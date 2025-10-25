English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Hyderabad Rajiv Swagruha plots: రాజీవ్ స్వగృహ ఓపెన్ ప్లాట్లకు ఈ-వేలం.. చదరపు గజం రూ.20వేలు.. ఫుల్ డిటెయిల్స్ ఇవిగో..

Hyderabad Rajiv Swagruha plots: రాజీవ్ స్వగృహ ఓపెన్ ప్లాట్లకు ఈ-వేలం.. చదరపు గజం రూ.20వేలు.. ఫుల్ డిటెయిల్స్ ఇవిగో..

Rajiv Swagruha open plots details: రాజీవ్ స్వగృహ ఓపెన్ ప్లాట్లకు ఈ-వేలంకు ప్రభుత్వం అన్నిరకాల ఏర్పాట్లు చేసింది. ఈ క్రమంలో ఈనెల 28 నుంచి అక్టోబర్ 30 వరకు ఆక్షన్ వేలం వేయనున్నారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 25, 2025, 10:22 PM IST
  • రాజీవ్ స్వగృహ ఓపెన్ ప్లాట్లకు ఈ-వేలం..
  • ఆసక్తి చూపిస్తున్న ప్రజలు..

Hyderabad Rajiv Swagruha plots: రాజీవ్ స్వగృహ ఓపెన్ ప్లాట్లకు ఈ-వేలం.. చదరపు గజం రూ.20వేలు.. ఫుల్ డిటెయిల్స్ ఇవిగో..

Telangana govt Rajiv swagruha open plots e auction: హైదరాబాద్ లో ఇల్లు తీసుకొవాలని చాలా మంది ఎన్నో కలలు కంటు ఉంటారు. అలాంటి వారికి తెలంగాణ రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పింది.హైదరాబాద్‌లో రాజీవ్ స్వగృహ ఓపెన్ ప్లాట్లకు ఈ-వేలం కు  కాంగ్రెస్ అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు చేసింది. కుర్మల్ గుడ, బహదూర్ పల్లి, తొర్రూర్ లలో మొత్తం 167 ప్లాట్ల విక్రయానికి ఈ వేలం వేయనున్నారు. బహిరంగ మార్కెట్ ధర కంటే ఇక్కడ చాలా తక్కువ ధరకే ప్లాట్లు విక్రయించనున్నారు.

 వేలంలో పాల్గొనదలచిన వారు MSTC పోర్టల్‌లో రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి అని ప్రభుత్వం తెలిపింది. ఈనెల 28 నుంచి అక్టోబర్ 30 వరకు ఆక్షన్ వేలం వేయనున్నారు.  రంగారెడ్డి జిల్లాలోని కుర్మల్ గుడ, తొర్రూర్, మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి జిల్లాలోని బహదూర్ పల్లి ప్రాంతాల్లోని మొత్తం 167 ప్లాట్లకు అక్టోబర్ 28 నుంచి 30 వ తేదీ వరకు 3 రోజుల పాటు ఈ-వేలం ప్రక్రియ నిర్వహించనున్నారు.

తొర్రూర్ లో 200-500 చదరపు గజాల విస్తీర్ణంలోని 120 ప్లాట్లకు, కుర్మల్ గుడలో 200-300చ.గజాల విస్తీర్ణంలోని 29 ప్లాట్లు, అలాగే బహదూర్ పల్లిలో 200 -1000 చ. గజాల విస్తీర్ణంలోని 18 ప్లాట్లను ఈ-వేలం ద్వారా విక్రయిస్తున్నామని రాజీవ్ స్వగృహ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ వీపీ గౌతం తెలిపారు.

అన్నిరకాల అధునాతన సదుపాయాలతో రాజీవ్ స్వగృహ ఫ్లాట్లను తీసుకొచ్చినట్లు చెప్పారు. ఈ వేలం పాటల్లో పాల్గొంటున్న బిల్డర్ ల వివరాలు, బిడ్డింగ్ ప్రక్రియ పూర్తి అయ్యేంత వరకు ఎవరికీ తెలియవని.. దీనిలో అందరు స్వేఛ్చగా వేలం ప్రక్రియలో పాల్గొని నచ్చిన ధరకు స్థలాలను కొనుగోలు చేయవచ్చని రాజీవ్ స్వగృహ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ వీపీ గౌతం తెలిపారు.

కుర్మల్ గుడ, బహదూర్ పల్లిలోని ని ఫ్లాట్లకు MSTC పోర్టర్ లో రిజిస్ట్రేషన్ కు ఆఖరు తేదీ అక్టోబరు 27వ తేదీ కాగా అక్టోబరు 28 వ తేదీ ఉదయం కుర్మల్ గుడ లోని 29 ప్లాట్లకు, మధ్యాహ్నం బహదూర్ పల్లి లోని 18 ప్లాట్లకు ఈ-వేలం నిర్వహిస్తారు.

Reada more: Hyderabad Gunfiring: హైదరాబాద్‌లో మళ్లీ కాల్పుల కలకలం.. చైన్ స్నాచర్ పై డీసీపీ చైతన్య కాల్పులు.. ఏంజరిగిందంటే..?

అదే విధంగా.. తొర్రూర్ లోని 120 ప్లాట్ల కొనుగోలు దారులు 28 వ తేదీ నాటికి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. వీటికి సంబంధించి 29, 30 తేదీల్లో .. 30 ప్లాట్లు చొప్పున మొత్తం నాలుగు సెషన్స్ లలో వేలం నిర్వహించనున్నారు. పూర్తి వివరాలు రాజీవ్ స్వగృహ కార్పొరేషన్ వెబ్ సైట్ www.swagruha.telnagana.gov.in లో పొందుపర్చినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.

 

