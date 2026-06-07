/Revanth Reddy: వంద రోజుల్లో మూసీ నదీ ఫేజ్‌-2 పనులకు శ్రీకారం: రేవంత్‌ రెడ్డి

Musi River Project: హైదరాబాద్ను అంతర్జాతీయ నగరం అని చెప్పుకుంటే సరిపోదు. ఆ స్థాయిలో అభివృద్ధి జరగాలని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి గుర్తుచేశారు. హైదరాబాద్ నగరంలో 122 కి.మీ మేరకు అన్ని వైపుల మెట్రోను విస్తరించాల్సిన అవసరం ఉంది. నాగోల్ నుంచి ఎల్పీనగర్, ఓవైసీ హాస్పిటల్ మీదుగా అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం వరకు, ఎల్బీనగర్ నుంచి హయత్ నగర్ వరకు విస్తరిస్తాం' అని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. మెట్రో విస్తరణకు రాష్ట్రం నుంచి కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న మంత్రులు ఎందుకు సహకరించడం లేదని ప్రశ్నించారు. మెట్రోతో పాటు రీజినల్ రింగ్ రోడ్డు, మూసీ ప్రక్షాళన వంటి నగర అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు సహకరించాలని కోరారు. నగర అభివృద్ధిలో ఈ ప్రాంత ప్రజాప్రతినిధులందరూ సహకరించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
హైదరాబాద్లోని ఉప్పల్ భగాయత్లో మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి జిల్లాకు సంబంధించి రూ.1,511 కోట్ల అభివృద్ది పనులకు శంకుస్థాపన చేసిన అనంతరం రేవంత్ రెడ్డి కీలక ప్రసంగం చేశారు. నాగోల్ నుంచి గౌరెల్లి వరకు మూసీ నది ప్రక్షాళన ఫేజ్-2 కు వంద రోజుల్లో పనులు ప్రారంభించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. మూసీ నది పునరుజ్జీవం కోసం తొలి దశగా గండిపేట నుంచి గాంధీ సరోవర్ వరకు పనులు ప్రారంభించగా.. మరో దశగా నాగోల్ నుంచి గౌరెల్లి వరకు కార్యాచరణకు శ్రీకారం చుట్టాలని తెలిపారు.
'గుజరాత్లో సబర్మతి రివర్ ఫ్రంట్, ఢిల్లీలో యమనా రివర్ ఫ్రంట్, యూపీలో గంగానది ప్రక్షాళన చేసుకున్నప్పుడు మూసీ నదిని ఎందుకు ప్రక్షాళన చేయొద్దు. 55 కిలోమీటర్ల మూసీ నదిని ప్రక్షాళన చేసుకుంటే హైదరాబాద్ నగరం అభివృద్ధి సాధించడమే కాకుండా యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతాయి' అని రేవంత్ రెడ్డి అభిప్రాయపడ్డారు. మూసీ పరివాహక ప్రాంతంలో ప్రజలు దుర్భర పరిస్థితులను అనుభవిస్తున్నారని చెప్పారు.
'నివసించడానికి ఏమాత్రం వీలులేకుండా కాలుష్యంతో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. మరోవైపు విపరీతమైన వ్యర్థాలు, పారిశ్రామిక కాలుష్యం, కళేబరాలతో విషయం నల్గొండ ప్రజల జీవితాలను కాటేస్తోంది. నల్గొండ జిల్లాలో ఒకవైపు ఫ్లోరైడ్, మూసీ కాలుష్యంతో దారుణమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయి. అలాంటప్పుడు మూసీ నదిని ప్రక్షాళన చేయాల్సిన అవసరం లేదా? ఏ పేదవాడికి అన్యాయం చేయం. ఏ పేదవాడిని నిరాశ్రయులుగా చేయబోం. ఇళ్లు కోల్పోయిన వారికి ఇళ్లు ఇస్తాం. వారి పిల్లలకు మంచి చదువులు చెప్పిస్తాం' అని రేవంత్ రెడ్డి హామీ ఇచ్చారు.
అభివృద్ధికి అడ్డంకిగా
ఈ మల్కాజిగిరి ప్రాంతం పంచాయతీలు, మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్లు, గ్రేటర్ హైదరాబాద్తో కలిసి నాలుగు రకాల పరిపాలన జరిగేది. ఒకరి మధ్య మరొకరికి సమన్వయం లేక అభివృద్ధికి అడ్డంకిగా మారింది. అంతర్జాతీయ నగరం అని చెప్పుకోవడం కాకుండా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అభివృద్ధి జరిగినప్పుడే గుర్తింపు వస్తుంది' అని తెలంగాణ సీఎం పేర్కొన్నారు. ఓఆర్ఆర్ లోపల 1.34 కోట్ల మంది ప్రజలు, వివిధ అంతర్జాతీయ కంపెనీలు ఏర్పాటవుతున్న సందర్భంగా ప్రజలకు మౌలిక సదుపాయాలు, మెట్రో, విద్యుత్, పోలీసు, మురుగునీటి పారుదల, మూసీ ప్రక్షాళన జరగాల్సిన అవసరం ఉందని వెల్లడించారు.
మెట్రో విస్తరణ
పరిపాలనా సౌలభ్యం కోసం జీహెచ్ఎంసీని హైదరాబాద్, సైబరాబాద్, మల్కాజిగిరి మూడు కార్పొరేషన్లుగా వికేంద్రీకరించినట్టు రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. ఇదే పద్ధతిలో పోలీసు వ్యవస్థను కూడా వికేంద్రీకరించామని చెప్పారు. మల్కాజిగిరి నియోజకవర్గం పరిధిలో మెట్రో విస్తరణతో పాటు ప్రతి పనిని చేసే బాధ్యత తీసుకుంటానని హామీ ఇచ్చారు. ఈ ప్రాంత అభివృద్ధి కోసం ఎన్ని నిధులు కావాలన్నా ఇచ్చే బాధ్యత తనదని ప్రకటించారు.
శంకుస్థాపనలు ఇవే!
ఉప్పల్ భగాయత్ లే అవుట్లో రూ.1,511 కోట్ల అభివృద్ది పనులకు శంకుస్థాపన
==> 10 ఎకరాల్లో 98 కోట్లతో నిర్మించే మల్కాజ్గిరి మునిసిపల్ కార్పొరేషన్ భవన నిర్మాణం
==> రూ.960 కోట్లతో ఏఓసీ సెంటర్లో ప్రత్యామ్నాయ రోడ్ల నిర్మాణం
==> రూ.416 కోట్లతో టీకేఆర్ కాలేజ్ జంక్షన్లో 6 లేన్ల ఫ్లై ఓవర్ నిర్మాణం
==> రూ.37.50 కోట్లతో 100 పడకల మల్కాజిగిరి జిల్లా ప్రభుత్వ ఆస్పత్రి నిర్మాణం