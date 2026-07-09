/తెలంగాణకు బిగ్ అలర్ట్.. ఆ జిల్లాలకు భారీ వర్షాలు..

Telangana IMD Alert: నైరుతి ఋతుపవనాల ప్రభావం, బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాతావరణ పరిస్థితుల కారణంగా రాబోయే నాలుగు రోజుల పాటు తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. వర్షంతో పాటు గంటకు 50 నుండి 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన ఈదురు గాలులు వీచే ప్రమాదం ఉందని వాతావరణ అధికారులు హెచ్చరించారు.
తెలంగాణలో విస్తారంగా కాకుండా అక్కడక్కడా మాత్రమే వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ హెచ్చరించింది. రాబోయే నాలుగు రోజుల్లో రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తరు వర్షాలు పడవచ్చని సూచించారు. ఎల్నినో ప్రభావం తెలంగాణ పై ఉంది. దీంతో చాలా ప్రాంతాల్లో జూన్ నెలలో కురువాల్సిన వర్షపాతం కంటే తక్కువే నమోదు అయింది.
వరంగల్, హన్మకొండ, ఖమ్మం, నల్గొండ, హైదరాబాద్కు వర్ష సూచన..
ముఖ్యంగా వరంగల్, హన్మకొండ, ఖమ్మం, నల్గొండ, సూర్యాపేట, హైదరాబాద్ పరిసర జిల్లాల్లో సాయంత్రం, రాత్రి సమయాల్లో ఈదురు గాలులతో కూడిన జల్లులు పడే అవకాశం ఉంది. హైదరాబాద్లో పలు ప్రాంతాల్లో ముఖ్యంగా సంపన్న వర్గాలు ఉండే బంజారా హిల్స్, జూబ్లిహిల్స్, బేగంపేట, ఆమీర్ పేట వంటి ప్రాంతాల్లో ఉదయం నుంచి జల్లులు పడుతున్నాయి. నగర వ్యాప్తంగా ఆకాశం మేఘావృతమై ఉంది. వర్షం కారణంగా పలు చోట్ల వాహనాలు నత్తను తలపిస్తున్నాయి. బలమైన గాలుల పట్ల ప్రజలు, రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు. ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షాల నేపథ్యంలో చెట్లు, హోర్డింగ్లు, కరెంట్ స్తంభాల సమీపంలో నిల్చురాదని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
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