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Ramchander rao: తెలంగాణలో ప్రజాస్వామ్యం ఖునీ అయ్యింది.. బీజేపీ చీఫ్ రామచందర్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Ramchander rao arrested: నల్గొండ జిల్లాలో నిన్న బీజేపీ నేత నాగవర్షిత్ రెడ్డి ఇంటిపై దాడి ఘటనలో బాధిత కుటుంబాన్ని పరామర్శించేందుకు తెలంగాణ బీజేపీ చీఫ్ రామ చందర్ ప్రయత్నించారు.  దీంతో  పోలీసులు ఆయనను అడ్డుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై బీజేపీ నేతలు  తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 01, 2026, 12:42 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 12:45 PM IST
Ramchander rao: తెలంగాణలో ప్రజాస్వామ్యం ఖునీ అయ్యింది.. బీజేపీ చీఫ్ రామచందర్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: telanganabjpchiefhousearrested

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Ramchander rao: తెలంగాణలో ప్రజాస్వామ్యం ఖునీ అయ్యింది.. బీజేపీ చీఫ్ రామచందర్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు..
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