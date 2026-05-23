/Adluri Laxman Kumar: నాణ్యమైన వైద్య సేవలే ఆరోగ్య సమాజానికి పునాది: మంత్రి అడ్లూరి

Zee Telugu News Doctors Awards: 'సమాజంలో దేవుడి తర్వాత అత్యంత గౌరవం, ప్రాధాన్యం పొందే వృత్తి వైద్య వృత్తి. ప్రాణాలను కాపాడే మహత్తర బాధ్యతను నిర్వర్తిస్తున్న వైద్యులు మానవత్వానికి ప్రతీకలు' అని వైద్యుల సేవలను మంత్రి లక్ష్మణ్ కుమార్ కీర్తించారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి వైద్య సేవల కోసం వచ్చే పేద ప్రజల పట్ల వైద్యులు మరింత సేవాభావంతో వ్యవహరించాలని సూచించారు. వైద్యులు ఇచ్చే సరైన సలహా, భరోసా ఒక కుటుంబానికి కొత్త జీవితం ఇస్తుందని చెప్పారు.
హైదరాబాద్లోని రాడిసన్ బ్లూ హోటల్లో జీ తెలుగు న్యూస్ ఉత్తమ వైద్యుల అవార్డు-2026 కార్యక్రమంలో మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ హాజరై అవార్డులు ప్రదానం చేశారు. అనంతరం జీ తెలుగు న్యూస్ చీఫ్ ఎడిటర్ సంగనభట్ల భరత్ కుమార్ ఆధ్వర్యంలో వైద్యులకు అవార్డులు అందించడాన్ని అభినందించారు. 'ఎప్పుడూ సూచనలు ఇస్తూ.. ప్రజల కోసం సలహాలు ఇచ్చే మా ధర్మపురి బిడ్డ జీ తెలుగు న్యూస్ చీఫ్ ఎడిటర్ భరత్కు అభినందనలు. వైద్యులకు అవార్డులు ఇవ్వడం చాలా మంచి కార్యక్రమం' ప్రశంసించారు. ప్రజల ఆరోగ్య పరిరక్షణలో వైద్యుల పాత్ర దైవ సమానం అని పేర్కొన్నారు. ఫిట్ తెలంగాణ - హెల్తీ తెలంగాణ నిర్మాణంలో ప్రతి పౌరుడు భాగస్వామి కావాలని పిలుపునిచ్చారు.
ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండే నాణ్యమైన వైద్య సేవలే ఆరోగ్యవంతమైన సమాజానికి పునాది అని మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ తెలిపారు. రాష్ట్రాన్ని 'ఫిట్ తెలంగాణ - హెల్తీ తెలంగాణ'గా తీర్చిదిద్దేందుకు తమ ప్రభుత్వం కట్టుబడి పనిచేస్తోందని చెప్పుకొచ్చారు. ప్రతి పౌరుడు ఆరోగ్యంపై అవగాహన పెంపొందించుకొని.. సమతుల్య ఆహారం, నిత్య వ్యాయామం, క్రమశిక్షణతో కూడిన జీవనశైలిని అలవాటు చేసుకోవాలని సూచనలు చేశారు.
తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రజారోగ్య పరిరక్షణకు అనేక వినూత్న కార్యక్రమాలు, సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేస్తోందని మంత్రి లక్ష్మణ్ కుమార్ తెలిపారు. పట్టణాలకే పరిమితం కాకుండా గ్రామీణ ప్రాంతాలకు కూడా మెరుగైన వైద్య సేవలు చేరేలా ప్రభుత్వం ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటోందని వివరించారు. ఆరోగ్య రంగంలో విశిష్ట సేవలు అందిస్తున్న వైద్యులను సత్కరించడంతో.. వైద్యుల్లో మరింత సేవాస్ఫూర్తిని పెంపొందిస్తాయని అభిప్రాయపడ్డారు.
'దేవుడు వైద్యుడిగా గొప్ప అవకాశం ఇచ్చారు. సాధ్యమైనంత వరకు పేద ప్రజలకు ఉత్తమ వైద్యం అందించాలి' అని మంత్రి లక్ష్మణ్ కుమార్ కోరారు. వైద్య సేవలకు సంబంధించి తెలంగాణ ప్రభుత్వం సకల ఏర్పాట్లు చేస్తోందని చెప్పారు.