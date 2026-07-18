/నేను తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రిగా కావడానికి అందెశ్రీ నాకు స్ఫూర్తి: రేవంత్‌ రెడ్డి

Hyderabad: 'తెలంగాణలో గత పాలకుల అహంకార వైఖరిపై అందెశ్రీ గళమెత్తారు. నిరాశ, నిస్పృహలకు లోనైనప్పుడు అందెశ్రీ నాకు స్ఫూర్తిగా నిలబడేవారు. అందెశ్రీ పాటలు తూటాలై, మరపిరంగులై గడీలను బద్దలు కొట్టాయి. ముఖ్యమంత్రిగా మీ ముందు నిలబడటానికి అందెశ్రీ నాకు స్ఫూర్తి' అని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. అక్షరాలపై అక్షరాలని పేర్చి ఉద్యమ గీతాలు రాసిన అందెశ్రీ ప్రజల్లో చైతన్యం నింపారని ప్రశంసించారు. ఆయన పాట మన గుండెల్లో ఒక చైతన్యాన్ని నింపింది అని ప్రశంసించారు.
హైదరాబాద్ శివారులోని ఘట్కేసర్లో అందెశ్రీ స్మృతివనం శంకుస్థాపన కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి కీలక ప్రసంగం చేశారు. 'జయ జయహే తెలంగాణ గీతం రాష్ట్ర గీతంగా తెలంగాణ ప్రజల గుండెల్లో నిలుస్తుందని ఆనాడు భావించాం. కానీ పదేళ్లలో కుట్రలతో ఆయన పాటను వినిపించకుండా చేశారు. ఇప్పుడు తెలంగాణ ప్రతీ బడిలో, ప్రతీ గడపలో ఆయన పాట వినిపిస్తోంది' అని వివరించారు. తన పాట కోట్లాది తెలంగాణ ప్రజల కోసం తప్ప… గడీలలో దొరల కోసం కాదని అందెశ్రీ నిటారుగా నిలబడ్డారని చెప్పారు.
'మనందరం దండు కట్టి విష సర్పాలను తుదముట్టించాలని అందెశ్రీ అన్న మాటలు నాకు ఇంకా గుర్తొస్తున్నాయి. నా కుటుంబంలో పెద్దన్నగా అందెశ్రీని భావించా. ఏ రోజైతే అందెశ్రీ గళాన్ని బంధించాలనుకున్నారో.. గద్దరన్నను అవమానించారో ఆనాడే గడీల పాలనను శాశ్వతంగా పాతరేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు' అని రేవంత్ రెడ్డి వివరించారు. 'మేక తోలు కప్పుకున్న తోడేలు ఇవాళ మాట్లాడుతోంది. ఈ తోడేళ్ల గుంపును నేను ప్రశ్నిస్తున్నా. ఆనాడు కవితను, వినోద్ రావును ప్రజలు తిరస్కరిస్తే ఉద్యోగాలు ఇచ్చినవ్ కదా? తెలంగాణ బిడ్డల ఉద్యోగాల కోసం ఒక్కనాడైనా ఆలోచించారా?' అని రేవంత్ రెడ్డి ప్రశ్నించారు.
'మేం నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చినం రేవంత్ రెడ్డి భర్తీ చేశారని నిస్సిగ్గుగా మాట్లాడుతున్నావు. పేపర్ లీకేజీలతో రూ.వందల కోట్లు సంపాదించుకున్నారు తప్ప.. పరీక్షలు నిర్వహించి ఉద్యోగాలు భర్తీ చేయాలని మీ కుటుంబం ఏనాడైనా ఆలోచించిందా? నిరుద్యోగులపై మీరెప్పుడైనా మనుషుల్లా ప్రవర్తించారా? మానవీయ కోణంలో చూశారా?' అని ప్రతిపక్షాలపై రేవంత్ రెడ్డి విమర్శలు చేశారు. మేం అధికారంలోకి వచ్చాక అడ్డంకులను తొలగించి ఉద్యోగాలు భర్తీ చేశామని తెలిపారు.
'పదేళ్లు మీరు నోటిఫికేషన్లు వేయడం తప్ప ఉద్యోగాలు ఎందుకు భర్తీ చేయలేకపోయారు? ఏడాదిలో 70 వేల ఉద్యోగాలు మేం ఎలా భర్తీ చేశాం? మీరు శ్రీమంతులు ఎలా అయ్యారు? తెలంగాణ అప్పుల్లో ఎలా కూరుకుపోయింది?' అని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి నిలదీశారు. 'మేక తోలు కప్పుకున్న తోడేళ్లను నేను అడుగుతున్నా. గజ్వేల్లో మిమ్మల్ని రాజకీయ సమాధి చేసే బాధ్యత మా యువకులు చూసుకుంటారు. తెలంగాణ సమాజం మీకు ఏం తక్కువ చేసింది?' అని ప్రశ్నించారు.
'అమెరికాలో బాత్రూమ్లు కడిగే ఆయన కొడుకును మంత్రిని చేసింది. రబ్బరు చెప్పులతో తిరిగిన వాళ్లను, సోడా పోసినోళ్లని మంత్రులను చేసింది. నేను ఉన్నంతవరకు ఈ తెలంగాణ తులసీ వనంలో గంజాయి మొక్కను మొలకెత్తనివ్వం' అని రేవంత్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'మీకు ఎవరు స్ఫూర్తి… నిజాం, ఖాసీం రిజ్వీనా మీకు స్ఫూర్తి? నీకు మాకు పోలిక ఎంది.. పోటీ ఏమిటి? మీ దోపిడీని ప్రజలు ఇంకా మరిచిపోలేదు' అని తెలిపారు.
'తెలంగాణ సమాజం అన్నీ గమనిస్తోంది. నిజామ్ను దిగంతాలకు తరిమిన చరిత్ర ఈ గడ్డది. తెలంగాణ చైతన్యం ముందు మీరెంత? మళ్లీ తెలంగాణ సమాజం మిమ్మల్ని క్షమించదు' అని రేవంత్ రెడ్డి ప్రకటించారు. 'తెలంగాణను ఎవరూ చెరబట్టలేరు. నిరుద్యోగులు మాయగాళ్ల మాయలో పడొద్దు. ప్రభుత్వం ప్రతీ ఉద్యోగ ఖాళీని భర్తీ చేసి నియామక పత్రాలు అందిస్తుంది' అని నిరుద్యోగులకు సూచించారు.
'పదేళ్లు బిడ్డ కవితకు పదవి ఇచ్చుకున్నారు. కానీ శ్రీకాంతాచారి తల్లి శంకరమ్మ మీకు గుర్తుకు రాలేదా?' అని రేవంత్ రెడ్డి ప్రశ్నించారు. 'మా ప్రభుత్వంలో శంకరమ్మను మహిళా కమిషన్ సభ్యురాలిగా నియమించాం. చాకలి ఐలమ్మ మనుమరాలిని మహిళా కమిషన్ సభ్యురాలిగా నియమించాం. కోదండ రామ్రెడ్డిని ఎమ్మెల్సీ చేసుకున్నాం' అని గుర్తుచేశారు. 'ప్రజా ప్రభుత్వం ఎందుకు పోవాలి? మీ కుటుంబం దోచుకునేందుకా? మీ కుటుంబం పదవుల కోసమా?' అని ప్రతిపక్షాలను రేవంత్ రెడ్డి ప్రశ్నించారు. '2034 వరకు ప్రజా ప్రభుత్వానిదే అధికారం. ఇదే భవిష్యత్, ఇదే చరిత్ర' అని ప్రకటించారు.