Koheda Fruit Market: హైదరాబాద్ అంతర్జాతీయ నగరంగా మారింది. ఇప్పుడు నగర ప్రజల అవసరాలను తీర్చలేకపోతున్నామని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు. 'అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో ఫ్రూట్ మార్కెట్ను ఏర్పాటు చేస్తామని ఆ నాడే హామీ ఇచ్చా. పాలు, పండ్లు, కూరగాయలు ఏమైనా ఇక్కడికి వస్తే అందరికీ అందుబాటులో ఉండేలా 240 ఎకరాల్లో ఫ్రూట్ మార్కెట్ను నిర్మించుకుంటున్నాం' అని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. గతంలో తాత్కాలికంగా రేకులతో షెడులు వేసి మార్కెట్ నిర్మిస్తే గాలివానకు కూలి అనేక మంది గాయపడితే ఆ రోజు పరామర్శించానని గుర్తుచేసుకున్నారు. అంతర్జాతీయ ఎయిర్ పోర్టు తర్వాత కోహెడ ఫ్రూట్ మార్కెట్ మనకు మరింత గుర్తింపు తెస్తుందని ఆశిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు.
కోహెడలో ఫ్రూట్ మార్కెట్తోపాటు సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాలకు శంకుస్థాపన చేసిన అనంతరం కోహెడ సభలో రేవంత్ రెడ్డి కీలక ప్రసంగం చేశారు. 'కొత్తిమీర లాంటివి కూడా పక్క రాష్ట్రాల నుంచి దిగుమతి చేసుకుంటున్నాం. వరి, మొక్క జొన్న, పత్తి, మిర్చి లాంటి పంటలను మాత్రమే మన రైతులు పండిస్తున్నారు. మోదీ ప్రభుత్వ హయాంలో కూరగాయల ధరలు ఆకాశాన్ని అంటున్నాయి. మన ప్రాంతంలో ప్రతి పండును పండించాలి. కందుకూరు ప్రాంతంలో పండించే టమోటా కోసం సాస్ ఫ్యాక్టరీని తీసుకువస్తాం' అని రేవంత్ రెడ్డి ప్రకటించారు. ఫ్రూట్ మార్కెట్ను అడ్డుకోవడానికి కొందరు ప్రయత్నం చేస్తున్నారని. ఫార్మా పరిశ్రమలతో కాలుష్యంతో స్థానికులకు నష్టం జరుగుతుందని అక్కడ భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీని నిర్మిస్తున్నట్లు వివరించారు. ప్రపంచంలోనే ప్రసిద్ది చెందిన 500 కంపెనీలను భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీకి తీసుకువస్తామని స్పష్టం చేశారు.
ఇలాగే వ్యవహరిస్తే..
'బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీని రద్దు చేస్తామంటున్నారు, రీజనల్ రింగ్ రోడ్డు, వరంగల్, ఆదిలాబాద్ ఎయిర్ పోర్టులు, పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకం వద్దంటున్నారు. తుమ్మిడిహట్టిని నిర్మించవద్దని అంటున్నారు. ఏ అభివృద్ధి చేస్తామన్నా రోడ్లపైకి వచ్చి ధర్నాలు చేస్తున్నారు. ఇలాగే వ్యవహరిస్తే రాబోయే రోజుల్లో ప్రతిపక్ష హోదా కాదు కాదా.. కారును తోయడానికి కూడా ఎవరూ దొరకరు' అని ప్రధాన ప్రతిపక్షం బీఆర్ఎస్ పార్టీపై రేవంత్ రెడ్డి విమర్శించారు.
రెండేళ్లలో పూర్తి కావాలి
'డిసెంబర్ నుంచే ఫ్రూట్ మార్కెట్లో కార్యకలాపాలు ప్రారంభం కావాలి. రెండేళ్లలో ఫ్రూట్ మార్కెట్ నిర్మాణం పూర్తి కావాలి. ఫ్రూట్ మార్కెట్ కోసం నిధులను గ్రీన్ ఛానల్లో ఇస్తాం' అని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. ఫ్రూట్ మార్కెట్ నిర్మాణం కోసం తుమ్మల, శ్రీధర్ బాబు ఇక్కడ కుర్చీ వేసుకుని కూర్చోవాలని సూచించారు. కోట్లాది రూపాయల రిజిస్ట్రేషన్లు జరుగుతున్నా సబ్ రిజిస్ట్రార్ ఆఫీసుల్లో కనీస సౌకర్యాలు కూడా లేవని చెప్పారు. 'ప్రతి యేడాది రిజిస్ట్రేషన్ల ద్వారా 15 వేల కోట్ల ఆదాయం వస్తోంది. ఇంత ఆదాయం ఇచ్చే వాళ్ల కోసం కనీస సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేయాలి. ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు లోపల 39 సబ్ రిజిస్ట్రార్ ఆఫీసులను 12 క్లస్టర్లుగా విభజించి ఇంట్రిగ్రేటేడ్ కాంప్లెక్స్ లు నిర్మిస్తున్నాం. కాళ్లలో కట్టపెట్టినా, శాపనార్థాలు పెట్టినా, పెడబొబ్బలు పెట్టినా, మూసిలో పడి దొర్లినా అభివృద్ధి చేసుకునేదే' అని రేవంత్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ నిర్మిస్తాం, ఫ్రూట్ మార్కెట్ నిర్మిస్తాం,రీజనల్ రింగ్ నిర్మిస్తామని ప్రకటించారు. కడుపులో మంట ఉన్నవాళ్లకు అజీర్తి ఉంటూనే ఉంటుందని బీఆర్ఎస్ పార్టీపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
రికార్డు స్థాయిలో వరి
'వ్యవసాయాన్ని దండుగ అంటే పండుగ చేశాం. వరి వేసుకుంటే ఉరే అంటే ఇప్పుడు వరికి 500 రూపాయల బోనస్ ఇస్తున్నాం. లక్షా నలభై వేల మెట్రిక్ టన్నుల వరి ధాన్యాన్ని ఉత్పత్తి చేశాం. ఏ ఊళ్లో వడ్లు పండినా కాళేశ్వరం నీళ్లు కాళేశ్వరరావు చెప్పుకుంటు తిరిగేవాడు. కానీ కాళేశ్వరం నుంచి ఇప్పుడు చుక్క నీరు రాకుండానే రికార్డు స్థాయిలో వరి పండించాం. కాళేశ్వరం కూలేశ్వరమై లక్ష కోట్లు గోదావరిలో కొట్టుకుపోయాయి' అని రేవంత్ రెడ్డి విమర్శలు చేశారు.