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Hydra Ranganath: రంగనాథ్‌ను బలివశువు చేసిండ్రు.!. తెలంగాణ బీజేపీ చీఫ్ రామ చందర్ రావు సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..

Telangana bjp chief Ramchander rao: హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ పై తెలంగాణ హైకోర్టు సీరియస్ అయ్యింది. ఆయనను వెంటనే తొలగించాలని ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శికి ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈ ఘటనపై తెలంగాణ బీజేపీ చీఫ్ రామ చందర్ రావు స్పందించారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 27, 2026, 06:39 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 06:42 PM IST
Hydra Ranganath: రంగనాథ్‌ను బలివశువు చేసిండ్రు.!. తెలంగాణ బీజేపీ చీఫ్ రామ చందర్ రావు సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..
Image Credit: cmrevanthreddy(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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