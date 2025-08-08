English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Hyderabad Rains: హైదరాబాద్‌లో వాన కష్టాలకు చెక్‌.. సీఎం కీలక నిర్ణయం

Telangana CM Key Orders On Hyderabad Rains And Floods: వర్షానికి అతలాకుతలమవుతున్న హైదరాబాద్‌ ప్రజలకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఊరటనిచ్చింది. ఇకపై వరద కష్టాలు తలెత్తకుండా అధికార యంత్రాంగానికి కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. అధికారులకు సీఎం ఇచ్చిన ఆదేశాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 8, 2025, 08:54 PM IST

CM Review On Hyderabad Rains: నెల రోజులుగా హైదరాబాద్‌లో వర్షాలు బీభత్సం సృష్టిస్తున్నాయి. భారీ వర్షాలకు గతంలో ఎన్నడూ.. ఎక్కడ ఎదురుకాని విపత్కర పరిస్థితులు ఎదురవుతుండడంతో హైదరాబాద్‌ నగర ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే భాగ్యనగర జీవనం అస్తవ్యస్తంగా మారుతోంది. కొత్త కొత్త మార్గాల్లో వరద ముప్పు ఎదురై చెరువుల్లో పడవల్లా వాహనాలు వెళ్తున్నాయి. పదుల సంఖ్యలో మనుషులతోపాటు జీవాలు చనిపోతాయి. ఈ దారుణ పరిస్థితులపై ఆలస్యంగా మేల్కొన్న తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎట్టకేలకు అధికార యంత్రాంగానికి కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఇకపై వర్షాలతో ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా పరిష్కార మార్గాలపై ప్రభుత్వం దిశానిర్దేశం చేసింది.

హైదరాబాద్‌లో వర్షాలతో తలెత్తే ఇబ్బందులు, వరద సమస్య పరిష్కారంపై శుక్రవారం ముఖ్యమంత్రి సమీక్ష చేపట్టారు. హైదరాబాద్‌లో సమీక్ష చేసిన ముఖ్యమంత్రి ఈ సందర్భంగా అధికార యంత్రాంగానికి కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. అంతకుముందు వర్షాలకు సంబంధించి అన్ని విభాగాల అధికారుల అభిప్రాయాలను తీసుకున్నారు. గురువారం రాత్రి కురిసిన వర్షానికి హైదరాబాద్ నగరం అతలాకుతలమైన పరిస్థితులను అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు.

వరదనీటి ప్రవాహానికి అడ్డంకులు ఉండడమే హైదరాబాద్ నగరంలో ఈ దుస్థితి తలెత్తుతోందని అధికారులు వివరించారు. ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు లోపల ఉన్న కోర్ అర్బన్ రీజియన్‌లోని వరద నీటి సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం దిశగా చర్యలు తీసుకోవాలని సీఎం ఆదేశాలు జారీ చేశారు. హైదరాబాద్ నగరంలోని వరదనీరు మూసీని చేరేలా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ప్రతీ చెరువు, నాలాలు, ఇతర కాలువలను మూసీకి అనుసంధానం చేయాలని సూచించారు.

చెరువులను పునరుద్ధరణ, నాలాలను వెడల్పు ప్రక్రియను వీలైనంత త్వరగా పూర్తి చేయాలని సీఎం తెలిపారు. ఎక్కడ వర్షం పడినా నీరు చెరువుల్లోకి, నాలాల్లోకి, అటునుంచి మూసీలోకి చేరేలా చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులను ఆదేశించారు. భవిష్యత్‌లో హైదరాబాద్‌ నగరంలో ఇలాంటి సమస్య పునరావృతం కాకుండా ఉండాలంటే మూసీ పునరుజ్జీవనం అవసరమని పేర్కొన్నారు. మూసీ పునరుజ్జీవనమే వరద సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారమని.. ఆ దిశగా ప్రణాళికలు రూపొందించాలని అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. మూసీ పునరుజ్జీవనంతో వర్షాకాలంలో నీటి ప్రవాహం, ట్రాఫిక్ సమస్యకు చెక్ పెట్టొచ్చని తెలిపారు. ఆ దిశగా హైదరాబాద్ నగర అభివృద్ధికి ప్రణాళికలు సిద్దం చేయాలని సీఎం సూచించారు.

Govt of TelanganaHeavy RainsmonsoonTelangana CMHyderabad Rains

