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Telangana: తెలంగాణ రైజింగ్-2047లో భాగస్వామ్యం కావాలి: ఐటీ శాఖ మంత్రి శ్రీధర్‌ బాబు పిలుపు

Telangana IT Minister Sridhar Babu: తెలంగాణ రైజింగ్-2047లో భాగస్వామ్యం కావాలని ఐటీ శాఖ మంత్రి శ్రీధర్‌ బాబు పిలుపునిచ్చారు. ప్రభుత్వం, పరిశ్రమలు, సమాజం సమష్ఠి కృషితోనే రాష్ట్ర సమగ్రాభివృద్ధి చెందుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు. సీఎస్ఆర్ ద్వారా కీలక పాత్ర పోషించాలని కార్పొరేట్ సంస్థలకు పిలుపు ఇచ్చారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 01, 2026, 11:02 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 11:02 PM IST
Telangana: తెలంగాణ రైజింగ్-2047లో భాగస్వామ్యం కావాలి: ఐటీ శాఖ మంత్రి శ్రీధర్‌ బాబు పిలుపు
Image Credit: Sridhar Babu (Source: X)

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Telangana: తెలంగాణ రైజింగ్-2047లో భాగస్వామ్యం కావాలి: ఐటీ శాఖ మంత్రి శ్రీధర్‌ బాబు పిలుపు
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