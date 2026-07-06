/పర్యాటక ప్రాంతాలుగా తీర్చిదిద్దాలి.. అధికారులకు తెలంగాణ సీఎం ఆదేశం

Telangana CM Review: పర్యాటకంగా హైదరాబాద్ను సరికొత్తగా తీర్చిదిద్దాలని.. పర్యాటకులను మరింతగా ఆకర్షించాలని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి అధికారులకు ఆదేశించారు. నగరంలోని కీలకమైన ప్రాంతాల్లో పర్యాటకంగా అభివృద్ధి చేయాలని తెలిపారు. పురానాపూల్ బ్రిడ్జి, వికారాబాద్ ప్రాంతం కాకుండా హైదరాబాద్ పరిసరాల్లో ఉన్న పర్యాటక, ఆధ్యాత్మిక ప్రాంతాలను తీర్చిదిద్దాలని తెలంగాణ సీఎం సంబంధిత అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తలపెట్టిన పర్యాటక అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి నిర్దేశించుకున్న పనులను వేగవంతం చేయడానికి పర్యాటక శాఖపై ముఖ్యమంత్రి సోమవారం సమీక్ష చేశారు. హైదరాబాద్లోని ఎంసీఆర్హెచ్ఆర్డీ బోధి పెవిలియన్లో పర్యాటక శాఖపై ముఖ్యమంత్రి సమీక్ష చేసి కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. 'తారామతి బారామతిని పర్యాటక ప్రాంతంగా మరింత అభివృద్ధి చేయాలి. దుర్గం చెరువును పూర్తి స్థాయి పర్యాటక ప్రాంతంగా తీర్చిదిద్దాలి. మంజీరా, దిల్కుషా గెస్ట్హౌస్లను ఆధునీకరించాలి. టూరిజం హబ్ డెవలప్మెంట్ పథకం కింద వికారాబాద్ను అభివృద్ధి చేయాలి' అని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి సూచించారు. వికారాబాద్లో వీరభద్రస్వామి దేవాలయాన్ని అభివృద్ధి చేయాలని.. యాదాద్రి తరహాలో టెంపుల్కి కమిటీ ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పారు.
'అటవీ శాఖ భూములను పర్యాటక శాఖతో కలిసి ఎకో టూరిజంగా అభివృద్ధి చేయాలి. గుర్రంగూడ ఎకో పార్క్ తరహాలో నగరంలో ఎకో పార్క్లు తీర్చిదిద్దాలి' అధికార యంత్రాంగానికి రేవంత్ రెడ్డి సూచించారు. ఫ్యూచర్ సిటీలో ఉన్న అటవీ భూములను అంతర్జాతీయ స్థాయిలో తీర్చి దిద్దాలని.. అర్బన్ ఫారెస్ట్ తరహాలో ఏర్పాట్లు చేయాలని ఆదేశించారు. అర్బన్ ఫారెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ల కోసం స్పెషల్ ఆఫీసర్ను ఏర్పాటు చేసుకొని పనులు ముమ్మరం చేయాలని చెప్పారు.
'పాతబస్తీలోని పురానాపూల్ హెరిటేజ్ బ్రిడ్జిలను అభివృద్ధి చేసి పర్యాటక ప్రాంతాలుగా తీర్చిదిద్దాలి. బ్రిడ్జిలపైన పర్యాటకుల కోసం ఏర్పాట్లు చేయాలి. అవకాశం ఉంటే ట్రాఫిక్ మళ్లించి పర్యాటకులకు అవకాశం కల్పించాలి' అని రేవంత్ రెడ్డి సూచించారు. పర్యాటక రంగంలో పెట్టుబడులకు సంబంధించి అధికారులను ఆరా తీసిన అనంతరం డిసెంబర్లో నిర్వహించే గ్లోబల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సమ్మిట్పై కసరత్తు ప్రారంభించాలని చెప్పారు. సమ్మిట్ కోసం శాఖల మధ్య సమన్వయం కోసం కమిటీలు ఏర్పాటు చేయాలని తెలంగాణ సీఎం ఆదేశించారు. ఈ సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రి సలహాదారు రామకృష్ణా రావు, ప్రభుత్వ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి జయేష్ రంజన్, సీఎంఓ ముఖ్య కార్యదర్శి శేషాద్రి, సీఎం ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ శ్రీధర్, టూరిజం సెక్రటరీ వాణి ప్రసాద్, టూరిజం కార్పొరేషన్ ఎండీ గౌతమి తెలిపారు.
మంత్రి లేకుండానే..
పర్యాటక శాఖపై సమీక్ష చేసిన సమావేశంలో సంబంధిత శాఖ మంత్రి లేకపోవడం గమనార్హం. పర్యాటక శాఖ మంత్రిగా ఉన్న జూపల్లి కృష్ణారావు లేకుండానే పర్యాటక శాఖపై ముఖ్యమంత్రి సమీక్ష చేయడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. సంబంధిత మంత్రులు లేకుండా ఆ శాఖలపై ముఖ్యమంత్రి సమీక్ష చేయడం ఇటీవల వివాదాస్పదంగా మారుతున్న విషయం తెలిసిందే. మరి దీనిపై ఎలాంటి పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటాయో చూడాలి.