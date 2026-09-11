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Madhuri Rathod Case: ఫోక్ డ్యాన్సర్ ఈశ్వర్ సాయికి బిగ్ రిలీఫ్.. మాధురీ రాథోడ్ కేసులో ముందస్తు బెయిల్ మంజురు..!

Folk dancer eshwar sai case: ప్రజల్లో సానుభూతి పొందడం కోసం ఈశ్వర్ సాయిని తీవ్రమైన క్రిమినల్ కేసుల్లో ఇరికించాలనే ఉద్దేశంతో కఠినమైన సెక్షన్లు దీనిలో నమోదు చేశారని ఫొక్  ఈశ్వర్ సాయి తరపున లాయర్ కోర్టులో వాదనలు వినిపించారు. ఈ క్రమంలో తెలంగాణ హైకోర్టు కీలక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 11, 2026, 06:54 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 07:03 PM IST
Madhuri Rathod Case: ఫోక్ డ్యాన్సర్ ఈశ్వర్ సాయికి బిగ్ రిలీఫ్.. మాధురీ రాథోడ్ కేసులో ముందస్తు బెయిల్ మంజురు..!
Image Credit: madhurirathod(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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