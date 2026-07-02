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ఔట్ సోర్సింగ్.. కాంట్రాక్ట్ సిబ్బందికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్..

Telangana Govt Good News to Contract sourcing Employess: తెలంగాణలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతో సమానంగా అనేకంటే వారి కంటే ఎక్కువ గొడ్డు చాకరీ చేస్తున్నారు కాంట్రాక్ట్, ఔట్ సోర్సింగ్ సిబ్బంది. అయితే ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల మాదిరి వీరికి నెలాఖరున కానీ.. ఒకటో తేదిన జీతాలు మాత్రం పడటం లేదు. కొంత మందికి రెండు మూడు నెలలకు ఒకసారి జీతాలు ఇస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో వీరికి ప్రభుత్వం అదిరిపోయే శుభవార్త చెప్పంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 02, 2026, 10:25 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 10:25 AM IST
ఔట్ సోర్సింగ్.. కాంట్రాక్ట్ సిబ్బందికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్..
Image Credit: Out Sourcing Employess (File/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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ఔట్ సోర్సింగ్.. కాంట్రాక్ట్ సిబ్బందికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్..
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