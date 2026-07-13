/Minor Car Driving Row: ఆరేళ్ల మనవరాలితో కారు డ్రైవింగ్ ఘటన.. డీజీపీ ఆనంద్ సీరియస్..ఎస్సైపై కేసు నమోదు..

Six years minor car driving row: సాధారణంగా పోలీసులు తరచుగా ప్రజల్ని ట్రాఫిక్ నియమాల్ని పాటించాలని చెప్తుంటారు. ఎక్కడైన ప్రజలు ట్రాఫిక్ నియమాల్ని అతిక్రమిస్తే కేసులు నమోదు చేస్తారు. ఇదంతా మనం రోటీన్ గా చూస్తుంటాం. మైనర్ కు వాహనాలకు ఇవ్వడం, తప్పతాగి డ్రైవింగ్ చేయడంపై ట్రాఫిక్ పోలీసులు చాలా సీరియస్ గా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.
ఇటీవల ఒక ఎస్సై ఏకంగా తన ఆరేళ్ల మనవరాలికి స్టీరింగ్ ఇచ్చి ఆమెతో కారును నడిపించాడు. ఈ ఘటన వివాదంగా మారడంతో అది కాస్త తెలంగాణ డీజీపీ వరకు వెళ్లింది. దీనిపై సీరియస్ గా చర్యలు తీసుకున్నారు.
నార్సింగి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధి గంధంగూడ బైరాగీగూడ రోడ్డులో ఎస్సై పూజారీ తిరుపతి తన కారు స్టీరింగ్ మనవరాలికి ఇచ్చి మైనర్ తో డ్రైవింగ్ చేయించారు. (టీఎస్ 07 జీపీ 7450). రోడ్డుపైన ఒక్కసారిగా ట్రాఫిక్ జామ్ కావడంతో స్థానికులు వాహనంను ఆపారు. ఎస్సైను నిలదీయగా అది ఆటోగేర్ కారు అని చెప్పాడు. ఇది కాస్త రచ్చగా మారింది. పైగా ఎస్సై మనవరాలు డ్రైవింగ్ సీటులో కూర్చుని మా తాత ఒక ఎస్సై అని చెప్పడం అప్పట్లో పెనుదుమారంగా మారింది.
ఈ వివాదం కాస్త సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్ కావడంతో డీజీపీ వరకు వెళ్లింది. దీనిపై డీజీపీ ఆనంద్ సీరియస్ అయ్యారు. ఎస్సై పూజారీ తిరుపతిని సస్పెండ్ చేస్తు ఆదేశాలిచ్చారు. మరోవైపు మైనర్ తో కారు ఇచ్చినందుకు గాను ఎస్సైపై నార్సింగి పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం పోలీసు శాఖలో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.
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