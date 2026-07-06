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పర్యాటక ప్రాంతాలుగా తీర్చిదిద్దాలి.. అధికారులకు తెలంగాణ సీఎం ఆదేశం

Telangana Tourism Development: పర్యాటకంగా మరింత అభివృద్ధి చెందాలని.. పర్యాటకులను విశేషంగా ఆకర్షించేందుకు ఏర్పాట్లు చేయాలని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు. హైదరాబాద్‌లోని పలు ప్రాంతాలతోపాటు వికారాబాద్‌లోని ముఖ్యమైన ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేయాలని సూచించారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 06, 2026, 07:11 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 07:11 PM IST
పర్యాటక ప్రాంతాలుగా తీర్చిదిద్దాలి.. అధికారులకు తెలంగాణ సీఎం ఆదేశం
Image Credit: Telangana TourismSource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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