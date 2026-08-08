Hyderabad Bonalu: రేపు హైదరాబాద్లో అంగరంగ వైభవంగా బోనాలు జరగనున్నాయి. ఆషాఢ మాసం పురస్కరించుకుని జరిగే బోనాల ఉత్సవాల్లో ప్రధాన ఘట్టం రేపు జరగనుంది. గోల్కొండ, బల్కంపేట, లష్కర్ బోనాల అనంతరం హైదరాబాద్ మొత్తం రేపు బోనం ఎత్తుకోనుంది. ఈ సందర్భంగా భారీ స్థాయిలో ఏర్పాట్లు జరిగాయి. అన్నీ ఆలయాలు సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబయ్యాయి. విద్యుద్దీపాలంకరణలో ధగధగలాడుతున్నాయి. బోనాల సందర్భంగా రేపు హైదరాబాద్లోని అన్నీ ప్రముఖ ఆలయాల్లో తెలంగాణ ప్రభుత్వం పట్టువస్త్రాలు సమర్పించనుంది.
ఆషాఢ మాస బోనాల ఉత్సవాలను వైభవంగా నిర్వహించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్ని ఏర్పాట్లు చేపట్టింది. ఆషాఢ మాస బోనాల ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఆగస్టు 9న హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్ జంట నగరాల్లోని పలు ప్రముఖ అమ్మవారి ఆలయాల్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించనున్నారు. అమ్మవార్లకు ప్రభుత్వం తరఫున పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించడం ద్వారా తెలంగాణ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను గౌరవిస్తూ భక్తుల విశ్వాసాలకు ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యమిస్తోంది. ప్రముఖ ఆలయాల్లో ప్రభుత్వ ప్రతినిధులుగా పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించే ముఖ్య నేతల వివరాల జాబితాను ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది. లాల్ దర్వాజ సింహావాహిని అమ్మవారు, కార్వాన్ దర్బార్ మైసమ్మ, అక్కన్న మాదన్న ఆలయం తదితర ఆలయాలతోపాటు మొత్తం 25 ఆలయాలకు ప్రభుత్వం పట్టువస్త్రాలు సమర్పించనుంది.
ఆలయాలు.. పట్టువస్త్రాలు సమర్పించే అతిథులు
ఉప్పుగూడ మహంకాళి ఆలయం – గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి, శాసనమండలి చైర్మన్
మీరాలం మండి మహంకాళి ఆలయం – గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్, శాసనసభ స్పీకర్
లాల్దర్వాజా సింహవాహిని మహంకాళి ఆలయం – మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్, కొండా సురేఖ
కార్వాన్ దర్బార్ మైసమ్మ ఆలయం – దామోదర రాజనర్సింహ, వైద్య, ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి
సుల్తాన్షాహి బంగారు మైసమ్మ ఆలయం – కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి, ఆర్అండ్బీ శాఖ మంత్రి
హరిబౌలిలోని అక్కన్న మాదన్న ఆలయం – దుద్దిళ్ల శ్రీధర్ బాబు, మంత్రి
చిలకలగూడ కట్ట మైసమ్మ ఆలయం – పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి, మంత్రి
అంబర్పేట మహంకాళి ఆలయం – దనసరి అనసూయ సీతక్క, మంత్రి
సబ్జీ మండి నల్ల పోచమ్మ ఆలయం – తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, మంత్రి
రాంబక్షబండ బంగారు మైసమ్మ ఆలయం – జూపల్లి కృష్ణారావు, మంత్రి
భేలా ముత్యాలమ్మ ఆలయం – గడ్డం వివేక్ వెంకటస్వామి, మంత్రి
సుల్తాన్షాహి జగదాంబ ఆలయం – అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్, మంత్రి
గౌలిపూర మహంకాళి ఆలయం – వాకిటి శ్రీహరి, మంత్రి
హరిబౌలి నల్ల పోచమ్మ ఆలయం – వేం నరేందర్ రెడ్డి, ముఖ్యమంత్రి సలహాదారు
హరిబౌలి బంగారు మైసమ్మ ఆలయం – వి. హనుమంతరావు, ప్రభుత్వ సలహాదారు
బోయిగూడ బంగారు మైసమ్మ ఆలయం – కె. కేశవరావు, అద్దంకి దయాకర్, ప్రభుత్వ ప్రతినిధులు
నాచారం మహంకాళి సమేత మహంకాళేశ్వర ఆలయం – పి. సుదర్శన్ రెడ్డి, ప్రభుత్వ సలహాదారు
గౌలిగూడ మహంకాళి ఆలయం – హర్కర వేణుగోపాల్ రావు, ప్రభుత్వ సలహాదారు
ఎల్బీనగర్ ఖిల్లా మైసమ్మ ఆలయం – పొచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి, ఆది శ్రీనివాస్, ప్రభుత్వ విప్లు
అలీజాకోట మహంకాళి ఆలయం – విజయ రమణారావు, ప్రభుత్వ సలహాదారు/ఎమ్మెల్యే
మూసీ బ్రిడ్జి భూలక్ష్మి ఆలయం – పట్నం మహేందర్ రెడ్డి, ప్రభుత్వ చీఫ్ విప్
నట్రాజ్ నగర్ మహంకాళి ఆలయం – బాల్మూరి వెంకట్, ప్రభుత్వ విప్
అలియాబాద్ దర్బార్ మైసమ్మ ఆలయం – జాతోత్ రామ్చందర్ నాయక్, ఉప సభాపతి
మురాద్ మహల్ నల్ల పోచమ్మ ఆలయం – డా. బండా ప్రకాశ్, శాసనమండలి డిప్యూటీ చైర్మన్
సీబీఐ క్వార్టర్స్ నల్ల పోచమ్మ ఆలయం – ఎం. అనిల్ కుమార్ యాదవ్, రాజ్యసభ సభ్యుడు
చార్మినార్ భాగ్యలక్ష్మి ఆలయం – బి. మహేష్ కుమార్ గౌడ్, శాసనమండలి సభ్యుడు