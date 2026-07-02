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నేడే క్యాబినేట్ సమావేశం.. మూసీ, మెట్రో సహా పలు అంశాలపై చర్చ..!

Telangana Cabinet Meeting: తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అధ్యక్షతన రాష్ట్ర సెక్రటేరియెట్‌‌‌‌లో మరి కాసేపట్లో క్యాబినేట్ సమావేశం జరగనుంది. తొలిసారి పేపర్ రహితంగా మంత్రవర్గ సమావేశం జరగనుండటం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 02, 2026, 09:01 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 02:35 PM IST
నేడే క్యాబినేట్ సమావేశం.. మూసీ, మెట్రో సహా పలు అంశాలపై చర్చ..!
Image Credit: Telangana Cabinet Meet (ZEE News/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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