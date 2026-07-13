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జూలై 16 నుంచి బోనాలు.. పూర్తి షెడ్యూల్, ఏర్పాట్ల వివరాలు ఇవే!

Telangana Bonalu Dates: బోనాల ఉత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహించేందుకు అన్ని శాఖల సమన్వయంతో పనిచేయాలని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ సూచించారు. బోనాల ఉత్సవాల నిమిత్తం 3427 దేవాలయాలకు 15 కోట్ల 5 లక్షల 41 వేల 150 రూపాయలు విడుదల చేసినట్లు వెల్లడించారు. భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా చూడాలన్నారు.

Written ByAshok Krindinti
Published: Jul 13, 2026, 05:09 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 05:09 PM IST
జూలై 16 నుంచి బోనాలు.. పూర్తి షెడ్యూల్, ఏర్పాట్ల వివరాలు ఇవే!
Image Credit: Bonalu

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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జూలై 16 నుంచి బోనాలు.. పూర్తి షెడ్యూల్, ఏర్పాట్ల వివరాలు ఇవే!
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