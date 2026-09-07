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Ganesh Utsav: వినాయక ఉత్సవాలపై తెలంగాణ డీజీపీ కీలక ప్రకటన.. పోలీస్‌ యంత్రాగానికి దిశానిర్దేశం

Telangana DGP CV Anand: గణేశ్‌ ఉత్సవాలకు సమగ్ర భద్రతా  ప్రణాళిక రూపొందించినట్లు తెలంగాణ డీజీపీ సీవీ ఆనంద్‌ ప్రకటించారు. వినాయక నవరాత్రి ఉత్సవాలకు విద్యుత్‌, ట్రాఫిక్‌ నియంత్రణ, జనసమూహాల నిర్వహణపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించినట్లు వెల్లడించారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Sep 07, 2026, 07:12 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 07:12 PM IST
Ganesh Utsav: వినాయక ఉత్సవాలపై తెలంగాణ డీజీపీ కీలక ప్రకటన.. పోలీస్‌ యంత్రాగానికి దిశానిర్దేశం
Image Credit: Vinayakachavithi Navratri Utsav

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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