/ Madhuri Rathod Case: ఫోక్ డ్యాన్సర్ ఈశ్వర్ సాయికి బిగ్ రిలీఫ్.. మాధురీ రాథోడ్ కేసులో ముందస్తు బెయిల్ మంజురు..!

Telangana high court grants anticipatory bail to folk dancer Eshwar sai: తెలంగాణ ఫోక్ డ్యాన్సర్ లు మాధురీ రాథోడ్, ఈశ్వర్ సాయిలు వేముల వాడలో ఒకే గదిలో అడ్డంగా దొరికిపోయారు. ఈశ్వర్ సాయి భార్య శరణ్య వీరి యవ్వారాన్ని లైవ్ పెట్టి వీడియోలతో సహా బైటపెట్టింది. ఆ తర్వాత అనేక నాటకీయ పరిణామాలు చోటు చేసుకున్నాయి. తొలుత ఈశ్వర్ సాయి మాధురీ రాథోడ్ గదికి వాష్ రూమ్ కోసం మాత్రమే వెళ్లానని చెప్పాడు. ఆ తర్వాత ఒత్తిడి వల్ల అలా చేయాల్సి వచ్చిందని, ఇద్దరి మధ్య ఫిజికల్ బాండింగ్ లేదని చెప్పాడు. మరోవైపు మాధురీ రాథోడ్ మాత్రం తనను పెళ్లి పేరుతో మోసం చేశాడని, చాలా సార్లు ఫిజికల్ గా కలిశామని, తన భార్యతో డైవర్స్ తీసుకుని తనతో ఉంటానని చెప్పి శారీరకంగా లొంగ దీసుకున్నాడని చెప్పి నార్సింగి పోలీసులను ఆశ్రయించింది.
ఇటీవల సూసైడ్ కు కూడా యత్నించింది. మరోవైపు ఈశ్వర్ సాయి భార్య శరణ్య మాత్రం తనకు పిల్లాడు ఉన్నాడని తనను ఇద్దరు కలిసి మోసం చేశారని వాపోయింది. అయితే.. ఈ క్రమంలో ఈశ్వర్ సాయి మాత్రం తెలంగాణ హైకోర్టులో ముందస్తు బెయిల్ దాఖలు చేశాడు. అప్పటి నుంచి ఈశ్వర్ సాయి కన్పించకుండా పోయాడు. తాజాగా.. తెలంగాణ హైకోర్టులో ఈశ్వర్ సాయి ముందస్తు బెయిల్ పై వాదనలు జరిగాయి. దీనిలో ఈశ్వర్ సాయికి తెలంగాణ హైకోర్టులో భారీ ఊరట లభించింది.
మాధురి రాథోడ్ ఫిర్యాదుతో నమోదైన సెక్షన్ 69 BNS, ఎస్సీ/ఎస్టీ అట్రాసిటీస్ కేసులో ఈశ్వర్ సాయికి తెలంగాణ హైకోర్టు ముందస్తు బెయిల్ మంజూరు చేసింది. నార్సింగ్ పోలీస్ స్టేషన్లో నమోదైన ఈ కేసులో ఈశ్వర్ సాయి తరఫున హై కోర్టు న్యాయవాది నాగూర్ బాబు కోర్టులో వాదనలు బలంగా వినిపించారు.
వాదనల సందర్భంగా, మాధురి రాథోడ్, ఈశ్వర్ సాయి మధ్య సంబంధం పరస్పర అంగీకారంతో, స్వచ్ఛందంగా సంవత్సరాల పాటు వీరి బంధం కొనసాగిందని, అలాంటి పరిస్థితుల్లో తీవ్ర నేరారోపణలతో కూడిన సెక్షన్ 69 BNS, SC/ST అట్రాసిటీస్ చట్టం కింద కేసులు నమోదు చేయడం చట్టబద్ధంగా నిలబడదని ఆయన కోర్టు దృష్టికి తీసుకువెళ్లారు.
అంతే కాకుండా.. ప్రజల్లో సానుభూతి పొందడం కోసం ఈశ్వర్ సాయిని తీవ్రమైన క్రిమినల్ కేసుల్లో ఇరికించాలనే ఉద్దేశంతో కఠినమైన సెక్షన్లు నమోదు చేశారని నాగూర్ బాబు వాదించారు.
కేసులోని వాస్తవాలు, ఇరువురి మధ్య ఉన్న గత సంబంధాల స్వభావం, దర్యాప్తు రికార్డులు, చట్టపరమైన అంశాలను కోర్టు ముందు ఉంచారు. దీంతో తెలంగాణ హైకోర్టు ధర్మాసనం ఇరు పక్షాలవాదనలు విని ఈశ్వర్ సాయికి ముందస్తు బెయిల్ మంజూరు చేసింది.
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