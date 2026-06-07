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Revanth Reddy: వంద రోజుల్లో మూసీ నదీ ఫేజ్‌-2 పనులకు శ్రీకారం: రేవంత్‌ రెడ్డి

Musi River Rejuvenation Phase-2 Works Will Starts Within 100 Days: వంద రోజుల్లో మూసీ నదీ ప్రక్షాళన ఫేజ్‌-2 పనులు ప్రారంభిస్తామని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ప్రకటించారు. మెట్రోతోపాటు రీజినల్ రింగ్ రోడ్డు, మూసీ ప్రక్షాళన వంటి నగర అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం సహకరించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 07, 2026, 09:28 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 09:28 PM IST
Revanth Reddy: వంద రోజుల్లో మూసీ నదీ ఫేజ్‌-2 పనులకు శ్రీకారం: రేవంత్‌ రెడ్డి
Image Credit: Revanth Reddy

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Revanth Reddy: వంద రోజుల్లో మూసీ నదీ ఫేజ్‌-2 పనులకు శ్రీకారం: రేవంత్‌ రెడ్డి
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