/Bandi Sanjay: పక్క రాష్ట్రాలతో గిల్లి గజ్జాలేంటి.?.. తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావం వేళ సీఎం రేవంత్ పై బండి సంజయ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Union minister bandi sanjay fires on cm revanth reddy: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అవతరణ వేడుకల సంబరాలు అంబరాన్ని తాకాయి. అన్ని పార్టీలు కూడా తెలంగాణ ఆవిర్భావ వేడుకల్ని ఎంతో గ్రాండ్ గా నిర్వహించాయి. ప్రతి గల్లిలో కూడా తమ పార్టీ జెండాలను ఎగర వేయడంతో పాటు జాతీయ జెండాను కూడా ఎగర వేశారు. తెలంగాణ సాధన కోసం ఆత్మ బలిదానం చేసిన అమరుల్ని మరోసారి గుర్తు చేసుకుని వారికి శ్రద్దాంజలి ఘటించారు. ఈ క్రమంలో కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ నాంపల్లిలోని బీజేపీ కార్యాలయంలో పార్టీ జెండాతో పాటు జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు. ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్ , బీఆర్ఎస్ లపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. బీఆర్ఎస్ పదేళ్ల పాటు తెలంగాణను అన్ని రకాలుగా దోచుకుందన్నారు .
నీళ్లు, నిధులు, నియమకాలు నినాదంపై సాధించుకున్న తెలంగాణను గత బీఆర్ఎస్, ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ మరింత తూట్లు పొడుస్తున్నాయన్నారు. తెలంగాణ ఉద్యమ కాలంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వైఖరీ వల్ల అనేక మంది ఆత్మబలిదానాలు చేసుకొవాల్సిన సిట్యువేషన్ ఏర్పడిందన్నారు. అంతేకాకుండా రాష్ట్రంలో ధాన్యం కొనుగోలు, రైతన్నలకు మద్దతు ధర కల్పించడంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ విఫలమైందన్నారు. ఈ క్రమంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పక్కరాష్ట్రాలతో స్నేహ పూర్వక సంబంధాలు పెట్టుకొకుండా గిల్లి గజ్జాలు పెట్టుకుంటున్నారన్నారు.
తుమ్మిడి హట్టి ప్రాజెక్ట్ వివాదంలో మాట్లాడేందుకు సీఎం దేవెంద్ర ఫడ్నవీప్ అపాయింట్ ఇవ్వలేదని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చెప్పడం చాలా విడ్డూరంగా ఉందన్నారు. ఈ రకంలో తెలంగాణ వాదంను తెర మీదకు తెచ్చి రాజకీయ లబ్ది కోసంపాకులాడటం సిగ్గుచేటని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పై కేంద్ర సహాయ మంత్రి విమర్శలు గుప్పించారు. మరోవైపు ఏపీ మంత్రి నారాలోకేష్ మహారాష్ట్ర మంత్రి దేవెంద్ర ఫడ్నవీస్ తో భేటీ అయి ఏపీకి చెందిన పలు విషయాలపై చర్చించుకున్నారు.
రేవంత్ రెడ్డి నీకు మహా రాష్ట్ర సీఎంతో అపాయింట్ మెంట్ తీసుకొవడం చాత కాకుంటే తమకు చెప్పాలని బండి సంజమ్ సెటైర్లు వేశారు. ఈ వ్యాఖ్యలు తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ఆవిర్భావ దినోత్సం వేళ హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. మరోవైపు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాత్రం ఇప్పటికే అంతర్రాష్ట్ర జల వివాదాలను సీఎంల స్థాయిలోనే పరిష్కరించుకోవాలని ప్రధాని మోదీ చెబుతున్నారని రేవంత్ గుర్తు చేశారు.
ఈ సమస్య పరిష్కారానికి కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి మధ్యవర్తిగా లేదా దూతగా వ్యవహరించాలని కోరారు. ఆయ రెడీ అంటే తనకు ఎలాంటి భేషజాలు లేవని తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం, ప్రజల కోసం కిషన్ రెడ్డి ఇంటికైనా వెళ్లి మాట్లాడటానికి తాసు సిద్ధమని రేవంత్ రెడ్డి ఇప్పటికే ప్రకటించారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి