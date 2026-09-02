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Ganesh Chaturthi: గణేశ్‌ ఉత్సవాలకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీపి కబురు.. మండపాలకు ఉచిత విద్యుత్‌

Telangana Govt Announced Free Electricity For Ganesh Mandap: అంగరంగ వైభవంగా జరగనున్న వినాయక చవితి ఉత్సవాలపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన చేసింది. ఉత్సవ నిర్వాహకులకు శుభవార్త వినిపించింది. గణేశ్‌ మండపాలకు ఉచిత విద్యుత్‌ అందిస్తామని ప్రకటించింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Sep 02, 2026, 02:26 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 02:26 PM IST
Ganesh Chaturthi: గణేశ్‌ ఉత్సవాలకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీపి కబురు.. మండపాలకు ఉచిత విద్యుత్‌
Image Credit: Free Electricity For Ganesh Mandap

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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