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నేను తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రిగా కావడానికి అందెశ్రీ నాకు స్ఫూర్తి: రేవంత్‌ రెడ్డి

Ande Sri Smruthi Vanam: అందెశ్రీ తనకు ఒక ఆత్మ బంధువు అని తాను ముఖ్యమంత్రిగా కావడానికి అందెశ్రీ తనకు స్ఫూర్తి అని రేవంత్ రెడ్డి ప్రకటించారు. 2034 వరకు ప్రజా ప్రభుత్వానిదే అధికారం అని పునరుద్ఘాటించారు. ఇదే భవిష్యత్.. ఇదే చరిత్ర అని రేవంత్‌ రెడ్డి ప్రకటించారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 18, 2026, 08:35 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 08:35 PM IST
నేను తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రిగా కావడానికి అందెశ్రీ నాకు స్ఫూర్తి: రేవంత్‌ రెడ్డి
Image Credit: Revanth Reddy (Source: Zee Telugu News)

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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నేను తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రిగా కావడానికి అందెశ్రీ నాకు స్ఫూర్తి: రేవంత్‌ రెడ్డి
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