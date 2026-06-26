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డ్రగ్స్‌పై సీరియస్ వార్నింగ్.. ‘ఈగిల్ ఫోర్స్’తో యాక్షన్ ప్లాన్

Telangana Anti Drug Campaign: డ్రగ్స్ రహిత రాష్ట్రమే లక్ష్యమని డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క స్పష్ట చేశారు. ​చిన్నారుల భవిష్యత్తే తెలంగాణ ప్రగతి అని.. ​టాలీవుడ్ ప్రముఖులు 'సే నో టు డ్రగ్స్' సందేశాలు ఇవ్వాలని సూచించారు.

Written ByAshok Krindinti
Published: Jun 26, 2026, 08:27 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 08:27 PM IST
డ్రగ్స్‌పై సీరియస్ వార్నింగ్.. ‘ఈగిల్ ఫోర్స్’తో యాక్షన్ ప్లాన్
Image Credit: Telangana Anti Drug Campaign (Source: FB)Source: Bureau

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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