Telangana New Chief Secretary: తెలంగాణ కొత్త ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి (చీఫ్ సెక్రటరీ) ఎంపికపై గత కొన్ని రోజులుగా సాగుతున్న ఉత్కంఠకు తెరపడింది. రాష్ట్ర నూతన సీఎస్గా సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి సంజయ్ జాజు నియామకానికి సంబంధించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారికంగా ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ప్రస్తుత సీఎస్ కె.రామకృష్ణా రావు పదవీ కాలం ఈ నెలాఖరుతో (జూన్ 30) ముగియనుండటం వల్ల సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సుదీర్ఘ కసరత్తు తర్వాత ఈ అనూహ్య నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
సంజయ్ జాజుకు కేంద్రం గ్రీన్ సిగ్నల్..
ప్రస్తుతం కేంద్ర సర్వీసుల్లో ఉన్న సంజయ్ జాజును తెలంగాణకు పంపాలన్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విజ్ఞప్తిని కేంద్ర ప్రభుత్వం మన్నించింది. దీంతో ఆయనను మాతృ రాష్ట్ర కేడర్కు రిలీవ్ చేస్తూ కేంద్రం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. సంజయ్ జాజు 1992 బ్యాచ్కు చెందిన సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి.
గతంలో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో పలు కీలక హోదాల్లో పనిచేశారు. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (MCH) కమిషనర్గా సేవలందించిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. సుమారు 13 ఏళ్లకు పైగా కేంద్ర సర్వీసుల్లో ఉన్న ఆయన.. ఇన్ఫర్మేషన్ & బ్రాడ్కాస్టింగ్, డోనర్ (DoNER) సెక్రటరీగా అత్యంత కీలక బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు.
రేవంత్ రెడ్డి మార్క్ వ్యూహం..
కొత్త సీఎస్ ఎంపికలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పక్కా వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరించినట్లు తెలుస్తోంది. కేంద్రంలో సంజయ్ జాజుకు ఉన్న సుదీర్ఘ అనుభవం, సంబంధాలు రాష్ట్ర అభివృద్ధికి ప్లస్ అవుతాయని సీఎం భావించారు.
ముఖ్యమైన లక్ష్యాలు:
కొత్త సీఎస్గా సంజయ్ జాజును నియమించడం పట్ల సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి సుదీర్ఘమైన లక్ష్యాలపై కన్నేసినట్లు తెలుస్తోంది. అందులో హైదరాబాద్ మెట్రో విస్తరణ పనులను పరుగులు పెట్టించడంతో పాటు రీజినల్ రింగ్ రోడ్డు (RRR)నిర్మాణానికి అవసరమైన అడ్డంకులను తొలగించడం వంటి భారీ ప్రాజెక్టులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుండి త్వరితగతిన అనుమతులు, నిధులు సాధించడమే లక్ష్యంగా రేవంత్ రెడ్డి ఈయన వైపు మొగ్గు చూపారు.
జూన్ 30న బాధ్యతల స్వీకరణ
కేంద్ర సర్వీసుల నుంచి రిలీవ్ అయిన సంజయ్ జాజు ఈ నెల 30వ తేదీన తెలంగాణ నూతన సీఎస్గా బాధ్యతలు స్వీకరించనున్నారు. ఇదే సమయంలో ప్రస్తుత సీఎస్ కె.రామకృష్ణా రావు పదవీ విరమణ చేసిన తర్వాత కూడా ఆయన సేవలను ప్రభుత్వం ఉపయోగించుకోనుంది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆయనకు ప్రభుత్వంలో మరో కీలకమైన బాధ్యతను అప్పగించే అవకాశం ఉన్నట్లు సచివాలయ వర్గాల సమాచారం.
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