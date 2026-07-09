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తెలంగాణకు బిగ్ అలర్ట్.. ఆ జిల్లాలకు భారీ వర్షాలు..

Telangana Rains: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ సారి వర్షాలు అంతగ కురవడం లేదు. మరోవైపు ముంబై, కర్ణాటక, కేరళ, తమిళనాడుల్లో అతివృష్టి వలన భారీ వర్షాలు పడుతున్నాయి. ఇక తెలంగాణలో మాత్రం ఇప్పటి వరకు గట్టిగా ఎక్కడా వర్షాలు పడలేదు. దీంతో రైతులు  ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణలో పలు జిల్లాల్లో రాబోయే వారం రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు కురువనున్నట్టు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 09, 2026, 09:22 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 09:22 AM IST
తెలంగాణకు బిగ్ అలర్ట్.. ఆ జిల్లాలకు భారీ వర్షాలు..
Image Credit: Telangana Rains (ZEE News Telugu/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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