/Ganesh Chaturthi: గణేశ్‌ ఉత్సవాలకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీపి కబురు.. మండపాలకు ఉచిత విద్యుత్‌

Ganesh Mandap Free Electricity: దేశంలోనే అత్యంత వైభవంగా హైదరాబాద్లో గణేశ్ ఉత్సవాలు జరగనుండగా.. దానికి సంబంధించి తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన చేసింది. ఉత్సవ నిర్వాహకులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం శుభవార్త వినిపించింది. వినాయక చవితి ఉత్సవాల్లో పెద్ద ఎత్తున ఏర్పాటుచేయనున్న గణేశ్ మండపాలకు ఈసారి కూడా ఉచిత విద్యుత్ అందిస్తామని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. శోభాయమానంగా గణేష్ నవరాత్రి ఉత్సవాలను నిర్వహించాలని ఆదేశించింది. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాన్ని భక్తిశ్రద్ధలతో చేపట్టాలని సూచించింది.
రాష్ట్రంలో అన్ని గణేష్ మండపాలకు ఉచిత విద్యుత్ అందిస్తామని తెలంగాణ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ ప్రకటించారు. పర్యావరణహిత వేడుకలకు అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని.. గత అనుభవాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని సమస్యలను ఇబ్బందులను ఎప్పటికప్పుడు నివృత్తి చేసుకోవాలని సూచించారు. భద్రత, రక్షణ, పారిశుద్ధ్యం, వైద్య సేవలు, నిరంతర విద్యుత్ అందించాలని అధికార యంత్రాంగానికి ఆదేశించారు. సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్, డీజేల వినియోగాన్ని పూర్తిగా నిషేధిద్దామని పిలుపునిచ్చారు.
హైదరాబాద్ జూబ్లీహిల్స్లోని డాక్టర్ ఎంసీఆర్ హెచ్ఆర్డీ ఇన్స్టిట్యూట్లో మంగళవారం మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ గణేష్ ఉత్సవ వేడుకలు-2026 ఉన్నతస్థాయి సన్నాహక సమన్వయ సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. వచ్చే గణేష్ నవరాత్రి ఉత్సవాలను హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్ -మల్కాజిగిరి జిల్లాల్లో ఘనంగా ప్రశాంతంగా, సజావుగా నిర్వహించేందుకు అన్ని శాఖలు సమన్వయంతో కలసి పనిచేయాలని మంత్రి సంబంధిత శాఖల ఉన్నతాధికారులను మంత్రి ఆదేశించారు.
ఈ సందర్భంగా మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ మాట్లాడుతూ.. రాష్ట్రంలోని అన్ని రాష్ట్రంలోని గణేష్ మండపాలకు ఉచిత విద్యుత్ అందిస్తున్నామని.. మండపాల నిర్వాహకులు నిర్దేశిత విధానంలో దరఖాస్తు చేసుకోవాలని సూచించారు. హైదరాబాద్లో సుమారు 47 సంవత్సరాలుగా కొనసాగుతున్న గణేష్ ఉత్సవాల సంప్రదాయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని.. గత అనుభవాల్లో ఎదురైన సమస్యలు, లోపాలను ముందుగానే గుర్తించి సరిచేసుకోవాలని ఆదేశించారు. భక్తులకు అసౌకర్యం కలగకుండా అన్ని శాఖలు పరస్పర సమన్వయంతో పనిచేయాలని సూచించారు. ఉత్సవాలు, నిమజ్జన ప్రక్రియ పూర్తయ్యే వరకు అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని స్పష్టం చేశారు.
హైదరాబాద్, సైబరాబాద్, రాచకొండ పోలీస్ కమిషనరేట్ల పరిధిలో ట్రాఫిక్ నియంత్రణ, పటిష్ట బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయాలని పోలీస్ శాఖకు మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ ఆదేశించారు. షీ టీమ్స్, యాంటీ-థెఫ్ట్ నిఘా బృందాలను వినియోగించడంతోపాటు శాంతిభద్రతలు, మత సామరస్యాన్ని కాపాడేందుకు అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. ట్రాఫిక్కు అంతరాయం కలగకుండా ముందస్తు ప్రణాళిక రూపొందించాలని తెలిపారు.
మున్సిపల్ శాఖలు 24 గంటల పాటు పారిశుద్ధ్య సిబ్బందిని అందుబాటులో ఉంచాలని, రోడ్డు మరమ్మతులు చేపట్టాలని, వీధి దీపాలను సక్రమంగా నిర్వహించాలని, బేబీ పాండ్ల నిర్మాణం, నిర్వహణ చేపట్టాలని ఆదేశించారు. ఫాగింగ్, బయో టాయిలెట్ల ఏర్పాటుపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని సూచించారు. కొత్తగా ప్రారంభించిన మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ల లోగోలను విస్తృతంగా ప్రదర్శించి ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలని ఆదేశించారు.
వైద్య, ఆరోగ్య శాఖ ఆధ్వర్యంలో కీలక ప్రాంతాల్లో 24 గంటల వైద్య శిబిరాలను ఏర్పాటు చేయాలని మంత్రి ఆదేశించారు. మెడికల్ ఆఫీసర్లు, ఏఎన్ఎంలు, ఆశా కార్యకర్తలతో పాటు ప్రథమ చికిత్స సామగ్రి, అవసరమైన మందులు అందుబాటులో ఉంచాలని, అంబులెన్సులు, షిఫ్ట్ల వారీగా వైద్య బృందాలను సిద్ధంగా ఉంచాలని సూచించారు.
ఈ సమావేశంలో ప్రభుత్వ సలహాదారు హనుమంతరావు, ఎంపీ అనిల్ కుమార్ యాదవ్, ఎమ్మెల్యేలు దానం నాగేందర్, నవీన్ యాదవ్, రఘువీర్ రెడ్డి, మర్రి రాజశేఖర్ రెడ్డి, డీజీపీ సీవీ ఆనంద్, ఏడీజీపీ మహేష్ భగవత్, పోలీస్ కమిషనర్లు సజ్జనార్, రమేశ్, సుమతి, జాయింట్ సీపీ ట్రాఫిక్ జోయెల్ డేవిస్, సర్ఫరాజ్ అహ్మద్, హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి జిల్లాల కలెక్టర్ డాక్టర్ ప్రియాంక అలా, నారాయణ రెడ్డి, ఎండోమెంట్స్ కమిషనర్ హనుమంతరావు, ఆరోగ్య శాఖ కమిషనర్ సంగీత సత్యనారాయణ, టూరిజం ఎండీ గౌతమి, టీజీఎస్పీడీసీఎల్ ఎండీ జితేష్ పాటిల్, సాంస్కృతిక శాఖ సంచాలకులు నరసింహారెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు.