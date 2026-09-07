/Ganesh Utsav: వినాయక ఉత్సవాలపై తెలంగాణ డీజీపీ కీలక ప్రకటన.. పోలీస్‌ యంత్రాగానికి దిశానిర్దేశం

Telangana Police: దేశంలోనే అత్యంత వైభవంగా హైదరాబాద్లో జరిగే వినాయక చవితి నవరాత్రి ఉత్సవాలకు పటిష్ట చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు తెలంగాణ డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ తెలిపారు. గణేశ్ ఉత్సవాలకు సమగ్ర భద్రతా ప్రణాళిక రూపొందించినట్లు.. విద్యుత్, ట్రాఫిక్ నియంత్రణ, జనసమూహాల నిర్వహణపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించినట్లు వెల్లడించారు. మండపాల ఏర్పాటు నుంచి నిమజ్జనం వరకు అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీస్ యంత్రాంగానికి డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ ఆదేశించారు.
గణేశ్ ఉత్సవాల ఏర్పాట్లపై సోమవారం డీజీపీ కార్యాలయం నుంచి రాష్ట్రంలోని ఎస్ఐలు, ఉన్నతాధికారులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. సెప్టెంబర్ 14వ తేదీన ప్రారంభమయ్యే ఉత్సవాలు.. 25వ తేదీన గణేశ్ విగ్రహాల నిమజ్జనానికి సంబంధించిన ముందస్తు ఏర్పాట్లపై పోలీస్ యంత్రాంగానికి దిశానిర్దేశం చేశారు. గణేశ్ ఉత్సవాలను ప్రశాంతంగా నిర్వహించేందుకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సమగ్ర భద్రతా చర్యలు చేపట్టాలని డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ పోలీసు అధికారులను ఆదేశించారు.
నిమజ్జనంపై ముందస్తు ప్రణాళిక
గణేష్ నిమజ్జనానికి సంబంధించి మార్గాలు, రహదారులు, వంతెనలను ముందుగానే గుర్తించి వాటి సామర్థ్యాన్ని పరిశీలించాలని డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ సూచించారు. నిమజ్జన మార్గాల్లో ట్రాఫిక్, బందోబస్తు ఏర్పాట్లను ముందుగానే సిద్ధం చేయాలని.. భద్రతా చర్యల్లో భాగంగా బాంబు డిస్పోజల్ బృందాలు, డాగ్ స్క్వాడ్లను అవసరమైన చోట వినియోగించాలని ఆదేశించారు. జియో ట్యాగింగ్, తనిఖీల వివరాలను టీజీ-కాప్ ప్లాట్ఫాంలోనూ అప్లోడ్ చేయాల న్నారు.
సమన్వయం
గణేశ్ ఉత్సవ కమిటీలు, శాంతి కమిటీలతో సమావేశాలు నిర్వహించి సమస్యలను ముందుగానే పరిష్కరించాలని డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ తెలిపారు. బందోబస్తు విధుల్లో పాల్గొనే పోలీసు సిబ్బందికి ప్రత్యేకంగా బ్రీఫింగ్ నిర్వహించాలని..సామాజిక మాధ్యమాలపై నిఘా ఉంచి శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలిగించే అంశాలపై తక్షణమే స్పందించాలని సూచించారు. అన్ని శాఖలు, ఉత్సవ కమిటీలు, ప్రజల సమన్వయంతో ఉత్సవాలను ప్రశాంతంగా నిర్వహించాలని ఆదేశించారు.
సమావేశంలో డీజీ టెక్నికల్ సర్వీసెస్ వి.వి. శ్రీనివాసరావు, ఐజీ ఇంటెలిజెన్స్ కార్తికేయ, ఐజీ మల్టిజోన్-1 చంద్రశేఖర్రెడ్డి, టీస్పార్క్ ఎస్పీ రూపేష్, ఏఐజీ రమణకుమార్, హైదరాబాద్ డీసీపీ అవినాష్కుమార్, డీసీపీ విక్రాంత్కుమార్ సింగ్తో పాటు ఇతర పోలీసు ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు.
పోలీసులకు ఆదేశాలు
==> గణేశ్ మండపాల వివరాలను సేకరించి పర్యవేక్షించేందుకు ప్రత్యేక ఆన్లైన్ పోర్టల్ అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు.
==> మండపం ఉన్న ప్రదేశం, నిర్వాహకులు, కమిటీ సభ్యులు, నిమజ్జనానికి వినియోగించే వాహనాల వివరాలను నమోదు చేయాలి.
==> ఎస్హెచ్ఓలకు ప్రత్యేక లాగిన్లు ఇవ్వడంతో మండపాల వద్ద పరిస్థితులను ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించాలి.
==> మండపాల ప్రాంతాలను జియో ట్యాగింగ్ చేసి భద్రతా ఏర్పాట్ల వివరాలను నమోదు చేయాలి.
==> సీపీలు, డీసీపీలు, ఎస్పీలు మండపాలను సందర్శించి పాయింట్ బుక్స్లో పరిశీలన వివరాలు నమోదు చేయాలి.
==> మండపాల వద్ద విద్యుత్, ట్రాఫిక్ నిర్వహణపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించి.. విద్యుత్, అగ్నిమాపక తదితర శాఖలతో సమన్వయం చేసుకోవాలి
==> మండపాల వద్ద నిర్వాహకులు స్వచ్ఛంద కార్యకర్తలను ఏర్పాటు చేసుకునేలా చూడడంతోపాటు సీసీ కెమెరాలు, క్యూల నిర్వహణకు తగిన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేయాలి.