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TPS: తెలంగాణలో విద్యా విప్లవం.. కార్పోరేట్ స్కూల్స్‌కు ధీటుగా తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూల్స్..

Telangana Public School: తెలంగాణలో విద్యా విప్లవం ప్రారంభమయ్యింది. సర్కారు విద్యను సరికొత్త దిశలో నడిపించడంలో భాగంగా తొలి తెలంగాణ పబ్లిక్‌ స్కూల్‌ ను ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి ప్రారంభించారు. రంగారెడ్డి జిల్లా మంచాల మండలం ఆరుట్లలో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ఇందుకు శ్రీకారం చుట్టారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 17, 2026, 10:41 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 10:41 AM IST
TPS: తెలంగాణలో విద్యా విప్లవం.. కార్పోరేట్ స్కూల్స్‌కు ధీటుగా తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూల్స్..
Image Credit: Telangana Public School (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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తెలంగాణలో విద్యా విప్లవం.. కార్పోరేట్ స్కూల్స్‌కు ధీటుగా తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూల్స్..
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