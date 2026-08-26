/Bjp Ramchander rao: రేవంతుద్దీన్ గా మారాక అసదుద్దీన్ కు కాంగ్రెస్ పై ప్రేమ పెరిగింది.!. తెలంగాణ బీజేపీ చీఫ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Ramchander rao fires on cm revanth reddy over 22 A lands row: తెలంగాణ రాజకీయాలు ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం 22ఏ కింద నిషేధిత జాబితా చుట్టు తిరుగుతున్నాయి. ఇప్పటికే బీఆర్ఎస్ దీనిపై తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేస్తుంది. ఇక తాజాగా.. బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచందర్ రావు సైతం సీఎం రేవంత్ ప్రభుత్వంను ఏకీపారేశారు. 22ఏ కింద నిషేధిత జాబితాలో తమ భూములను చేర్చారని పలు కాలనీ వాసులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారన్నారు. 22ఏను తెలంగాణ ప్రజలు భూతంగా చూస్తున్నారని మాట్లాడారు. భూ భారతి, ధరణి రెండు ప్రజలను గందరగోళం చేశాయన్నారు. 22ఏ ను తెలంగాణలో పెద్ద కుంభకోణంగా చూడాలన్నారు. 22ఏపై సిట్టింగ్ జడ్జితో న్యాయ విచారణ జరిపించాలన్నారు.
నిషేధిత జాబితాలో చేర్చిన భూములను ప్రీ హోల్డ్ లో పెట్టాలని చెప్పారు. ప్రీ హోల్డ్ లో పెడితే తప్పితే ప్రజలకు న్యాయం జరగదని చెప్పారు. భూములు అమ్మాలి ప్రభుత్వాన్ని నడపాలన్నట్లు సీఎం రేవంత్ ప్రభుత్వం చేస్తుందన్నారు.
22ఏ లో ఉన్న బాధితులంతా పేద, మధ్య తరగతికి చెందినవారు ఉన్నారని చెప్పారు. ప్రైవేట్ భూములను గుంజుకుని వెంచర్లు చేస్తున్నారని, ప్రభుత్వం రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేయకూడదన్నారు. ప్రభుత్వాన్ని నడపమని కాంగ్రెస్ కు అధికారం ఇస్తే లూటీ చేస్తున్నారని విమర్శలు చేశారు. రేవంత్ రెడ్డి రేవంతుద్దీన్ గా మారాక అసదుద్దీన్ కు కాంగ్రెస్ పై ప్రేమ పెరిగిపోయిందని సెటైర్ లు వేశారు.
1947 తరువాత కాంగ్రెస్ రాజకీయ పార్టీ అయ్యిందని గుర్తు చేశారు. 1947 కు ముందు ఉన్న కాంగ్రెస్ లో అనేక మంది ఉన్నారు. అది ఒక మూమెంట్ మాత్రమేనని వెల్లడించారు. ఇప్పుడున్న కాంగ్రెస్ స్వాతంత్ర్యం తెచ్చిందని చెప్పుకోవడం సిగ్గు చేటని మాట్లాడారు. వందేమాతరంను అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గౌరవించాల్సిందేనంటూ తెలంగాణ బీజేపీ చీఫ్ రామ చందర్ రావు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
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