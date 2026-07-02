/నేడే క్యాబినేట్ సమావేశం.. మూసీ, మెట్రో సహా పలు అంశాలపై చర్చ..!

Cabinet Meet Telangana: మరికాసేట్లో తెలంగాణ మంత్రివర్గ సమావేశం జరగనుంది. రాష్ట్రంలో ఈ- కేబినెట్ భేటీకి సర్కార్ అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది. ఇందుకోసం ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సహా మంత్రులందరికీ ట్యాబ్లు అందజేశారు. ప్రధాన కార్యదర్శిగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన సంజయ్ జాజుకు కూడా ఇదే తొలి మంత్రివర్గ సమావేశం కానుంది. ఈ భేటీ మూసీ పునరుజ్జీవనం ఫేజ్1 పనులకు ఆమోద ముద్ర వేయనున్నట్టు సమాచారం.
రాష్ట్రంలో ఫస్ట్ టైం ఈ కేబినెట్ భేటీకి సర్కార్ ఏర్పాట్లు..
దీంతో పాటు హైదరాబాద్ మెట్రో రైలు విస్తరణకు సంబంధించిన తాజా పరిణామాలు, తదుపరి కార్యాచరణపై చర్చ జరిగే అవకాశం ఉంది. గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకానికి బదులుగా కేంద్రం తీసుకొచ్చిన వీబీ జీ-రామ్ పథకాన్ని రాష్ట్రంలో అమలు చేయాలా లేదా అనే అంశంపైనా మంత్రివర్గం నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది. మరోవైపు మెట్రోరైలుకు ఉన్న అడ్డంకులతో పాటు ప్రాజెక్ట్ కు సంబంధించిన పలు అంశాలపై క్యాబినేట్ చర్చించనుంది. తొలిసారి పేపర్ లెస్ మంత్రవర్గం సమావేశం జరగబోతూ ఉండటం పై ఆసక్తి నెలకొంది.
ఎరువుల సరఫరాపై చర్చ..
వానాకాలం సాగు, విత్తనాలు, ఎరువుల సరఫరా, పంటల వైవిధ్యం, వర్షాభావ పరిస్థితులను ఎదుర్కొనే చర్యలపై కూడా మంత్రవర్గ సమావేశంలో చర్చించనున్నారు. ప్రత్యామ్నాయ పంటలకు ప్రోత్సాహకాలు కల్పించాలన్న వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయ ప్రతిపాదనలను కూడా పరిశీలనకు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అటు ఆంధ్ర ప్రదేశ్, తెలంగాణ మధ్య స్థానికత ఉన్న ఉద్యోగుల పరస్పర అంత రాష్ట్ర బదిలీలపై కూడా మంత్రివర్గం నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది. హౌసింగ్ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన స్థలాలు, డిజైన్లు, విధివిధానాలకు కూడా ఆమోదం తెలిపే అవకాశముందని అధికార వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.