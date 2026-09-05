/Bhatti Vikramarka: రేపటి తెలంగాణ కోసం నేటి నుంచే ప్రణాళిక.. డిప్యూటీ సీఎం కీలక ఆదేశాలు

Bhatti Vikramarka: తెలంగాణ అభివృద్ధి వేగాన్ని మరింత పెంచేలా రాష్ట్ర ఇంధన రంగాన్ని బలోపేతం చేయాలని ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క అధికారులను ఆదేశించారు. శనివారం మహాత్మా జ్యోతి రావు పూలే ప్రజాభవన్ లో ఇంధన శాఖపై ఆయన సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సమీక్ష సమావేశంలో రవాణాశాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ పాల్గొన్నారు. రాష్ట్ర విద్యుత్ రంగం కార్యకలాపాలు, ఆర్థిక పరిస్థితి, బొగ్గు లభ్యత, భవిష్యత్ ఇంధన అవసరాలపై ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క ఉన్నతస్థాయి సమీక్ష నిర్వహించారు.
తెలంగాణ జెన్కో థర్మల్ విద్యుత్ కేంద్రాలకు అవసరమైన బొగ్గు లభ్యతపై ఉప ముఖ్యమంత్రి సమగ్రంగా సమీక్షించారు. విద్యుత్ ఉత్పత్తిలో ఎలాంటి అంతరాయం కలగకుండా తగినంత బొగ్గు నిల్వలు, నిరంతర సరఫరా ఉండేలా పటిష్ట చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు. సింగరేణి ద్వారా బొగ్గు ఉత్పత్తి, ఉత్పత్తి సామర్థ్యం, బొగ్గు నాణ్యతను నిరంతరం కొనసాగించే అంశాలపై కూడా ఆయన దృష్టి సారించారు. విద్యుత్ ఉత్పత్తి అవసరాలకు అనుగుణంగా బొగ్గు సరఫరా వ్యవస్థను మరింత సమర్థవంతంగా నిర్వహించాలని అధికారులకు ఆయన సూచించారు.
ఒడిశాలోని నైనీ బొగ్గు గనిలో ఉత్పత్తి పురోగతిని ఉప ముఖ్యమంత్రి సమీక్షించారు. నైనీ గని నుంచి తెలంగాణ విద్యుత్ కేంద్రాలకు బొగ్గును సకాలంలో తరలించేందుకు అవసరమైన రవాణా, లాజిస్టిక్స్ ఏర్పాట్లపై అధికారులతో చర్చించారు. గనిలో ఉత్పత్తి నుంచి తెలంగాణ విద్యుత్ కేంద్రాలకు బొగ్గు చేరే వరకు ఎక్కడా జాప్యం జరగకుండా సంబంధిత శాఖలు, సంస్థలు పరస్పర సమన్వయంతో పనిచేయాలని ఆదేశించారు. రాష్ట్ర ఇంధన భద్రతలో నైనీ గని కీలక పాత్ర పోషించేలా పూర్తి సామర్థ్యాన్ని వినియోగించుకోవాలని స్పష్టం చేశారు.
విద్యుత్ సంస్థలకు ఆర్థిక బలం:
రాష్ట్ర విద్యుత్ సంస్థల ఆర్థిక పరిస్థితిని కూడా ఉప ముఖ్యమంత్రి సమీక్షించారు. సంస్థల ఆర్థిక స్థితిగతులను మెరుగుపరచడం ఒక్క శాఖ బాధ్యత కాదని, విద్యుత్ సంస్థలు, ఇంధన శాఖ, ఆర్థిక శాఖ సమన్వయంతో పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉందని తెలిపారు. నగదు ప్రవాహం, పెండింగ్ చెల్లింపులు, వ్యయ అవసరాలు, ఇతర ఆర్థిక అంశాలను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తూ సమస్యలను ముందుగానే గుర్తించి పరిష్కరించాలని ఆదేశించారు. ఇందుకోసం రెగ్యులర్ కోఆర్డినేషన్ మెకానిజాన్ని ఏర్పాటు చేసి, ఆర్థిక అంశాలపై ఎప్పటికప్పుడు సమీక్ష నిర్వహించాలని సూచించారు.
తెలంగాణ వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న నేపథ్యంలో భవిష్యత్ విద్యుత్ అవసరాలను ముందుగానే అంచనా వేసి సమగ్ర దీర్ఘకాలిక ఇంధన ప్రణాళిక రూపొందించాలని ఉప ముఖ్యమంత్రి ఇంధన శాఖను ఆదేశించారు. వ్యవసాయం, పరిశ్రమలు, సాగునీటి ప్రాజెక్టులు, పట్టణాభివృద్ధి, కొత్తగా అభివృద్ధి చెందుతున్న రంగాల నుంచి పెరుగుతున్న విద్యుత్ డిమాండ్ను పరిగణనలోకి తీసుకుని ప్రణాళిక రూపొందించాలని సూచించారు.
విశ్వసనీయమైన, అందుబాటు ధరల్లో విద్యుత్.. తగినంత విద్యుత్ ఉత్పత్తి.. బలమైన ప్రసార వ్యవస్థ.. పటిష్టమైన ఇంధన భద్రత.. విద్యుత్ సంస్థల దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక స్థిరత్వం లక్ష్యంగా ఈ ప్రణాళిక ఉండాలని స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్ర ఇంధన రంగంలోని అన్ని సంస్థలు సమన్వయంతో ఒకే వ్యవస్థగా పనిచేయాలని భట్టి విక్రమార్క సూచించారు. తక్షణ అవసరాలైన బొగ్గు సరఫరా, విద్యుత్ ఉత్పత్తి, ఆర్థిక అంశాలను పరిష్కరించడంతో పాటు తెలంగాణ భవిష్యత్ అభివృద్ధికి అవసరమైన ఇంధన వనరులు, మౌలిక వసతులను ఇప్పటి నుంచే సిద్ధం చేయాలని అన్నారు.
తెలంగాణ అభివృద్ధి వేగానికి విద్యుత్ రంగం వెన్నెముక. రాష్ట్ర ప్రస్తుత అవసరాలను తీర్చడమే కాకుండా, రాబోయే సంవత్సరాల్లో పెరగనున్న విద్యుత్ డిమాండ్ను ముందుగానే అంచనా వేసి పటిష్టమైన ప్రణాళికతో ముందుకు సాగాల ని ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు.