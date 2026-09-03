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Old City Metro: మెట్రో రైలుపై కీలక ప్రకటన.. హైదరాబాద్‌ పాతబస్తీవాసులకు తెలంగాణ సీఎం తీపి కబురు

Telangana CM Announces Good News To Old City Of Hyderabad: మెట్రో కోసం ఎన్నాళ్లుగానో ఎదురుచూస్తున్న పాతబస్తీ ప్రజలకు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి శుభవార్త వినిపించారు. పాతబస్తీలో మెట్రో రైలుపై కీలక ప్రకటన చేశారు. వచ్చే ఎన్నికలలోగా మెట్రో రైలు పాతబస్తీలో పరుగులు పెట్టిస్తామని ప్రకటించారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Sep 03, 2026, 10:25 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 10:25 PM IST
Old City Metro: మెట్రో రైలుపై కీలక ప్రకటన.. హైదరాబాద్‌ పాతబస్తీవాసులకు తెలంగాణ సీఎం తీపి కబురు
Image Credit: Old City Metro Rail

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Old City Metro: మెట్రో రైలుపై కీలక ప్రకటన.. హైదరాబాద్‌ పాతబస్తీవాసులకు తెలంగాణ సీఎం తీపి కబురు
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