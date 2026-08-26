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Bjp Ramchander rao: రేవంతుద్దీన్ గా మారాక అసదుద్దీన్ కు కాంగ్రెస్ పై ప్రేమ పెరిగింది.!. తెలంగాణ బీజేపీ చీఫ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Bjp Ramchander rao fires on cm revanth reddy: 22ఏను తెలంగాణ ప్రజలు భూతంగా చూస్తున్నారని తెలంగాణ బీజేపీ చీఫ్ ఏకీపారేశారు. అంతే కాకుండా.. భూ భారతి, ధరణి రెండు ప్రజలను గందరగోళం చేశాయన్నారు. 22ఏ ను పెద్ద కుంభకోణంగా చూడాలని కాంగ్రెస్ పై విమర్శలు గుప్పించారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 26, 2026, 07:02 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 07:09 PM IST
Bjp Ramchander rao: రేవంతుద్దీన్ గా మారాక అసదుద్దీన్ కు కాంగ్రెస్ పై ప్రేమ పెరిగింది.!. తెలంగాణ బీజేపీ చీఫ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: cmrevanthreddy(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Bjp Ramchander rao: రేవంతుద్దీన్ గా మారాక అసదుద్దీన్ కు కాంగ్రెస్ పై ప్రేమ పెరిగింది.. తెలంగాణ బీజేపీ చీఫ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..
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