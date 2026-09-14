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khairatabad Ganesh: ఖైరతాబాద్‌లో కొలువు దీరిన బడాగణేష్.. తొలి పూజ చేసిన గవర్నర్ శివప్రతాప్ శుక్లా దంపతులు..!

Governor shivpratapshukla puja: 69 అడుగుల బడా గణనాథుడికి రాష్ట్ర గవర్నర్ శివప్రతాప్ శుక్లా దంపతులు తొలి పూజలు నిర్వహించారు.ఈ నేపథ్యంలో ఖైరతాబాద్ విగ్రహ కమిటీ ప్రతినిధులు, మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్, ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్ గవర్నర్‌కు ఘన స్వాగతం పలికారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 14, 2026, 01:15 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 01:18 PM IST
khairatabad Ganesh: ఖైరతాబాద్‌లో కొలువు దీరిన బడాగణేష్.. తొలి పూజ చేసిన గవర్నర్ శివప్రతాప్ శుక్లా దంపతులు..!
Image Credit: governorganeshpujaatkhairatabad

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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khairatabad Ganesh: ఖైరతాబాద్‌లో కొలువు దీరిన బడాగణేష్.. తొలి పూజ చేసిన గవర్నర్ శివప్రతాప్ శుక్లా దంపతులు..
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