Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Hyderabad
  • /Bonalu: రేపు హైదరాబాద్‌లో అంగరంగ వైభవంగా బోనాలు.. 25 ఆలయాలకు పట్టువస్త్రాలు సమర్పించేది వీరే

Bonalu: రేపు హైదరాబాద్‌లో అంగరంగ వైభవంగా బోనాలు.. 25 ఆలయాలకు పట్టువస్త్రాలు సమర్పించేది వీరే

Tomorrow Telangana Ministers Officially Offers Silk Garments To Goddess Temples For Bonalu 2026: ఆషాఢమాసంలో హైదరాబాద్‌లో అంగరంగ వైభవంగా బోనాలు జరుగుతున్నాయి. బోనాల్లో ప్రధాన ఉత్సవం పాతబస్తీ బోనాలు. రేపు జరగనున్న బోనాలకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆలయాలకు పట్టువస్త్రాలు సమర్పించనుంది. ఒక్కో ఆలయానికి ఒక్కో ప్రజాప్రతినిధిని నియమించింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 08, 2026, 07:29 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 07:29 PM IST
Bonalu: రేపు హైదరాబాద్‌లో అంగరంగ వైభవంగా బోనాలు.. 25 ఆలయాలకు పట్టువస్త్రాలు సమర్పించేది వీరే
Image Credit: Hyderabad Bonalu 2026

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Bonalu: రేపు హైదరాబాద్‌లో అంగరంగ వైభవంగా బోనాలు.. 25 ఆలయాలకు పట్టువస్త్రాలు సమర్పించేది వీరే
2
3
4
5