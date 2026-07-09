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Telangana School Holidays: విద్యార్థులు ఎగిరి గంతేసే వార్త..రేపటి నుంచి వరుసగా 3 రోజులు సెలవులు..పండగే పండగ!

Telangana Bandh Holidays: తెలంగాణ విద్యార్థులకు తీపికబురు వచ్చేసింది! విద్యార్థి సంఘాల బంద్ నిర్వహిస్తున్న కారణంగా వరుసగా 3 రోజులు సెలవులు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 09, 2026, 09:00 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 09:00 PM IST
Telangana School Holidays: విద్యార్థులు ఎగిరి గంతేసే వార్త..రేపటి నుంచి వరుసగా 3 రోజులు సెలవులు..పండగే పండగ!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Telangana School Holidays: విద్యార్థులు ఎగిరి గంతేసే వార్త..రేపటి నుంచి వరుసగా 3 రోజులు సెలవులు..పండగే పండగ!
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