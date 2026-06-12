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Hyderabad Rain: హైదరాబాద్‌లో దంచికొట్టిన వాన.. తెలంగాణ సీఎం విమానం దారి మళ్లింపు

Telangana CM Flight Diversion From Hyderabad To Bengaluru Due To Heavy Rain: వర్షాకాలం ప్రారంభంలోనే వర్షాలు దంచికొడుతున్నాయి. మూడు రోజుల కిందట కుండపోత వర్షం పడగా.. మరోసారి శుక్రవారం భారీ వర్షం పడింది. దీంతో హైదరాబాద్‌లో ప్రయాణం నరకంగా కనిపించింది. ఇక విమానాలు కూడా దారి మళ్లించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 13, 2026, 12:17 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 12:17 AM IST
Hyderabad Rain: హైదరాబాద్‌లో దంచికొట్టిన వాన.. తెలంగాణ సీఎం విమానం దారి మళ్లింపు
Image Credit: Hyderabad Rains

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Hyderabad Rain: హైదరాబాద్‌లో దంచికొట్టిన వాన.. తెలంగాణ సీఎం విమానం దారి మళ్లింపు
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