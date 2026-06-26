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Telangana New CS: తెలంగాణ కొత్త చీఫ్ సెక్రటరీ ఇతనే..సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పక్కా ప్లానింగ్‌తో నిర్ణయం!

Telangana New Chief Secretary: తెలంగాణ రాష్ట్ర నూతన ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శిని పేరును బయటకొచ్చింది. సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి సంజయ్ జాజును రాష్ట్ర కొత్త సీఎస్‌గా నియమించారు. జూన్ 30వ తేదీన ప్రస్తుత సీఎస్ పదవీకాలం ముగియడంతో అతని స్థానంలో సంజయ్‌ను ఎంచుకున్నారు.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 26, 2026, 03:34 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 03:34 PM IST
Telangana New CS: తెలంగాణ కొత్త చీఫ్ సెక్రటరీ ఇతనే..సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పక్కా ప్లానింగ్‌తో నిర్ణయం!
Image Credit: Source: GoogleSource: Bureau

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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