Telangana bjp chief ramchander reacts on hydra ranganath issue: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా హైడ్రా పేరు చెబితేనే కొంత మంది జనాలు వణికిపోయే సిట్యువేషన్ ఏర్పడింది. ముఖ్యంగా హీరో నాగార్జున ఎన్ క్లేవ్ కూల్చివేతలతో వార్తలలో నిలిచిన హైడ్రాకు ప్రస్తుతం హైకోర్టు కీలక ఆదేశాలతో ఒక్కసారిగా బిగ్ షాక్ తగిలినట్లైంది. రంగనాథ్ను హైడ్రా కమిషనర్ పదవి నుండి తొలగించాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వాన్ని హైకోర్టు ఆదేశించింది. ప్రధానంగా హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ మీద 63 కోర్టు ధిక్కరణ కేసులు ఉండటంపై ధర్మాసనం సీరియస్ అయ్యింది. కోర్టుకు సెలవులు ఉన్న రోజు శని, ఆదివారాలు చూసుకొని వేలాది మంది పోలీసులను తీసుకొని పేదలు నిద్రిస్తున్న సమయంలో ఇళ్లను నేలమట్టం చేసిన ఘటనలు కొకొల్లలు.
హైకోర్టు వద్దని చెప్పినా చెరువుల సంరక్షణ పేరుతో హైడ్రా పేదల ఇళ్లను క్రూరంగా కూల్చింది. దీంతో ప్రస్తుతం హైడ్రా రంగనాథ్ ను ఆ పదవి నుంచి తొలగించాలని ప్రభుత్వంను హైకోర్టు ఆదేశించింది. ఈ ఘటనపై ఇటు బీఆర్ఎస్, అటు బీజేపీ హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. ఇది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంకు చెంపదెబ్బ వంటిదని నేతలు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. తెలంగాణ బీజేపీ చీఫ్ రామ చందర్ రావు రంగనాథ్ పై హైకోర్టు ఇచ్చిన ఆదేశాలపై స్పందించారు.
హైడ్రా (HYDRAA) కమిషనర్ ఏవీ రంగనాథ్ను ఆ పోస్టు నుండి తక్షణమే తప్పించాలని తెలంగాణ ఉన్నత న్యాయస్థానం (హైకోర్టు) జారీ చేసిన ఆదేశాలు చారిత్రాత్మకమైనదన్నారు. దీన్ని భారతీయ జనతా పార్టీ పక్షాన మనస్ఫూర్తిగా స్వాగతిస్తున్నామన్నారు. ఈ తీర్పు ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాలరాస్తూ పాలన సాగిస్తున్న రేవంత్ రెడ్డి నేతృత్వంలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి చెంపపెట్టు లాంటిదని విమర్శలు గుప్పించారు. ఈ వివాదంలో రంగనాథ్ ను బలిపశువు చేశారని కాంగ్రెస్ పై విమర్శలు గుప్పించారు.
సామాన్య ప్రజలను, రైతులను భయభ్రాంతులకు గురిచేస్తూ, అక్రమ నిర్మాణాల పేరుతో దౌర్జన్యాలకు వేదికగా మారిన ఈ ‘హైడ్రా’ వ్యవస్థను ప్రభుత్వం తక్షణమే పూర్తిగా ఎత్తివేయాలని బీజేపీ డిమాండ్ చేస్తోందన్నారు.
రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ఈ ‘హైడ్రా’ ఏ క్షణంలోనూ సామాన్య పేదలు, సన్నకారు రైతులకు వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తించకూడదని బీజేపీ మొదటి నుంచి స్పష్టంగా చెబుతోందన్నారు. కానీ రేవంత్ ప్రభుత్వం పేదల రక్షణ ముసుగులో ప్రజాస్వామ్య సూత్రాలను కాలరాస్తూ, హైడ్రా ద్వారా దౌర్జన్యాలకు ఒడిగట్టిందన్నారు.
ప్రజాస్వామ్యంలో న్యాయవ్యవస్థ (జ్యుడిషియరీ) నాల్గవ కీలకమైన పిల్లర్ అని పేర్కొన్నారు. రాజ్యాంగానికి, చట్టానికి కట్టుబడి పనిచేయాల్సిన అధికారులు కోర్టు ఆదేశాలను పదేపదే ధిక్కరించడం తీవ్రమైన నేరమన్నారు.
ఏకంగా 63 కోర్టు ధిక్కరణ పిటిషన్లు దాఖలయ్యాయంటే, ఈ ప్రభుత్వంతో పాటు సంబంధిత అధికారులు కోర్టులను ఏ స్థాయిలో నిర్లక్ష్యం చేశారో అర్థమవుతోందన్నారు. కోర్టు ఉత్తర్వులు అమల్లో ఉన్నప్పటికీ ప్రైవేటు భూముల్లోకి చొరబడటం, కనీస చట్ట నిబంధనలు పాటించకపోవడం ‘రూల్ ఆఫ్ లా’ (చట్ట పాలన)ను పూర్తిగా అదుపు తప్పేలా చేసిందన్నారు.
అది ప్రభుత్వమైనా, ఎంతటి ఉన్నతాధికారి అయినా చట్టానికి అతీతులు కారన్నారు. ఇప్పటికైనా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కళ్లు తెరిచి, కోర్టు ఆదేశాలను తూచా తప్పకుండా అమలు చేయడంతో పాటు, ప్రజావ్యతిరేక సంస్థగా మారిన, పేదలు, రైతులపై దౌర్జన్యాలకు పాల్పడుతున్న హైడ్రాను సంపూర్ణంగా రద్దు చేయాలని పేర్కొన్నారు.
చట్టాన్ని పక్కనబెట్టి, కోర్టులను ధిక్కరిస్తూ పాలన సాగిస్తామంటే బీజేపీ చూస్తూ ఊరుకోదు. బాధితుల తరఫున, ప్రజల వైపు నిలబడి మా పోరాటం కొనసాగిస్తామని బీజేపీ చీఫ్ రామ చందర్ రావు తెల్చి చెప్పారు.
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