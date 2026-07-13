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Minor Car Driving Row: ఆరేళ్ల మనవరాలితో కారు డ్రైవింగ్ ఘటన.. డీజీపీ ఆనంద్ సీరియస్..ఎస్సైపై కేసు నమోదు..

Six year minor girl car driving case: ఆరేళ్ల మైనర్ బాలిక కారు నడిపిన ఘటనపై తెలంగాణ డీజీపీ సీరియస్ అయ్యారు. ఈ క్రమంలో ఎస్సైను సస్పెండ్ చేస్తు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.  బాధ్యయుతమైన స్థానంలో ఉండి ఇలాంటి పనులు చేయడం ఏంటని సీరియస్ అయ్యారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 13, 2026, 12:44 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 12:46 PM IST
Minor Car Driving Row: ఆరేళ్ల మనవరాలితో కారు డ్రైవింగ్ ఘటన.. డీజీపీ ఆనంద్ సీరియస్..ఎస్సైపై కేసు నమోదు..
Image Credit: sixyearminorcardrivingrow

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Minor Car Driving Row: ఆరేళ్ల మనవరాలితో కారు డ్రైవింగ్ ఘటన.. డీజీపీ ఆనంద్ సీరియస్..ఎస్సైపై కేసు నమోదు..
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