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Bhatti Vikramarka: రేపటి తెలంగాణ కోసం నేటి నుంచే ప్రణాళిక.. డిప్యూటీ సీఎం కీలక ఆదేశాలు

Bhatti Vikramarka: తెలంగాణ పారిశ్రామిక, వ్యవసాయ ప్రగతికి కీలకమైన విద్యుత్ రంగాన్ని పూర్తిస్థాయిలో పరుగులు పెట్టించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రంగం సిద్ధం చేసింది. బొగ్గు కొరతకు తావులేకుండా థర్మల్ ప్లాంట్లను నడపడం, ఒడిశా 'నైనీ' గని రవాణాను వేగవంతం చేయడంపై డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క దృష్టిపెట్టారు. భవిష్యత్ అవసరాలకు ఢోకా లేకుండా పక్కా పవర్ ప్లాన్ రెడీ చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు.

Written ByAshok Krindinti
Published: Sep 05, 2026, 10:05 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 10:05 PM IST
Bhatti Vikramarka: రేపటి తెలంగాణ కోసం నేటి నుంచే ప్రణాళిక.. డిప్యూటీ సీఎం కీలక ఆదేశాలు
Image Credit: Bhatti Vikramarka

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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Bhatti Vikramarka: రేపటి తెలంగాణ కోసం నేటి నుంచే ప్రణాళిక.. డిప్యూటీ సీఎం కీలక ఆదేశాలు
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