/ఔట్ సోర్సింగ్.. కాంట్రాక్ట్ సిబ్బందికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్..

Salaries Credit on 1st of Every Month: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సాధారణంగా నెలలో ఆఖరి రోజు జీతాలు పడుతుంతాయి. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఎవరికైనా ..లాస్ట్ వర్కింగ్ డే హాలిడే ఉంటే ముందు రోజే వారి అకౌంట్లలో శాలరీ క్రెడిట్ అవుతూ ఉంటుంది. కానీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కంటే ఎక్కువ కష్టపడే ఔట్ సోర్సింగ్, కాంట్రాక్ట్ సిబ్బందికి పని తగ్గ వేతనం అందడం లేదు. అది పక్కన పెడితే.. వారికి సరైన సమయానికి జీతాలు కూడా పడటం లేదు.
కాంట్రాక్ట్ అండ్ ఔట్ సోర్సింగ్ సిబ్బందికి శాలరీ ఎపుడు పడుతుందో చెప్పడం కష్టం. ఒక్కోసారి రెండు మూడు నెలల జీతాలు ఆలస్యంగా వారి అకౌంట్లలో పడిన సందర్భాలున్నాయి. ఈ రకంగా లేట్ శాలరీ వల్ల వీళ్లు ఎన్నో ఇబ్బందులు ఫేస్ చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా కిరాయి ఇంట్లో ఉండేవాళ్లు ఇంటి యజమాని నుంచి అద్దె కోసం వేధింపులు.. మరోవైపు జీతాలు ఆలస్యం కావడం వలన తెలిసిన వాళ్ల దగ్గర అప్పులు చేయడం.. మరోవైపు కిరాణ, స్కూలు ఫీజులు, ఇంటి ఖర్చులు మేనేజ్ చేయడం కాంట్రాక్ట్, ఔట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులకు తలకు మించిన భారం అవుతుంది. ఒక్కోసారి అప్పుల వాళ్లు, ఇంటి యాజమానుల దగ్గర అవమానాలు తప్పడం లేదు.
మాట నిలబెట్టుకున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి..
ఈ నేపథ్యంలో తన ఎన్నికల ప్రచారం సందర్బంగా కాంట్రాక్ట్, ఔట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులకు జీతాలకు చెల్లించే విషయంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి తన మాట నిలబెట్టుకున్నాడు. రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రభుత్వ శాఖలు, కార్పోరేషన్లు, యూనివర్సిటీలు, సొసైటీలు, ఇతర ప్రభుత్వ అనుబంధ సంస్థల్లో పనిచేస్తోన్న ఔట్ సోర్సింగ్, కాంట్రాక్ట్ సిబ్బందికి ప్రతి నెల ఒకటో తేదిన జీతాలు క్రెడిట్ అయ్యేలా ప్రభుత్వం చర్యలకు ఉపక్రమించింది.
ఆర్ధిక శాఖ ఉత్తర్వులు..
సీఎం ఆదేశాల నేపథ్యంలో ఆర్ధిక శాఖ బుధవారం ఉద్యోగులకు జీతాలను రిలీజ్ చేసింది. జీతాలు ఆలస్యంగా పడటం వల్ల కాంట్రాక్ట్, ఔట్ సోర్సింగ్ సిబ్బంది మానసికంగా ఎంతో క్షోభను అనుభవిస్తున్నారు. వీరికి కూడా ప్రభుత్వ రెగ్యులర్ ఉద్యోగులతో పాటే జీతాలు అందించనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆర్ధిక అన్ని శాఖలకు సంబంధించిన విభాగాలకు సర్క్యులర్ జారీ చేసింది. ఈ ఆదేశాల అమలుతో పాటు జీతాల చెల్లింపు వివరాలను ముఖ్యమంత్రి ఆర్ధిక శాఖ అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఇక ఈ నెల బిల్లులు సమర్పించిన వివిధ విభాగాలకు బుధవారం జీతాలు జమ చేసినట్టు ఆర్ధిక శాఖ ముఖ్యమంత్రికి నివేదించింది.
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