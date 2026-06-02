/Pawan Kalyan: పవన్ కళ్యాణ్ కు హైకోర్టులో బిగ్ షాక్.. జనసేన నవ నిర్మాణ సంకల్ప సభ పిటిషన్ తిరస్కరణ..

Telangana high court rejects Pawan kalyan Janasena party house motion petition: రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ తెలంగాణ నవనిర్మాణ సంకల్ప సభ హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఇప్పటికే దీనికి హైదరాబాద్ పోలీసులు అనుమతి నిరాకరించారు. తెలంగాణ మంత్రులు, వివిధ పార్టీలు సైతం ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ పై ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశాయి. దీంతో తెలంగాణ పోలీసుల తీరును సవాల్ చేస్తూ తెలంగాణ జనసేన పార్టీకి చెందిన నేతలు హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. జనసేన నవ నిర్మాణ సంకల్ప సభను జరుపుకునేందుకు అనుమతించాలని హౌస్ మోషన్ పిటిషన్ ను దాఖలు చేశారు.
ఈ క్రమంలో తెలంగాణ హైకోర్టు ఈ పిటిషన్ ను తిరస్కరించింది. పిటిషన్ ను కొట్టి వేస్తు సభకు అనుమతించలేమని తెల్చి చెప్పింది. ప్రస్తుతం వేసవి సెలవుల నేపథ్యంలో రిజిస్ట్రీ ఈ పిటిషన్ ను విచారించారు. అంతే కాకుండా.. దీనిలో తప్పనిసరిగా విచారించాల్సిన అంశం ఏమిలేదని కోర్టు అభిప్రాయపడింది. దీంతో సాయంత్రం పవన్ కళ్యాణ్ పార్టీ సభ ఉండదని తెలిపోయింది.
దీనిపై జనసేన పార్టీ ఏవిధంగా స్పందిస్తుందో తెలియాల్సి ఉంది. మరోవైపు సాయంత్రం 4.30 ల నుంచి 5.30ల మధ్య.. డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ జూబ్లిహిల్స్ లోని తన నివాసంలో మీడియా సమావేశం ఉంటుందని ప్రకటించారు. దీనిపై పోలీసులు ఎలా స్పందిస్తారు..?.. పవన్ కళ్యాణ్ ఏం మాట్లాడుతారన్న దానిపై రెండు తెలుగురాష్ట్రాల్లో తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది.
