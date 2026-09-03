/Old City Metro: మెట్రో రైలుపై కీలక ప్రకటన.. హైదరాబాద్‌ పాతబస్తీవాసులకు తెలంగాణ సీఎం తీపి కబురు

Hyderabad Metro Rail: హైదరాబాద్లోని పాతబస్తీ ప్రజలకు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి భారీ శుభవార్త వినిపించారు. వచ్చే ఎన్నికల వరకు మెట్రో రైలును ప్రారంభిస్తామని ప్రకటించారు. గౌలిగూడ నుంచి చాంద్రాయణగుట్ట వరకు మెట్రోను పూర్తి చేసి.. వచ్చే ఎన్నికల్లో మెట్రోలో వచ్చి మిమ్మల్ని ఓట్లు అడుగుతామని తెలిపారు. హైదరాబాద్ నగరాన్ని అభివృద్ధి చేసుకుందామంటే బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ పార్టీలు అడుగడుగునా అడ్డంకులు సృష్టిస్తున్నాయని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
హైదరాబాద్లోని చంచల్గూడ - సంతోష్నగర్ స్టీల్ ఫ్లైఓవర్ ప్రారంభోత్సవ సభలో రేవంత్ రెడ్డి కీలక ప్రసంగం చేశారు. 'గత ప్రభుత్వం (కేసీఆర్) కేవలం కొబ్బరికాయ కొట్టి చేతులు దులుపుకుంది. బ్రిడ్జి నిర్మాణానికి ఒక్క పైసా ఖర్చు చేయలేదు. కానీ మా ప్రభుత్వం నిధులు ఇచ్చి బ్రిడ్జిని పూర్తి చేసింది' అని వెల్లడించారు. 'ఇది ఓల్డ్ సిటీ కాదు.. ఒరిజినల్ సిటీ అని ఇక్కడ ప్రతీ గల్లీ నాకు తెలుసు. అసదుద్దీన్ అడిగిన ప్రతీ అభివృద్ధి పనులను మంజూరు చేయాలని ఈ వేదికగా అధికారులను ఆదేశిస్తున్నా' అని తెలిపారు. 'ఎమ్మెల్యే బలాల కళాశాల అభివృద్ధి కోసం రూ.20 కోట్లు అడిగారు. దీనికి రూ.25 కోట్లు మంజూరు చేస్తున్నా' అని ప్రకటించారు. 'నేను నిధులు మంజూరు చేస్తా.. కానీ ఏడాదిన్నరలో అభివృద్ధి పనులు పూర్తి చేయాల్సిన బాధ్యత ఎమ్మెల్యేదే' అని స్పష్టం చేశారు.
'విద్య కోసం ఎంత ఖర్చు చేయడానికైనా ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది. ఆపరేషన్ సింధూర్ సమయంలో అసదుద్దీన్ ఓవైసీ హిందుస్థాన్ కు మద్దతుగా నిలిచి దేశభక్తి చాటుకున్నారు. రాజకీయ సిద్ధాంతాలు వేరు కావచ్చు.. దేశ భక్తి విషయంలో అందరం ఒక్కటే' అని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. 'మీరు కేబుల్ బ్రిడ్జి చూడాలంటే దుర్గం చెరువుకు వెళ్లాల్సి వస్తుంది. అందుకే మేం మీరాలం చెరువులో 3 కి.మీ మేర కేబుల్ బ్రిడ్జి నిర్మిస్తున్నాం' అని చెప్పారు.
'వచ్చే ఎన్నికల్లోగా గౌలిగూడ నుంచి చాంద్రాయణగుట్ట వరకు మెట్రోను పూర్తి చేస్తాం. వచ్చే ఎన్నికల్లో మెట్రోలో వచ్చి మిమ్మల్ని ఓట్లు అడుగుతాం' అని రేవంత్ రెడ్డి ప్రకటించారు. హైదరాబాద్లో లక్ష ఇందిరమ్మ ఇండ్లు నిర్మించబోతున్నట్లు తెలిపారు. 'హిందూ, ముస్లిం కలిసి నడిస్తేనే తెలంగాణ అభివృద్ధి జరుగుతుంది. ముస్లింలకు 4 శాతం రిజర్వేషన్ ఇచ్చిన ఘనత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానిది. మూసీ రివర్ ఫ్రంట్ అభివృద్ధి చేస్తామంటే బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు అడ్డుకోవాలని చూస్తున్నారు' అని వివరించారు.
'మూసీని అభివృద్ధి చేసి నైట్ ఎకానమీని ప్రోత్సహిస్తాం. ఇక్కడి పేద ముస్లింలకు ఉపాధి కల్పించేలా చూస్తాం' అని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. నాగోల్ నుంచి ఎల్బీ నగర్- చాంద్రాయణగుట్ట- రాజేంద్రనగర్, శంషాబాద్ వరకు మెట్రోను విస్తరించబోతున్నట్లు ప్రకటించారు. హైదరాబాద్ నగరాన్ని అన్ని రకాలుగా మేం అభివృద్ధి చేయాలనుకుంటుంటే.. బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ పార్టీలు అడుగడుగునా అడ్డుకుంటున్నాయని విమర్శించారు.
'ప్రతీ పేద కుటుంబానికి 200 యూనిట్ల ఉచిత అందిస్తున్నాం. రూ.500కే గ్యాస్ సిలిండర్ అందిస్తున్నాం. ఎన్నికలప్పుడే రాజకీయాలు… ఎన్నికలు ముగిసాక అభివృద్ధి ఒక్కటే లక్ష్యం. మనందరం కలిసికట్టుగా ఈ నగరాన్ని అభివృద్ధి చేసుకుందాం' అని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. 'రూ. 500 కోట్లతో మీరాలం ట్యాంకును అత్యద్భుతమైన పర్యాటక కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దుతున్నాం. భూసేకరణ ప్రక్రియ పూర్తి కావచ్చిన నేపథ్యంలో వచ్చే డిసెంబర్లో గౌలిగూడ నుంచి చాంద్రాయణగుట్ట మెట్రో రైలు విస్తరణ పనులు ప్రారంభిస్తాం' అని వెల్లడించారు.