికి పాల్పడుతున్నాడని భారీగా అక్రమాస్తులు సంపాదిస్తున్నారని ఫిర్యాదుల నేపథ్యంలో ఏసీబీ రంగంలోకి దిగింది. మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి జిల్లా పరిధిలో బోడుప్పల్ ఈస్ట్ హనుమాన్ నగర్ లో ఉన్న ఆయన ప్రధాన నివాసంతో పాటు బంధువులు బినామీల ఇల్లు, కార్యాలయాలు ఇలా మొత్తం 8 ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేకంగా ఏసీబీ ప్రత్యేకమైన దాడులను నిర్వహించింది.
ఈ భారీ తనిఖీలను హైదరాబాద్ ఏసీబీ జాయింట్ డైరెక్టర్ సాయి మనోహర్ తో పాటు వరంగల్ ఏసీబీ డిఎస్పి సాంబయ్య తమ పర్యవక్షణలో కొనసాగిస్తున్నారు. ఇంటి అణువణువు గాలిస్తున్న అధికారులు.. బీరువాతో పాటు లాకర్లు తెరిచి కీలక డాక్యుమెంట్లు స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. జయరాజు ఆర్థిక లావాదేవీలతో పాటు బ్యాంక్ అకౌంట్ లను క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తున్నారు..
సోదాలు ఇంకా ప్రాథమిక దశలో ఉన్నప్పటికీ.. అధికారుల కళ్ళు చెదిరి ఆస్తుల చిట్టా బయటపడినట్లు తెలుస్తోంది. ఏసీబీ అధికారులు ఇప్పటివరకు గుర్తించిన వివరాల ప్రకారం.. తన ఇంట్లో ఉన్న రెండు ఖరీదైన కార్లతో పాటు దాదాపు 1,50,000 వరకు నగదును స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది ఇక జనగామ జిల్లాలో ఉన్న ఐదు ఎకరాల విలువైన వ్యవసాయ భూమికి సంబంధించిన దస్త్రాలతో పాటు భారీ మొత్తంలో చేసిన ఫిక్స్ డిపాజిట్లు, పోస్టల్ డిపాజిట్ల రసీదులను వారు సొంతం చేసుకున్నట్లు అధికారిక వర్గాలు చెబుతున్నాయి. అంతేకాకుండా ఆస్తులకు సంబంధించిన రెండు కీలకమైన పాస్ బుక్కులను కూడా సొంతం చేసుకున్నారట..
ప్రస్తుతం దాడులు ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి.. బ్యాంకు లాకర్లను ఓపెన్ చేయాల్సి ఉందని.. బంధువుల ఇళ్లలో తనిఖీలు పూర్తయితే భారీ ఎత్తున నగదుతో పాటు బంగారం మరెన్నో బినామీ ఆస్తు పత్రాలు బయటకు వచ్చే అవకాశాలు ఉందని సమాచారం. సోదాలు పూర్తిగా ముగిసిన అనంతరం.. స్వాధీనం చేసుకున్న అక్రమాస్తుల మొత్తం విలువను, ఇతర కీలక సమాచారాన్ని ఏసీబీ అధికారులు అధికారికంగా వెల్లడించనున్నారు..
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