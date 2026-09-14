Governor shivpratapshukla performed first puja at khaitabad: దేశ మంతట ఎక్కడ చూసిన వినాయక చవితి పండగ నేపథ్యంలో సంబరాలు అంబరాన్ని తాకాయి. గణపయ్య ఉత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు. ఇక హైదరాబాద్ లో ప్రతిఏడాది మాదిరిగానే ఈసారి కూడా గణేష్ ఉత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభం అయ్యాయి. ముఖ్యంగా ఖైరతాబాద్ లో ఈసారి గణపయ్య.. 69 అడుగుల ఎత్తులో కొలువుదీరిన పంచముఖ సంకటహర మహాగణపతిగా కొలువుదీరాడు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రతి ఏడాది మాదిరిగా ఈ సారి కూడా గవర్నర్ దంపతులు తొలిపూజ కార్యక్రమంను నిర్వహించారు. అంతకు ముందు విగ్రహ కమిటీ ప్రతినిధులు, మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్, ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్ గవర్నర్కు ఘన స్వాగతం పలికారు.
ఈ నేపథ్యంలో.. స్వామివారికి మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ పట్టువస్త్రాలు సమర్పించగా, పద్మశాలి సంఘం ప్రతినిధులు భారీ కండువా, జంజంలను అందజేశారు. అర్చకులు వేదమంత్రాల నడుమ ప్రత్యేకంగా పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. ఈ క్రమంలో ఖైరతాబాద్ బడాగణేష్ ను దర్శించుకునేందుకు భక్తులు క్యులు కట్టారు. దీంతో ఖైరతాబాద్ పరిసర ప్రాంతమంత భక్తజనసందోహంగా మారిపోయింది. ప్రస్తుతం.. ఈ బడాగణేష్ కు సంబంధించిన అద్భుతమైన డ్రోన్ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరలవుతోంది.
ఇక వినాయక చవితి సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ సుఖసంతోషాలు, ఆయురారోగ్యాలు, శాంతి, సమృద్ధి కలగాలని ఆకాంక్షించారు. గణనాథుని ఆశీస్సులతో తెలంగాణ రాష్ట్రం మరింత అభివృద్ధి సాధించాలని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ కోరారు.
ఖైరతాబాద్ బడా గణపతికి 72 ఏళ్ల ఘనమైన చరిత్ర, ప్రస్థానం ఉందని.. తెలంగాణలోనే కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా ఖైరతాబాద్ గణపతికి ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉందని మంత్రి పేర్కొన్నారు.
ప్రతి సంవత్సరం లక్షలాది మంది భక్తులు ఖైరతాబాద్ గణపతిని దర్శించుకునేందుకు తరలివస్తున్నారని, ఈ ఏడాది కూడా గణేష్ ఉత్సవాలను భక్తిశ్రద్ధలతో, ప్రశాంత వాతావరణంలో నిర్వహించేందుకు ప్రభుత్వం అన్ని ఏర్పాట్లు చేసిందని మంత్రి పొన్నం తెలిపారు. ఖైరతాబాద్ పరిసర ప్రాంతాల్లోని అన్ని ఉత్సవ నిర్వహణ కమిటీలతో ప్రభుత్వం రెండు దఫాలుగా సమావేశాలు నిర్వహించి, అవసరమైన ఏర్పాట్లపై సమీక్షించిందన్నారు.
భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా జీహెచ్ఎంసీ, పోలీస్, దేవాదాయ, విద్యుత్, వాటర్ వర్క్స్, వైద్య, ట్రాఫిక్ తదితర శాఖలను సమన్వయం చేసి ఏర్పాట్లు చేశామన్నారు. నిమజ్జనం సందర్భంగా భారీ భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశాం. ట్రాఫిక్ నియంత్రణ, పారిశుద్ధ్యం, తాగునీరు, విద్యుత్, వైద్య సేవలపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టామని తెలిపారు.
గణేష్ ఉత్సవాల సందర్భంగా గత మూడేళ్లుగా గణేష్ మండపాలకు ఉచిత విద్యుత్ అందిస్తున్నామని, బోనాల ఉత్సవాలను కూడా ప్రభుత్వం ఎంతో ఘనంగా నిర్వహించిందన్నారు. ఆషాఢ మాసంలో అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించుకున్నామని, ఇప్పుడు గణపతి నవరాత్రి ఉత్సవాల సందర్భంగా రాష్ట్రంలో సమృద్ధిగా వర్షాలు కురవాలని, పాడిపంటలు సమృద్ధిగా పండాలని ప్రత్యేకంగా ప్రార్థించమని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ తెలిపారు.
ప్రస్తుతం ఎదుర్కొంటున్న ప్రకృతి విపత్తులను ప్రభుత్వం సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొంటోంది. ప్రజలందరూ సుఖశాంతులతో, ఆయురారోగ్యాలతో ఉండాలని గణనాథుడిని ప్రార్థిస్తున్నామన్నారు.
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