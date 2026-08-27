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మైనింగ్ AD ఇళ్లపై ACB పంజా.. 8 చోట్ల ఏకకాలంలో మెరుపు దాడులు!

Telangana Acb Raids: మైనింగ్ శాఖకు శాఖలో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పని చేస్తున్న జయరాజు నివాసంపై ఏసీబీ దాడులు కొనసాగిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే అక్రమంగా సంపాదించిన కొన్ని ఆస్తులు బయటపడినట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు కూడా ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 27, 2026, 04:12 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 04:12 PM IST
మైనింగ్ AD ఇళ్లపై ACB పంజా.. 8 చోట్ల ఏకకాలంలో మెరుపు దాడులు!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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