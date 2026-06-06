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Revanth Reddy: కాళ్ల‌లో క‌ట్టె పెట్టినా.. కోహెడ పండ్ల మార్కెట్ నిర్మించి తీరుతాం: రేవంత్‌ రెడ్డి

International Standards Fruit Market At Koheda: అంతర్జాతీయ స్థాయి మార్కెట్‌ను కోహెడలో నిర్మించుకుంటామని.. అదే రీతిలో భారత్‌ ఫ్యూచర్‌ సిటీని కూడా తయారుచేసుకుంటామని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ప్రకటించారు. ఈ సందర్భంగా బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 06, 2026, 11:50 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 11:50 PM IST
Revanth Reddy: కాళ్ల‌లో క‌ట్టె పెట్టినా.. కోహెడ పండ్ల మార్కెట్ నిర్మించి తీరుతాం: రేవంత్‌ రెడ్డి
Image Credit: Revanth Reddy

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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